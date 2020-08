Pénurie de personnel enseignant et suppléant : un pas de plus vers des solutions concrètes grâce à une professeure de l'UQAT





ROUYN-NORANDA, QC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le milieu de l'éducation s'affaire à préparer une rentrée scolaire qui sera assurément particulière, des enjeux vécus au cours de dernières années restent très actuels. En effet, la majorité des commissions scolaires de la province sont confrontées aux défis associés à la pénurie de personnel enseignant et suppléant. Une professeure de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) vient de se voir octroyer une importante subvention afin d'identifier des pistes d'action concrètes pour améliorer l'attraction, le recrutement et la rétention dans le milieu de l'éducation. En effet, la professeure à l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en sciences de l'éducation, Geneviève Sirois, recevra 57 700 $ sur 3 ans dans le cadre du programme Soutien à la recherche pour la relève professorale du Fonds de recherche du Québec (FRQ) - Société et culture pour mener à bien son projet intitulé Pénuries d'enseignants et de suppléants au Québec : les pistes de solution les plus prometteuses.

Grâce à une imposante collecte de données réalisée à l'échelle provinciale, la professeure Sirois dressera un inventaire et décrira les solutions politiques mises en oeuvre actuellement au Québec. Elle documentera les mesures déployées ainsi que leurs effets sur l'attraction, le recrutement et la rétention du personnel enseignant et suppléant. Finalement, la professeure Sirois mettra en place des actions de transfert de connaissances afin que les pistes d'action ayant donné les meilleurs résultats soient partagées notamment auprès des gestionnaires de l'éducation, des commissions scolaires et des syndicats.

Une étude complémentaire au chantier en cours

La nouvelle étude de Geneviève Sirois s'inscrit en complémentarité avec les travaux du Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants (GRAVE) qui visent à établir un diagnostic des enjeux liés à la pénurie d'enseignantes et d'enseignants ainsi que de futures enseignantes et de futurs enseignants sur les territoires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec afin de produire un plan d'action stratégique régional sur la valorisation de la profession enseignante en lien avec les enjeux d'attraction, de recrutement et de rétention. La professeure Sirois est d'ailleurs la première responsable à coordonner la recherche-action du GRAVE qui est en cours.

Une relève professorale forte à l'UQAT

Le programme Soutien à la recherche pour la relève professorale du FRQ a pour objectif de permettre aux professeurs et professeures qui démarrent leur carrière en recherche de réaliser un projet individuel et de s'établir de façon autonome et compétitive sur les plans national et international de façon à assurer l'engagement de la relève dans les milieux de la recherche et de l'enseignement universitaires. L'UQAT est fière de pouvoir compter sur une relève professorale forte qui développe des voies de recherche originales, contribuant ainsi à l'avancement de savoirs uniques.

À propos de Geneviève Sirois

Professeure à l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en sciences de l'éducation de l'UQAT depuis 2017, Geneviève Sirois est aussi directrice du programme de DESS en gestion d'établissement d'enseignement. Doctorante en administration de l'éducation de l'Université de Montréal, elle a obtenu la mention « Exceptionnelle » de la part des membres du jury de thèse en 2017. Ses champs de spécialisation sont entre autres l'administration scolaire, la gestion des ressources humaines en éducation et l'analyse des politiques éducatives.

À propos du GRAVE

Le GRAVE est une communauté stratégique réunissant les membres de la Table des directions du service des ressources humaines de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (TRRH), la présidence et les conseillers du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT), les directions syndicales de districts des centres de services scolaire de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, la direction et les professeurs et professeures de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation de l'UQAT ainsi que le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et le Centre d'études collégiales à Chibougamau.

