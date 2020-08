cocoa motors. Les ventes mondiales du véhicule à mettre dans son sac « WALKCAR » commencent le 11 août





TOKYO, 14 août 2020 /CNW/ - cocoa motors. Inc., une entreprise de Tokyo, au Japon, a lancé le 11 août, sur le site officiel de l'entreprise, les ventes mondiales d'un véhicule que les utilisateurs peuvent transporter avec eux dans un sac, surnommé « WALKCAR ».

(Logo 1 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202008042803-O1-M5sklPxu)

(Logo 2 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202008042803-O2-v33nEojo)

(Photo : https://kyodonewsprwire.jp/release/202008042803?p=images)

Site web de WALKCAR : https://en.cocoamotors.com

* Les dossiers de presse peuvent être téléchargés sur le site de la marque.

Vidéo promotionnelle : https://youtu.be/Og8VBTYz0nY

WALKCAR a la même taille qu'un ordinateur portable de 13 pouces.

C'est une petite « voiture à mettre dans un sac », toute légère car elle ne pèse que 2,9 kg. Elle peut atteindre une vitesse puissante de qui peut atteindre jusqu'à 16 km/heure et offre des caractéristiques de sécurité telles qu'une fonction d'arrêt automatique. Depuis l'annonce du produit en 2016, la communauté des médias du monde entier a réagi et WALKCAR a reçu un total de près de 7 800 précommandes venant du 13 pays autour du monde. Depuis l'annonce du produit il y a près de quatre ans, il y a eu un long cheminement de recherche et développement, ainsi que des améliorations du produit, et maintenant, celui-ci est enfin officiellement lancé dans le monde entier. WALKCAR est une « voiture portable » inventée au Japon. C'est une voiture que les utilisateurs peuvent transporter comme un ordinateur portable et elle offre un nouveau style de vie qui ne dépend d'aucun réseau de transport. Le moment est venu de choisir entre la marche (« walk » en anglais) ou « WALKCAR » à tout moment.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202008042803-O1-0IptV043.pdf

- Information sur l'entreprise

Dénomination sociale : cocoa motors. Inc.

Emplacement : Shibuya-ku, Tokyo, Japon

Date de fondation : 1er août 2013

Adresse URL : https://en.cocoamotors.com

