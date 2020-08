Guillaume Caudron devient PDG de Réseau Capital





L'association place à sa tête un leader pour accélérer son développement et accroître la contribution de l'industrie du capital d'investissement au développement des entreprises du Québec.

MONTREAL, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration de Réseau Capital, François Laflamme, est heureux d'annoncer la nomination de Guillaume Caudron à titre de président-directeur général. Il relèvera directement du conseil d'administration.

Guillaume Caudron est depuis 20 ans un stratège et un leader reconnu dans le milieu des affaires et auprès des gouvernements. En tant que conseiller stratégique en matière économique auprès du gouvernement du Québec, comme directeur de cabinet auprès du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor, il a acquis une grande expertise en stratégie pour les affaires publiques et le développement économique. Il a auparavant, en tant que directeur principal et associé au sein de firmes de conseils de renommée internationale, accompagné de nombreuses directions générales d'entreprises des toutes tailles dans leurs projets de croissance et de développement. Ces expériences lui ont permis d'acquérir une forte crédibilité et un leadership reconnu par le milieu des affaires et les instances gouvernementales.

Guillaume se joint officiellement à Réseau Capital le 10 aout 2020. N'hésitez pas à le joindre en communiquant avec lui à l'adresse guillaume@reseaucapital.com. Il s'adressera également aux membres alors qu'il prendra la parole lors de la 29e édition du congrès annuel de Réseau Capital qui aura lieu les 30 septembre et 1er octobre prochains.

Citations :

François Laflamme : « La nomination de Guillaume s'inscrit dans notre volonté que Réseau Capital s'affirme comme la voix forte et influente de l'industrie, d'en être un véritable porte-parole, d'assurer un large rayonnement et de jouer un rôle proactif et déterminent dans les relations avec nos partenaires d'affaires et gouvernementaux. Réseau Capital entend confirmer son leadership et promouvoir activement le dynamisme de l'industrie du capital d'investissement, qui joue un rôle primordial dans la croissance et le financement des entreprises et le développement économique du Québec. Avec sa solide expérience en affaires publiques et en relations gouvernementales, sa connaissance des milieux économiques couplée à sa compréhension fine des enjeux des entreprises et de notre industrie, Réseau Capital et ses membres profiteront indéniablement de l'apport de Guillaume ».

Guillaume Caudron : « C'est avec enthousiasme et détermination que je me joins à une équipe et une organisation dont les membres et la mission sont aussi exceptionnels que structurants pour le développement des entreprises et l'économie du Québec. Je me réjouis particulièrement d'avoir la chance de travailler à la promotion, au développement et au rayonnement d'une industrie et de ses membres qui contribuent significativement au développement et au succès des entrepreneurs, des entreprises et du savoir-faire québécois. »

A propos de Réseau Capital

Réseau Capital est l'association du capital d'investissement qui regroupe tous les intervenants de la chaîne d'investissement oeuvrant au Québec. Sa mission est de contribuer au développement et au dynamisme de l'industrie du capital d'investissement, laquelle joue un rôle primordial dans le développement et le financement des entreprises au Québec. Fondée en 1989, Réseau Capital représente près de 100 membres corporatifs dont non seulement les sociétés d'investissement en capital privé, fonds fiscalisés et publics mais également les banques, les cabinets comptables et juridiques ainsi que de nombreux professionnels oeuvrant dans l'industrie.

Related Links

http://www.reseaucapital.com

SOURCE Réseau Capital

Communiqué envoyé le 12 août 2020 à 08:00 et diffusé par :