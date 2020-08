Sunwing offre aux Canadiens un incroyable surclassement de bureau en bord de mer





MONTRÉAL, 12 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après cinq mois, le plaisir de travailler à domicile s'est rapidement estompé pour de nombreux Canadiens. Avec des jours plus frais en perspective, les prochains mois seront parfaits pour un changement de décor.



Imaginez que vous vous réveillez chaque matin aux sons de l'océan et de la brise tropicale, plutôt qu'au bruit de votre alarme. Tous vos repas et boissons sont pris en charge, des piscines d'un bleu étincelant se trouvent à quelques pas seulement et toutes les installations nécessaires pour une journée de travail productive sont à votre disposition.

En bien, ne rêvez plus. Sunwing s'est associé à Royalton Luxury Resorts pour offrir aux Canadiens l'occasion unique d'échanger leur salon contre une vue sur la mer, grâce à la promotion « Surclassez votre bureau », proposée dans certains hôtels à un prix très abordable. Les professionnels qui voyagent feront l'envie de leurs collègues lorsqu'ils se rendront à la plage après avoir éteint leur ordinateur portable.

« Nous savons que de nombreux Canadiens s'ennuient de voyager », a commenté Andrew Dawson, chef des opérations du Groupe de Voyage Sunwing. « Comme beaucoup d'entreprises prolongent leur politique de travail à domicile jusqu'en 2021, nous croyons que de travailler dans les tropiques est l'un des rêves des amoureux du soleil. Nous voulons leur offrir l'occasion de travailler dans une magnifique destination, tout en profitant de commodités de classe mondiale, et ainsi, redéfinir l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Vous travaillez toujours, mais maintenant, depuis un coin de paradis. »

Les forfaits « Surclassez votre bureau » sont offerts à partir du 1er novembre 2020 pour des séjours de 14, 21 ou 28 nuitées dans trois propriétés All-In Luxurytm de Royalton : le Royalton Negril Resort and Spa , le Royalton Riviera Cancun Resort and Spa et le Royalton Splash Punta Cana Resort and Spa . Afin d'aider les clients à rester productifs, ces forfaits tout compris incluent un accès gratuit au centre d'affaires de la propriété, en plus du concept All-In Connectivitytm, qui offre le Wi-Fi dans tout l'hôtel, des chargeurs portatifs et un accès gratuit en tout temps au salon Diamond Clubtm. Après une journée bien chargée, les voyageurs peuvent se détendre grâce à des séances de yoga au coucher du soleil ou réseauter avec d'autres professionnels lors de cinq à sept.

Pour seulement 2 375 $ par personne, pour un séjour de 14 nuitées (incluant les taxes, le vol aller-retour et les transferts à l'hôtel), les clients peuvent profiter de vacances tout compris au Royalton Negril Resort and Spa , au départ de Toronto, le 7 novembre 2020, dans une suite junior de luxe avec vue mer. Pour ceux qui recherchent un séjour de 21 nuitées, des vacances tout compris sont offertes à 2 795 $, taxes incluses, au Royalton Riviera Cancun Resort and Spa , au départ de Toronto, le 6 novembre 2020, dans une suite junior Office de luxe. Le Royalton Splash Punta Cana Resort and Spa propose des séjours de 28 nuitées pour seulement 2 295 $, taxes incluses, au départ de Toronto, le 6 novembre 2020, dans une chambre Office de luxe.

Les clients peuvent être assurés que leur santé et leur sécurité sont prises en compte lors de leurs vacances grâce à l'engagement En toute sécurité avec Sunwing . Tout au long du voyage, de l'enregistrement à l'aéroport au retour à la maison, en passant par le séjour à l'hôtel et les transferts, la santé et la sécurité des vacanciers et des employés demeurent la plus grande priorité de Sunwing. Royalton Luxury Resorts a également mis en place de nouveaux protocoles pour des vacances en toute sécurité, qui comprennent une approche hygiénique à 360?, des mesures de distanciation sociale, une sécurité accrue lors des repas et bien plus.

Pour plus d'informations ou pour réserver votre surclassement de bureau, visitez www.sunwing.ca/fr ou communiquez avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

