Soutien financier à l'action communautaire et bénévole - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 736 000 $ à huit organismes de promotion des droits





QUÉBEC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que 736 972 $ seront accordés à huit organismes communautaires dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits, pour l'année 2020-2021.

Ces organismes, nouvellement subventionnés, évoluent dans les domaines de la justice et du droit, des aînés, de la consommation et des communautés culturelles. Parmi ceux-ci, deux évoluent sur le plan national, deux sur le plan régional et, finalement, quatre oeuvrent localement.

En 2020-2021, la somme totale disponible pour le volet Promotion des droits du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole s'élève à 32 241 612 $, permettant ainsi de soutenir 342 organismes.

Citation :

« La défense des droits est en constante évolution. De nouvelles problématiques apparaissent quotidiennement, particulièrement dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. Chaque jour, de nouvelles populations sont touchées. Dans ce contexte, les organismes communautaires se renouvellent constamment, et leurs missions sont plus pertinentes que jamais. Votre gouvernement est attentif et est à l'écoute, et nous avons à coeur de nous adapter continuellement pour répondre aux besoins exprimés par les Québécois. En soutenant ces organismes, qui présentent des particularités et un caractère novateur, nous améliorons les services qui sont directement rendus à toute la population du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Fait saillant :

Les sommes versées dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole proviennent du Fonds d'aide à l'action communautaire autonome.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

Annexe

Liste des projets subventionnés

Organisme Mission Région Montant Clinique Droit de cité Aider les personnes pauvres ou en situation d'exclusion sociale dans le règlement de leur situation judiciaire. Capitale-Nationale 76 812 $ Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, section Rivière-du-Loup Défendre les droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite. Bas-Saint-Laurent 76 812 $ Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, section Montréal-Nord Défendre les droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite. Montréal 76 812 $ Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, section Richelieu-Yamaska Défendre les droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite. Montérégie 76 812 $ Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Haute-Côte-Nord Promouvoir et défendre les intérêts des consommateurs. Sensibiliser les consommateurs à leurs droits, obligations et responsabilités. Côte-Nord 91 317 $ Le Phare des Affranchi(e)s Lutter contre la traite des personnes. Laurentides 91 317 $ Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec Offrir des services d'accompagnement pour les travailleurs migrants agricoles du Québec. Montérégie 123 545 $ Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité Défendre le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir. Montérégie 123 545 $ Total 736 972 $

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 10:57 et diffusé par :