Femmessor réagit au dévoilement du rapport État des lieux de l'entrepreneuriat féminin 2020





L'entrepreneuriat féminin: encore beaucoup de défis



QUÉBEC, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - Femmessor salue le dévoilement du rapport État des lieux de l'entrepreneuriat féminin 2020 diffusé hier matin par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE). Ce rapport a notamment permis de confirmer l'importance des actions mises en place par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes entrepreneures (SFE).

«Ce rapport démontre, une fois de plus, la pertinence de poursuivre les efforts collectifs au développement et au soutien de l'entrepreneuriat féminin au pays. Actuellement, les femmes entrepreneures sont sous-représentées dans plusieurs secteurs d'activité, des barrières systémiques continuent de se dresser devant les femmes entrepreneures issues de la diversité culturelle et les défis se multiplient pour celles provenant des régions éloignées. Or, l'entrepreneuriat et l'innovation inclusive sont indispensables à la croissance et à la prospérité du Canada», mentionne Sévrine Labelle, PDG de Femmessor.

«Notons aussi que la crise engendrée par la COVID-19 a touché plus durement les entrepreneures. Le rapport nous apprend notamment que le pourcentage d'entreprises appartenant à des femmes qui ont mis à pied 80% ou plus de leurs employés est considérablement plus élevé que celui de l'ensemble des entreprises (62,1 % comparativement à 45,2 %). Ce constat est préoccupant et nécessite des efforts supplémentaires pour veiller à ce que les entrepreneures participent pleinement à la relance économique. Nous ne voulons pas perdre les acquis si durement gagnés dans les 10 dernières années», ajoute madame Labelle.

Femmessor reconnaît l'ensemble de ces défis et travaille déjà à la mise en place de plusieurs actions en ce sens afin de bonifier son offre de services offerts aux entrepreneures. Notons l'ajout, cet automne, des Cellules Femmessor sectorielles (codéveloppement) ainsi que le lancement de la deuxième édition de la campagne de promotion qui vise la mise en lumière de 100 modèles d'entrepreneures. Femmessor a aussi mis en place des comités aviseurs composés d'entrepreneures et d'acteurs économiques oeuvrant dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'orienter et de bonifier ses réflexions et différentes actions.

«Nous nous réjouissons des importants signes de progrès qui sont démontrés dans ce rapport, notamment, la proportion de femmes exportatrices qui a augmenté de façon spectaculaire, passant de 5,7 % en 2011 à 10,8 % en 2017, ce qui réduit l'écart avec les hommes (13,6 % des entreprises appartenant à des hommes faisaient de l'exportation en 2017). Par contre, les résultats nous éclairent aussi sur certains défis rencontrés par les femmes entrepreneures, tels que l'accès restreint à différents types de financement et la méconnaissance des différentes ressources disponibles», renchérit Sévrine Labelle.

«En tant qu'organisation vouée au financement et à l'accompagnement des entrepreneures, nous prenons note des conclusions tirées dans ce rapport et nous nous engageons à poursuivre nos efforts en faveur d'une amélioration de celles-ci. Plus que jamais, nous avons besoin des femmes pour reconstruire une économie plus résiliente et inclusive.», conclut Sévrine Labelle.

En tant que partenaire du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) et membre de son comité consultatif, Femmessor sera partie prenante du lancement francophone de ce rapport qui aura lieu le 19 août prochain, à 13h. Pour s'inscire à l'événement: https://ryerson.zoom.us/webinar/register/WN_LWnOFOjmSbqljmfzFZhRUQ

À propos de Femmessor

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction, Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec) et Desjardins Capital, elle facilite l'accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions.

Pour plus d'information au sujet de Femmessor Québec

femmessor.com

SOURCE Femmessor

Communiqué envoyé le 12 août 2020 à 09:16 et diffusé par :