Blackrock Microsystems délivre des licences pour la plateforme de traitement des signaux neuronaux en temps réel du Wyss Center





Le Wyss Center for Bio and Neuroengineering a octroyé à Blackrock Microsystems une licence mondiale pour commercialiser sa plateforme logicielle de traitement et de décodage des signaux neuronaux pour les applications de recherche et cliniques. L'accord fait suite à une relation de collaboration de longue date et représente le premier de nombreux développements importants dans le domaine des neurotechnologies que le Wyss Center et Blackrock Microsystems prévoient de faire progresser ensemble.

« L'une des limites des applications de traitement des signaux neuronaux est le fait qu'il n'existe pas de plateforme logicielle unique qui fonctionne directement avec les multiples dispositifs collectant les signaux cérébraux. Les chercheurs et les cliniciens doivent développer leurs propres logiciels pour analyser les signaux d'un patient, ce qui limite l'efficacité et ralentit la mise en oeuvre de solutions dans les cliniques », a déclaré David Ibanez, Ph.D., scientifique spécialiste de l'interface cerveau-machine au Wyss Center. M. Ibanez a dirigé les efforts de développement de la plateforme logicielle du Wyss Center ces derniers mois.

Optimisée pour une utilisation avec les interfaces cerveau-ordinateur (BCI) implantables à grand nombre de canaux, la plateforme d'analyse des données haute performance du Wyss Center, appelée NeuroKey, constitue un important élément de base pour les applications de recherche et cliniques d'interface neuronale en temps réel, incluant le rétablissement du mouvement ainsi que la communication et le contrôle des appareils fonctionnels.

La plateforme de qualité médicale est compatible avec le matériel et les capteurs commerciaux et peut être adaptée aux dispositifs sur mesure. NeuroKey peut potentiellement accélérer la recherche et développement des technologies BCI en vue d'un déploiement clinique en laboratoire et à domicile.

« L'accès à des dispositifs d'habilitation à domicile me procurerait davantage d'indépendance et de liberté », a affirmé Ian Burkhart. Connu comme un pionnier des BCI, M. Burkhart dispose d'une interface neuronale d'habilitation développée par Blackrock Microsystems. Il a été victime d'une lésion médullaire lors d'un accident de plongée en 2010. « Actuellement, les dispositifs BCI ne peuvent être utilisés qu'avec une surveillance intense dans des environnements contrôlés. Cependant, cette innovation de Blackrock Microsystems et du Wyss Center fait passer la recherche à un stade où ces dispositifs peuvent progresser dans le monde réel. »

Le partenariat entre le Wyss Center et Blackrock Microsystems est un formidable exemple de l'approche translationnelle du centre. Il combine les talents techniques et les efforts de recherche et développement du personnel du centre avec les connaissances cliniques et du marché de Blackrock Microsystems, qui est depuis plus d'une décennie le principal fournisseur d'une technologie d'interface cerveau-ordinateur invasive fiable pour les chercheurs et les pionniers des BCI (patients tétraplégiques).

« Blackrock Microsystems est fier de collaborer avec le Wyss Center dans le but de proposer aux patients des innovations et une neurotechnologie qui changent la vie », a déclaré Marcus Gerhardt, MPhil, MA, cofondateur et PDG de Blackrock Microsystems.

« Nous espérons qu'il s'agit là du premier d'une longue série de développements conjoints avec Blackrock Microsystems dans la neurotechnologie, qui exerceront un impact important sur la vie de nombreuses personnes », a ajouté Mary Tolikas, Ph.D., MBA, PDG du Wyss Center.

FIN

À propos du Wyss Center for Bio and Neuroengineering, à Genève, en Suisse

Le Wyss Center est une organisation de recherche et développement à but non lucratif, indépendante, qui fait progresser notre compréhension du cerveau en vue de développer des thérapies et d'améliorer la vie des individus.

Le personnel du Wyss Center, conjointement avec les collaborateurs universitaires et industriels du centre, recherche des innovations et de nouvelles approches pour la neurobiologie, la neuroradiologie et la neurotechnologie, afin de fournir des connaissances uniques sur les mécanismes sous-tendant la dynamique du cerveau et le traitement des maladies, et d'accélérer le développement de dispositifs et de thérapies pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits.

Le Wyss Center a été créé grâce à une généreuse donation d'un entrepreneur et philanthrope suisse, Hansjörg Wyss, en 2014. Des ressources supplémentaires d'organismes de financement et d'autres sources aident le Wyss Center à accélérer sa mission.

www.wysscenter.ch/

À propos de Blackrock Microsystems LLC

Basée à Salt Lake City, dans l'État américain de l'Utah, Blackrock Microsystems a été fondée en 2008. La société est le plus important fournisseur mondial de technologies dans les domaines des neurosciences, de la neuro-ingénierie et des prothèses neuronales. La technologie de la société est au coeur d'innovations mondiales dans les interfaces cerveau-machine (BMI/BCI), les technologies bioniques implantables et le diagnostic de l'épilepsie. Les implantations les plus notables de l'Utah Array ont été faites sur des personnes tétraplégiques, notamment Nathan Copeland de l'Université de Pittsburgh, qui a contrôlé un bras prothétique pour faire un check au président américain Barack Obama en 2016, Ian Burkhart de l'Université d'État de l'Ohio, qui apprend à maîtriser une automobile, et Nancy Smith de CalTech qui apprend à jouer sur un piano virtuel. Tâches simples en apparence, elles ont toutes utilisé l'Utah Array pour traduire leurs pensées en actions afin de rétablir le fonctionnement.

Image

Télécharger (20 Mo)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 09:15 et diffusé par :