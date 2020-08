FINEOS fait l'acquisition de Limelight Health





FINEOS Corporation (ASX:FCL), le leader mondial des systèmes centraux pour les assurances vie, accident et santé, a conclu un accord en vue d'acquérir Limelight Health, un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions de devis, de tarification et de souscription pour les avantages sociaux collectifs et volontaires, pour un montant de 75 millions de dollars US. Cette union fournira une gamme de produits SaaS de bout en bout, allant du devis, de la tarification et de la souscription à la facturation, l'administration des polices, la gestion des absences et des sinistres pour le secteur mondial de l'assurance vie, accidents et santé.

Michael Kelly PDG de FINEOS a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Limelight Health et ses clients au sein de FINEOS, et nous nous réjouissons d'accélérer notre croissance combinée au profit de tous nos clients, collaborateurs et partenaires. Cette acquisition offre davantage d'options de produits à nos clients, qui accélèrent leurs transformations numériques et réduisent leur dépendance vis-à-vis des systèmes centraux existants. Ensemble, nous formons un groupe de plus de 1 000 personnes dont l'objectif est d'aider les compagnies d'assurance vie, accidents et santé à servir leurs clients et consommateurs grâce à une technologie d'assurance supérieure".

"Le secteur nord-américain des avantages sociaux des employés connaît des changements considérables qui s'accélèrent en raison de l'environnement concurrentiel et réglementaire ainsi que du progrès constant des capacités technologiques", ajoute M. Kelly. "Limelight Health est une société Insurtech de la Silicon Valley en pleine croissance, avec des racines et des compétences solides dans le secteur des avantages sociaux. Elle possède une culture de collaboration et d'intégration avec un produit puissant qui a été sélectionné et déployé auprès des principaux prestataires nord-américains de niveau 1. Ils sont en phase avec notre culture FINEOS, notre orientation marché et notre plateforme technologique, et nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Limelight Health pour accélérer notre croissance combinée en Amérique du Nord et dans le monde".

"Cette acquisition combine deux des systèmes les plus modernes du marché actuel pour offrir aux clients une plateforme SaaS flexible qui leur permettra de rester prêts pour l'avenir", a déclaré Jason T. Andrew, PDG de Limelight Health. "En nous associant à FINEOS, nous tirons le meilleur parti de notre vaste expérience dans le domaine des assurances collectives et de notre solide base de clients aux États-Unis pour soutenir notre expansion dans les assurances individuelles et sur les marchés mondiaux. Nos clients pourront compter sur notre équipe combinée, fortement présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les deux sociétés partagent des valeurs de collaboration similaires, ce qui nous aidera à nous intégrer rapidement et avec succès".

Les solutions de Limelight Health rationalisent et automatisent les fonctions de vente et de souscription pour les assureurs d'avantages collectifs, permettant aux assureurs de gagner davantage de marchés grâce à des propositions plus rapides et plus précises et à une interface de courtier en ligne. La gamme de produits pour la tarification, la souscription et les devis sera disponible en tant que composante optionnelle de FINEOS AdminSuite, tout en continuant à être disponible sur le marché en tant que produit SaaS autonome qui s'intègre facilement à des solutions centrales tierces et existantes.

FINEOS et Limelight Health ont déjà intégré leurs produits pour permettre une mise sur le marché et une livraison de systèmes communs afin de répondre aux besoins de leurs clients. Cette acquisition permettra une intégration encore plus poussée et facilitera les relations commerciales avec l'entreprise unifiée. L'objectif est d'offrir une expérience utilisateur solide et homogène à tous les utilisateurs, à l'intérieur comme à l'extérieur des activités commerciales des prestataires, en faisant de FINEOS Platform un produit encore plus attrayant pour le secteur des avantages sociaux.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être réalisée rapidement. Au fur et à mesure que FINEOS et Limelight Health intégreront l'entreprise dans les prochains mois, la priorité sera de continuer à fonctionner selon les modalités habituelles afin de répondre aux besoins des clients.

À propos de FINEOS Corporation

FINEOS est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de base pour les compagnies d'assurance vie, accidents et santé dans le monde, avec 7 des 10 plus grandes compagnies d'assurance vie et santé collectives aux Etats-Unis ainsi que 6 des plus grandes compagnies d'assurance vie en Australie. Avec des employés et des bureaux dans le monde entier, FINEOS continue d'évoluer rapidement, travaillant avec des assureurs progressifs et innovants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie Pacifique.

La plateforme FINEOS, basée sur Amazon Web Services, fournit aux clients une administration de base complète de bout en bout pour les groupes, les bénévoles et les particuliers dans les domaines de l'assurance vie, des accidents et de la santé. FINEOS Platform inclut la suite de produits centraux FINEOS AdminSuite ainsi que les produits complémentaires FINEOS Engage pour soutenir l'engagement numérique et FINEOS Insight pour l'analyse et les rapports.

Pour plus d'informations, visitez le site www.FINEOS.com.

À propos de Limelight Health

Limelight Health est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles d'entreprise basées dans le cloud, offrant les solutions de devis, de tarification et de souscription les plus efficaces pour les assureurs d'avantages sociaux des employés. La société propose l'automatisation des processus et l'intégration transparente pour l'acquisition de nouvelles entreprises, y compris la gestion des produits, le libre-service des courtiers, la gestion des risques et la réalisation des ventes.

La suite innovante de Limelight Health offre des solutions sans code et à faible code hautement configurables pour l'admission, les devis, la tarification et la souscription. L'architecture native de l'API et du cloud permet une intégration et un échange de données transparents pour l'inscription et l'installation des dossiers, l'analyse des données et l'établissement de rapports, ainsi que la prise en charge des systèmes existants. Limelight Health dispose d'un personnel à distance dont le siège est à San Francisco, en Californie, et d'un bureau à Redding, en Californie.

