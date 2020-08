Présenté par Red Barrels - MEGAMIGS 2020 : une édition virtuelle pour les amateurs et experts du jeu vidéo





MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - L'événement numéro un du secteur du jeu vidéo au Canada sera organisé en formule éclatée cette année : le volet carrières et formations se tiendra les 25 et 26 septembre et le volet développement des affaires, conférences et vitrine de l'industrie se tiendra pour sa part les 12 et 13 novembre prochain. Plus de 2 500 amateurs, experts internationaux de l'industrie, attachés commerciaux, étudiants, représentants des établissements d'enseignement et professionnels seront réunis virtuellement pour échanger sur les différentes facettes de l'industrie.

Signe de la vitalité du secteur au Québec, c'est plus de 2 000 emplois qui seront à pourvoir dans l'industrie du jeu vidéo en 2021. Dans le cadre de l'événement de septembre, MEGAMIGS proposera une place accrue au recrutement cette année. Les étudiants pourront aussi rencontrer des vétérans de l'industrie pour présenter leur portfolio et parfaire leur parcours de carrière. Les futurs étudiants et travailleurs pourront aussi s'informer sur les métiers d'avenir et les programmes de formations qui mènent à une carrière dans le secteur du jeu vidéo.

Occasions d'échanges à l'international, réseautage et conférences techniques seront offerts à l'événement de novembre. Les experts du milieu pourront aussi échanger sur le développement des affaires et la commercialisation de jeux avec des attachés commerciaux en provenance du monde entier.

Le contexte de la pandémie force à se réinventer pour offrir une programmation tout aussi riche en contenu ainsi que des accès exclusifs et démos de jeux en production. « Le MEGAMIGS demeure l'un des événements incontournables du jeu vidéo à l'international. À l'image de notre industrie hautement créative, en collaboration avec Productions Kaliko, nous avons su innover et repenser l'organisation d'un événement pertinent et porteur pour notre secteur », a affirmé Nadine Gelly, Directrice générale de La Guilde du jeu vidéo du Québec.

Montréal et le Québec sont des plaques tournantes reconnues mondialement en développement de jeux vidéo, une industrie qui génère une richesse économique et culturelle de plus d'un milliard de dollars et qui contribue à créer 13 000 emplois depuis plus de deux décennies. L'écosystème est aussi complet que diversifié, incluant des entreprises clés en développement d'outils et prestation de services tels que sonorisation, assurance qualité, localisation, etc.

« Les entreprises montréalaises ont fait preuve de beaucoup de résilience au cours des derniers mois afin de traverser cette crise sans précédent. L'innovation a été au coeur des solutions alors que plusieurs entreprises et événements ont choisi de poursuivre leurs activités en mode virtuel. Je tiens à saluer le travail accompli par l'équipe du MEGAMIGS qui nous propose, cette année, une édition toute spéciale. Alors que nous devons tous nous unir pour assurer la relance économique de la métropole, il est primordial de pouvoir compter sur des événements porteurs comme le MEGAMIGS pour faire rayonner Montréal, une des capitales mondiales du développement du jeu vidéo », a affirmé la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante.

Pour le partenaire majeur et présentateur de l'événement Red Barrels, le MEGAMIGS s'imposait dans le calendrier des événements de l'industrie : « Surtout cette année, il est important pour les studios de pouvoir se rencontrer et échanger. L'événement 2020 propose une programmation vaste, en plus de nous permettre de présenter et d'offrir une visibilité aux studios du Québec », a conclu Philippe Morin, Président du studio.

À propos de Red Barrels

Red Barrels est un développeur de jeux vidéo indépendant fondé en 2011 par Philippe Morin, David Châteauneuf et Hugo Dallaire. Le studio est derrière la série d'horreur immersive Outlast, qui a terrifiée plus de 15 millions de joueurs partout dans le monde. Basé à Montréal, le studio Red Barrels se donne pour mission de créer des expériences où le joueur traverse un périple hautement engageant et intensément émotif.

À propos de La Guide du jeu vidéo du Québec

La Guilde du jeu vidéo du Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe les développeurs de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d'enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec. Figure de proue à l'échelle mondiale dans ce secteur et forte de ses 245 membres, la Guilde est le plus grand regroupement du genre au monde.

À propos de Productions Kaliko

Les Productions Kaliko se définissent par une expertise unique en matière de production et de promotion d'expériences événementielles pour le monde du jeu vidéo. La vision de la compagnie met de l'avant trois axes: l'organisation d'événements, comme MEGAMIGS, JamNATION et La Caravane, la promotion des produits vidéoludiques issus de tous les marchés ainsi qu'une étroite collaboration avec les studios indépendants pour les aider à mettre en valeur leurs projets.

