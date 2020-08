Decisyon Corporation annonce un partenariat mondial de revente avec Schneider Electric pour accélérer la transformation numérique au niveau de l'entreprise





SAN FRANCISCO, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- Decisyon, une entreprise multinationale de logiciels qui aide actuellement plus de 200 entreprises du monde entier à pérenniser leurs activités grâce à des produits de l'Internet industriel des objets (IIoT) et des solutions de bout en bout pour les usines intelligentes, annonce aujourd'hui un partenariat de revente avec Schneider Electric, le leader mondial dans la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie.

Le partenariat Decisyon/Schneider Electric assure une puissante convergence des compétences et des technologies TI/TO/IdO des deux entreprises, accélérant le rythme de la transformation numérique de bout en bout des entreprises clientes, ainsi que le développement et le déploiement d'applications IdO industrielles éclairées par des données contextualisées en temps réel.

La principale plateforme visuelle sans code de Decisyon, Decisyon App Composertm (DAC), fait désormais partie de la plateforme d'IdO industriel de Schneider Electric, EcoStruxure, pour permettre aux développeurs citoyens et aux professionnels des TI/de la TO de Schneider Electric de créer des applications IdO industriel personnalisées sur EcoStruxuretm Plant Advisor pour une utilisation sur un ou plusieurs sites industriels.

L'intégration de Decisyon's Digital Factory et d'EcoStruxure Plant Advisor signifie que les clients industriels du monde entier, dans tous les secteurs clés de l'industrie manufacturière, seront en mesure de connaître une transformation accélérée et un immense retour sur investissement marqué par une amélioration significative de leur productivité et de leur efficacité.

«?Le partenariat unique entre Decisyon et Schneider Electric apporte déjà une valeur ajoutée considérable à nos clients du monde entier?», a déclaré Alex Aminian, président-directeur général de Decisyon. «?Nous sommes ravis que les produits de Decisyon, qui peuvent renforcer l'ensemble de la chaîne de valeur manufacturière d'une entreprise, soient maintenant disponibles avec la suite EcoStruxure Plant Advisor de Schneider Electric. Pour réellement pérenniser leurs activités, nos clients doivent élaborer une feuille de route technologique qui leur permet de créer et de modifier facilement des applications au niveau local et de les déployer à l'échelle mondiale?», a ajouté Alex Aminian. «?Notre partenariat fournit à nos clients un ensemble de capacités qui sont évolutives, facilement adaptables aux changements continus des exigences commerciales et personnalisables pour offrir à chaque responsable de l'exploitation des usines la flexibilité de prendre des décisions en fonction de ses exigences et de ses objectifs de production uniques.?»

«?Ces dernières années, Schneider Electric a aidé ses clients à améliorer la rentabilité opérationnelle, la durabilité et l'autonomisation des effectifs en leur permettant de relever leurs défis spécifiques et d'apporter des améliorations commerciales fondées sur des faits, en tirant parti de la transparence sécurisée d'EcoStruxure pour transformer les données de l'IIoT en action?», a déclaré Sophie Borgne, directrice générale adjointe, Digital Plant, Schneider Electric.

«?Aujourd'hui, nous avons fait évoluer cette approche vers un concept de plateforme plus ouvert. Nous avons ajouté la capacité permettant aux développeurs d'applications personnalisées d'exploiter plus facilement des données opérationnelles sécurisées dans EcoStruxure Plant Advisor. Les applications personnalisées développées par les experts des partenaires peuvent désormais accéder en toute sécurité aux informations TI/TO afin de générer des éléments de connaissance commerciaux très ciblés pour une usine ou un processus spécifique?», a poursuivi Sophie Borgne.

«?Notre partenariat avec Decisyon permettra d'améliorer encore davantage les opérations de nos clients. EcoStruxure Plant Advisor, combiné à l'environnement IdO industriel sans code de Decisyon, à Decisyon App Composer et à la suite de solutions logicielles Decisyon Digital Factory, permettra de développer rapidement et facilement des applications afin de se concentrer clairement sur les besoins spécifiques d'amélioration des activités d'un plus grand nombre de clients. Les entreprises industrielles peuvent désormais accéder aux informations commerciales hautement personnalisées dont elles ont besoin pour générer des niveaux de performance commerciale durable et rentable d'envergure mondiale.?»

Pour plus d'informations sur Decisyon App Composer (DAC) cliquez ici.

Pour plus d'informations sur Decisyon Digital Factory Solutions (DDF) cliquez ici.

À propos de Decisyon

L'environnement visuel IdO industriel sans code de Decisyon, Decisyon App Composertm et la suite de solutions logicielles Decisyon Digital Factory sont conçus pour que les fabricants puissent parvenir à une transformation numérique complète de bout en bout de leur entreprise, en connectant toutes ses parties mobiles, en rassemblant les données, en les analysant, en obtenant une vue globale de l'usine grâce à un jumeau numérique, en obtenant des éléments de connaissance en temps réel sur l'ensemble de l'empreinte opérationnelle et en permettant de meilleures décisions et une entreprise numérique intelligente plus efficace. Decisyon offre une augmentation spectaculaire de la vitesse de résultat en déployant ses solutions verticales prêtes pour la production pour une variété d'environnements de fabrication. Decisyon a mis au point des solutions modifiables par le client dans de nombreuses verticales, notamment l'énergie, la vente au détail, l'alimentation et les boissons, les produits de consommation courante, les produits pharmaceutiques, la fabrication, et bien d'autres. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.decisyon.com

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider, nous pensons que l'accès à l'énergie et au digital est un droit humain fondamental. À chaque instant, nous donnons à chacun le pouvoir de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, partout dans le monde pour que la vie s'illumine. Life is On. Nous fournissons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d'efficacité, au service d'un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries. Nous nous engageons à exploiter les possibilités infinies d'une communauté ouverte, globale, innovante, portée par nos valeurs d'intégration, d'objectif sensé et d'autonomisation. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.se.com

