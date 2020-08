Canada et Manitoba investissent 3,6$ millions en habitation





WINNIPEG, MB, le 13 août 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba, ainsi qu'Habitat pour l'humanité et Wahbung Abinoonjiiag Inc., investissent dans des ensembles qui aideront un plus grand nombre de Manitobains à accéder à la propriété et à des logements abordables.

Aujourd'hui, Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Heather Stefanson, ministre de la Famille du Manitoba, ont annoncé que 3,6 millions de dollars seront investis dans des ensembles d'Habitat pour l'humanité, ainsi que dans un ensemble de Wahbung Abinoonjiiag Inc.

Habitat pour l'humanité Manitoba recevra 3 millions de dollars sur trois ans pour soutenir son programme de construction résidentielle. Pendant cette période, l'organisation s'attend à construire jusqu'à 60 logements abordables grâce à ce financement et au soutien additionnel d'autres partenaires.

Un autre montant de 600 000 $ provenant de la Stratégie nationale sur le logement servira à démolir une propriété de Logement Manitoba située sur la rue Watt et à en transférer la propriété à Wahbung Abinoonjiiag Inc. L'organisme prévoit réaménager le terrain de manière à construire un ensemble de logements abordables pour les familles vulnérables qui risquent de se retrouver sans abri ou qui ont été victimes de violence familiale.

Citations

« C'est avec grand plaisir que notre gouvernement, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, appuie des organisations comme Habitat pour l'humanité et Wahbung Abinoonjiiag Inc. dans la construction de deux ensembles très importants, ici à Winnipeg. C'est grâce à des partenariats solides avec des organisations comme celles-ci que nous pouvons mieux aider les populations vulnérables, peu importe leur race, leur âge ou leur genre, à réaliser leur rêve d'accéder à la propriété et de trouver un endroit abordable où se sentir chez soi. » - Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

« Cet investissement de plusieurs millions de dollars aidera un plus grand nombre de familles à avoir un chez-soi, un endroit où elles pourront s'enraciner et s'épanouir dans notre province. Nous sommes également heureux de soutenir l'avenir du logement abordable en ciblant certaines des personnes les plus vulnérables de notre collectivité. Ces ensembles sont le fruit de l'engagement continu de notre gouvernement à établir de solides partenariats avec des organismes communautaires, en leur donnant les moyens de devenir des chefs de file dans le secteur du logement. » - L'honorable Heather Stefanson, ministre du Logement du Manitoba

« Nous sommes vraiment reconnaissants de ce vote de confiance envers le programme d'Habitat, surtout en cette année des plus difficiles. Notre partenariat avec la province s'étend sur plus d'une décennie mais n'a jamais été aussi fort. » - Sandy Hopkins, directrice général d'Habitat for Humanity Manitoba

"Avec le soutien financier de la province et de la Stratégie nationale sur le logement, les conseils et l'expertise de nos partenaires communautaires, et la sagesse de nos aînés et des familles ayant une expérience de la vie, Wahbung Abinoonjiiag ouvre la voie à un projet de logement de transition qui permettra à 24 familles touchées par le sans-abrisme et la violence familiale de disposer d'un lieu culturellement sûr et centré sur la famille. Ce modèle de collaboration et cette approche globale rassemblent la communauté pour la soutenir, en s'appuyant sur les forces inhérentes de nos familles et en les accompagnant dans leur parcours de guérison". - Dana Riccio-Arabe, directrice exécutive, Wahbung Abinoonjiiag Inc.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, des secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

