K2View lève 28 millions USD pour accélérer l'expansion rapide du marché DataOps





K2View, l'un des principaux fournisseurs de solutions DataOps en temps réel, a annoncé aujourd'hui une étape de financement de 28 millions USD, destinée à accélérer la croissance et l'expansion de la société sur le marché émergent de DataOps.

Forestay Capital a mené l'étape, avec un financement de Genesis Partners. Cette opération fait suite à une croissance rapide avec un taux de croissance composé annuel (TCCA) de plus de 75 % du chiffre d'affaires, et un solide premier semestre 2020. L'investissement sera utilisé pour soutenir la stratégie d'approche marché de la société, alors qu'elle poursuit son expansion sur des marchés prêts à être transformés avec DataOps, tels que les télécommunications, les services financiers, les soins de santé, les assurances, la logistique et plus encore.

« La méthode la plus rapide pour obtenir une véritable agilité et une expérience client exceptionnelle est de passer d'une entreprise axée sur les applications depuis plus de 30 ans à une entreprise axée sur les données. Il s'agit d'un composant essentiel de la transformation numérique et d'une énorme opportunité pour nous », a déclaré Achi Rotem, PDG et cofondateur de K2View. « Alors que nous envisageons la prochaine étape de notre croissance, notre vision est de continuer à aider les entreprises à libérer leur potentiel, en leur fournissant un moyen plus rapide, meilleur et plus rentable d'accéder aux données et de les contrôler. Obtenir un financement de cette ampleur, en pleine pandémie mondiale confirme notre potentiel commercial. Forestay Capital et Genesis Partners partagent notre vision pour l'avenir et sont des partenaires naturels pour nous aider à accélérer notre croissance. »

Les données, l'atout le plus important d'une entreprise, sont cloisonnées dans des centaines d'applications différentes et stockées dans divers emplacements, technologies et structures. Dans cet environnement informatique, les entreprises ne peuvent pas évoluer rapidement et fournir une bonne expérience client en même temps. L'approche brevetée et l'architecture unique de K2View fournissent les données dont les entreprises ont besoin, exactement comme et quand elles en ont besoin, le tout en temps réel. Depuis le lancement de sa plateforme en 2015, K2View a prouvé sa vision et sa technologie tout en aidant certaines des plus grandes entreprises du monde à relever des défis complexes en matière de données.

La plateforme fournit les bonnes données à la bonne personne au bon moment en quelques millisecondes ; elle permet aux entreprises d'opérationnaliser toutes leurs données et d'obtenir un accès holistique à ce qui compte le plus pour leur entreprise, tout en réduisant les délais de mise sur le marché, de plusieurs mois à quelques semaines.

Les conditions économiques changeantes exercent une pression encore plus forte sur les équipes informatiques pour qu'elles fassent plus avec beaucoup moins de ressources. K2View met des solutions efficaces et élégantes entre les mains de ses utilisateurs, livrant en quelques semaines ce qui prendrait des mois ou des années avec les techniques traditionnelles de gestion des données. Cela aide les entreprises à réduire considérablement leurs coûts tout en accélérant l'innovation avec des cas d'utilisation difficiles tels que la gestion des données de test, les hubs de données clients, et la conformité aux réglementations sur la confidentialité des données.

« Alors que les entreprises subissent une transformation numérique pour s'adapter à une économie mondiale et à un environnement réglementaire en pleine évolution, la technologie disruptive de K2View transforme l'utilisation des données pour accélérer l'innovation commerciale », a souligné Frederic Wohlwend, associé gérant chez Forestay Capital. « Nous sommes ravis de nous associer à cette équipe talentueuse et visionnaire dans son prochain parcours de croissance et de faire évoluer l'entreprise à travers le monde, pour aider les organisations à relever leurs défis les plus complexes en matière de données. »

« La solution brevetée de K2View aide les entreprises à obtenir de manière rentable et accélérée une vue à 360 degrés et en temps réel des données, un défi qui a freiné jusque là l'innovation de l'informatique d'entreprise », a déclaré Gary Gannot, associé gérant chez Genesis Partners. « Le potentiel du marché DataOps est illimité en termes d'opportunités et de croissance, et K2View est en passe de renforcer sa position de chef de file, en soutenant la prochaine vague d'expansion du marché. »

À propos de K2View

K2View est l'un des principaux fournisseurs de logiciels avancés de Data Fabric, d'intégration de données et de livraison de données, qui hisse au niveau supérieur la promesse d'une vue à 360 degrés des données. Sa solution phare, K2View Fabric, utilise une technologie d'unité logique brevetée pour permettre un accès et un contrôle rapides, faciles et sécurisés à toutes les données d'une organisation, quel que soit le nombre des différents systèmes et sources de données à considérer. En offrant aux organisations de tous les secteurs d'activité, des perspectives opérationnelles et un accès holistique en temps réel à toutes les données essentielles exactement quand elles en ont besoin, K2View accélère les transformations de l'expérience client, de l'activation du cloud, des opérations, de la modernisation informatique, des risques et de la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.k2view.com, et suivez-nous sur@k2view.

À propos de Forestay Capital

Fondée en 2017, Forestay investit dans le secteur de la technologie et est axée sur des entreprises de technologie innovantes et génératrices de revenus, en Europe, en Israël et aux États-Unis, qui remettent en question les modèles établis et le statu quo, principalement par le biais de logiciels et de données. La société, qui fait partie de Waypoint Capital, et est présidée par Ernesto Bertarelli, prend en charge un vaste portefeuille d'entreprises de gestion d'actifs et d'investissement, de premier plan. (www.forestaycapital.com)

À propos de Genesis Partners

Genesis Partners est l'une des principales sociétés de capital-risque israélienne ; dotée de solides antécédents, elle entretient des liens avec la communauté des entrepreneurs israéliens et l'industrie technologique mondiale. Son équipe est composée de professionnels du capital-risque, possédant une expérience approfondie du capital-risque, des marchés financiers, de la technologie, de la gestion opérationnelle et de l'entrepreneuriat. Avec plus de 600 millions USD sous gestion, plus de 100 investissements et 38 sorties d'une valeur marchande totale actuelle de 22 milliards USD, Genesis Partners se concentre actuellement sur les investissements au stade de croissance, dans les secteurs des technologies de l'information et de la transformation numérique. Genesis Partners a été fondée en 1996 par Eddy Shalev et le Dr Eyal Kishon, avant d'accueillir Gary Gannot en 2000.

