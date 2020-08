Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 12 août 2020

Mercredi 12/08/2020 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 14 millions $16, 24, 27, 43, 48 & 49. No comp 39. Lot garanti de LOTTO 6/4911657438-02 ONTARIO 492, 3, 11, 13, 18 & 24. No comp. 47. POKER LOTTO Main gagnante: 7-D, 8-H, 8-C, 8-D, A-D. Légende: C =...

Puisque de nombreuses personnes choisissent de voyager en voiture cet été, Enterprise a lancé sa promotion annuelle Plus Your Points plus tôt que jamais afin de donner aux membres Enterprise Plus la chance d'obtenir le double des points sur les...