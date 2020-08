L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - VSBY

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) n'est pas étonnée des conclusions de l'étude de l'Office québécois de la langue française qui révèle que les exigences de bilinguisme à l'embauche sont de 63 % à Montréal et de 40 %...

L'appli du dictionnaire Merriam-Webster, la plus fiable et la plus utile du marché, est arrivée sur AppGallery. Éditeur de dictionnaires aidant des millions de personnes à mieux comprendre et utiliser la langue anglaise, Merriam-Webster est le...