Ecolog annonce l'ouverture de son centre de test COVID-19 à l'aéroport d'Eindhoven





- Ecolog, en partenariat avec Pro Health Medical, propose aux voyageurs et aux résidents la possibilité de réaliser un test RT-PCR et d'en obtenir les résultats le jour même*.

- Le site de dépistage et de diagnostic rapides d'Ecolog sera ouvert à compter d'aujourd'hui et vise à améliorer le confort des clients ainsi que la sécurité publique.

- L'interface numérique d'Ecolog devrait améliorer l'expérience client et l'efficacité de l'ensemble de la procédure de test en regroupant l'inscription, l'analyse et la logistique au sein d'une plateforme numérique unifiée.

DÜSSELDORF, Allemagne, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog Deutschland, membre du groupe Ecolog International, fournisseur mondial de premier plan en matière de services intégrés, infrastructures de réponse rapide et mobile, technologies, solutions environnementales, logistiques, dépistages et diagnostics, ainsi que Pro Health Medical, ont annoncé l'ouverture d'un centre de dépistage de la COVID-19 à l'intérieur de l'aéroport d'Eindhoven, situé à l'adresse Luchthavenweg 59. Le site du dépistage offre aux voyageurs, citoyens et résidents un accès facilité en vue de pratiquer un test RT-PCR de dépistage de la COVID-19 et d'en recevoir les résultats par voie électroniques le jour même du prélèvement de l'échantillon*.

Alors que les frontières ont rouvert et que les individus ont repris leurs déplacements pour se rendre en vacances à l'étranger, l'Europe, ainsi que d'autres pays à travers le monde, constatent une nette reprise du nombre de contaminations. Les scientifiques ont émis une mise en garde contre le risque d'une deuxième vague de COVID-19 et exhorté les sociétés à maintenir leur vigilance. Certains pays ont mis en oeuvre un test COVID-19 obligatoire pour les voyageurs avant de monter à bord d'un avion ou à leur arrivée en provenance de certaines destinations. Le site du test COVID-19 d'Ecolog vise à soutenir les efforts déployés par les compagnies aériennes, les aéroports et les gouvernements pour y parvenir avec succès et en toute sécurité.

À propos de l'inauguration du site du test COVID-19 d'Ecolog, Ali Vezvaei, Président-directeur général du groupe Ecolog International, a déclaré : « Favoriser l'adoption des tests par le grand public est considérée comme l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre cette pandémie. Pour cela, il faut que les tests soient mis à la disposition des gens et qu'ils soient abordables. C'est la mission que nous nous sommes fixée pour notre division Eco-Caretm ».

Theodoor Scheepers, Président-directeur général de Pro Health Medical, a ajouté : « Notre partenariat avec Ecolog, une organisation mondiale de premier plan qui propose des solutions révolutionnaires pour lutter contre la pandémie, nous permet d'offrir des services de diagnostic avancés dont la rapidité fait partie intégrante d'une solution bien conçue ».

Ecolog, en partenariat avec le laboratoire Pro Health Medical agréé pour la COVID-19 par l'institut RIVM, propose à toute personne en voyage ou en transit de pratiquer un test à un tarif abordable. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne sur le site www.ecolog-testcenter.com, ou directement sur le site du test.

*Les résultats des tests seront disponibles dès le jour du prélèvement de l'échantillon (dans plus de 99 % des cas). Des conditions générales s'appliquent.

