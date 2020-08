SYSTRAN annonce son acquisition par des investisseurs institutionnels coréens dans le but d'accélérer sa croissance





PARIS, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- SYSTRAN, leader de la technologie de traduction basée sur l'intelligence artificielle, annonce l'achat de la majorité de ses actions par un consortium d'investisseurs institutionnels coréens : STIC Investments, SoftBank Korea, Korea Investment Partners et Korea Investment Securities.

STIC Investments Inc., désormais actionnaire majoritaire avec 51 % des actions de SYSTRAN, est l'une des sociétés de capital-investissement les plus importantes et les plus expérimentées de Corée. STIC a pour mission de créer de la croissance et de la prospérité dans les économies d'Asie en investissant dans des sociétés qui se lancent dans des entreprises prometteuses, avec un portefeuille d'investissement de plus de 70 entreprises et 4,5 milliards USD d'actifs gérés. Durant ses 20 années d'exploitation, STIC a investi dans divers secteurs, en particulier dans les technologies de l'information et des communications.

D'après Jean Senellart, PDG du groupe SYSTRAN : « Cette acquisition est excitante et nous fournira davantage de ressources pour accélérer notre innovation, notre rapidité de livraison et augmenter notre empreinte géographique, ce qui nous permettra de poursuivre notre expansion grâce à notre nouvelle offre Cloud Marketplace et de fournir des produits de traduction personnalisés sécurisés, sur site ou en nuage à des industries et des organisations de toutes tailles. »

SYSTRAN est le principal pure player dans le secteur des logiciels de traduction basés sur l'intelligence artificielle. Les clients de SYSTRAN vont des agences gouvernementales aux organismes publics et aux entreprises, et la société exerce ses activités dans le monde entier avec des bureaux en Europe, en Amérique et en Asie. SYSTRAN est également engagée dans le développement open source depuis 2016 avec OpenNMT, un cadre utilisé par des milliers de chercheurs et d'utilisateurs industriels.

Daniel Kyung Hyung Lee, directeur de la division Investissements I chez STIC a commenté : « SYSTRAN est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle de premier plan que nous suivons depuis de nombreuses années. Avec d'autres investisseurs, nous considérons que SYSTRAN peut continuer à diriger le secteur des langues, et nous sommes ravis de soutenir cette nouvelle étape dans la longue histoire de SYSTRAN. La capacité de communiquer avec les autres dans leur propre langue est une étape clé pour les entreprises internationales et nous voyons SYSTRAN à l'avant-garde de cette capacité. »

