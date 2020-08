Avis aux médias - Point de presse de Martin Ouellet

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux autochtones, a souligné les organisations nationales qui ont reçu des fonds cruciaux pour veiller à la sécurité et au bien-être des Autochtones vivant en milieu urbain au pays. Le...

Les représentants des médias sont priés de noter que le député de René-Lévesque, leader parlementaire du Parti Québécois et porte-parole en matière de stratégie numérique, Martin Ouellet, tiendra un point de presse, le mercredi 12 août à 9 h 45....

Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Il sera plus important que jamais d'agir de la sorte maintenant que...

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et Projets autochtones du Québec ont annoncé les treize organismes autochtones du Québec qui ont reçu 2,7 millions de dollars en financement dans le cadre du volet urbain et...