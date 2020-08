Parc de l'Espoir : Début des travaux sur le mémorial des victimes du VIH/sida





MONTRÉAL, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - À la suite d'une série de rencontres menées depuis septembre 2019 auprès des communautés riveraines et LGBTQ+, des organismes communautaires et de divers intervenants en lien avec le parc de l'Espoir, et au terme d'un vaste sondage qui a confirmé l'adhésion des répondants aux plans de réaménagements proposés, le Conseil d'arrondissement de Ville-Marie a récemment autorisé les travaux qui maintiendront et renforceront l'aspect commémoratif du lieu dédié à la mémoire des victimes du VIH/sida au Québec.

« Je suis très satisfait du nouvel aménagement qui verra le jour au parc de l'Espoir. Le parc de l'Espoir est plus qu'un parc. C'est un véritable monument à la mémoire des victimes du VIH/sida, un lieu de recueillement et de rassemblement. À la suite de plusieurs échanges fructueux avec les divers organismes et riverains, entre autres avec trois des quatre co-fondateurs, Michael Hendricks, René LeBoeuf et Roger LeClerc, nous avons pu développer un nouvel aménagement qui conserve les éléments distinctifs du parc dans une volonté de respecter la mémoire du lieu, tout en le rendant plus accessible et plus vert. Le réaménagement du parc contribuera certainement à consolider l'avenir du Village », s'est réjoui Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

« Nous travaillons sans relâche pour proposer, sur Sainte-Catherine Est, l'expérience d'un quartier vibrant et pour en faire une destination LGBTQ+ unique au monde. Nous sommes ravis de voir le parc de l'Espoir s'ouvrir aux passant(e)s qui seront conscientisé(e)s encore davantage aux enjeux du VIH/sida, le tout dans un design contemporain et fleuri », a souligné Yannick Brouillette, directeur général de la Société de développement commercial du Village.

Les travaux débuteront dans les prochains jours pour se terminer à l'automne 2021.

Les travaux de réaménagement, qui respecteront en tout point les objectifs établis lors de la conception même du parc, permettront :

D'ouvrir le parc au-delà de ses limites actuelles par l'ajout de saillies partiellement plantées et par l'élargissement des trottoirs adjacents;

De mettre le parc sur un seul niveau, suivant la pente douce et naturelle de la rue Panet. Le parc ne requerra ainsi ni escalier ni rampe d'accès universel;

D'augmenter le couvert végétal et la canopée dans une optique de diminution des îlots de chaleur : de nouvelles zones de plantations seront créées dans des saillies et la superficie verte passera à 238 m 2 par rapport aux 55 m 2 actuels (332 % d'augmentation) et un mur végétal sera implanté entre le parc et les bâtiments adjacents;

par rapport aux actuels (332 % d'augmentation) et un mur végétal sera implanté entre le parc et les bâtiments adjacents; De matérialiser le ruban rouge, symbole universel de la lutte contre le sida, à travers le site dans les aménagements au sol et avec un banc en ellipse qui émergera du ruban rouge;

De renforcer l'aspect commémoratif par le retrait de la base de béton des mâts afin de faciliter la circulation et l'accrochage de rubans commémoratifs et par l'implantation d'une nouvelle plaque commémorative à la mémoire des personnes mortes du sida au Québec;

De conserver les assises de granit afin de permettre aux utilisateurs de s'y asseoir et de regarder déambuler les gens sur la rue Sainte-Catherine Est;

De conserver une zone de rassemblement dans la portion du site située à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Panet.

Le parc de l'Espoir

Le parc, dans sa forme actuelle, a été inauguré en 1997. Il est né de la volonté des survivants du sida de témoigner de la vie des femmes et des hommes décédés de cette maladie. Il visait à célébrer la mémoire, mais également à célébrer la vie de ceux et celles qui poursuivaient la lutte contre le VIH. Il a été fondé le 1er décembre 1991 par ACT UP! Montréal. Ce groupe a mené, de 1993 à 1996, des consultations auprès de la communauté afin d'établir des balises de conception du futur parc. Pendant de nombreuses années, la société La mémoire vivante du parc de l'Espoir, entité créée en 2007, a vu à la défense de celui-ci.

Il est possible de voir des images et d'obtenir des détails sur le nouvel aménagement à l'adresse : realisonmtl.ca/parcdelespoir .

