Dorel publie des résultats robustes au deuxième trimestre





Profit opérationnel record à la division Dorel Sports



Chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de l'histoire de la division Dorel Maison

Ventes et résultats de la division Dorel Produits de puériculture affectés par les fermetures prolongées des magasins dans plusieurs marchés

Réductions importantes au niveau des stocks et de la dette

MONTRÉAL, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre et de la période de six mois clos le 30 juin 2020. Le chiffre d'affaires a atteint 724,0 millions de dollars US au deuxième trimestre, comparativement à 670,0 millions de dollars US lors de la même période l'an dernier, ce qui représente une hausse de 8,1 %. Le bénéfice net déclaré s'est élevé à 11,1 millions de dollars US, soit 0,34 $ US par action après dilution, comparativement à 2,8 millions de dollars US, ou 0,09 $ US par action après dilution, un an auparavant. Le bénéfice net ajusté1 s'est établi à 15,6 millions de dollars US, soit 0,48 $ US par action après dilution, comparativement à 6,3 millions de dollars US, ou 0,19 $ US par action après dilution, lors du précédent exercice.



Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires est demeuré stable à 1,3 milliard de dollars US. La perte nette déclarée s'est élevée à 46,7 millions de dollars US, soit 1,44 $ US par action après dilution, comparativement à 5,5 millions de dollars US, ou 0,17 $ US par action après dilution, un an auparavant. Le bénéfice net ajusté se chiffre à 2,0 millions de dollars US, soit 0,06 $ US par action après dilution, pour la première moitié de l'exercice, comparativement à 12,1 millions de dollars US, soit 0,37 $ US par action après dilution, un an plus tôt.



«?Le chiffre d'affaires global de Dorel s'est redressé de façon marquée après avoir subi les répercussions négatives initiales de la COVID-19 et deux de nos trois divisions ont enregistré de solides performances. Les divisions Dorel Sports et Dorel Maison ont profité d'un accroissement de la demande pour leurs produits alors que les consommateurs ont cherché à acheter des bicyclettes et des produits pour la maison durant les périodes prolongées de confinement. L'augmentation des ventes d'articles en main a permis aux deux divisions de réduire leurs stocks à des niveaux qui n'avaient jamais été aussi bas. La division Dorel Produits de puériculture a continué à faire face à des défis durant la première moitié du trimestre, touchée par des fermetures persistantes de magasins dans plusieurs de ses marchés, une situation qui a commencé à changer durant la dernière partie de la période alors qu'un plus grand nombre de magasins ont rouvert leurs portes. Nos entités opérationnelles ont fait de l'excellent travail en matière de réduction des coûts et de compression des dépenses discrétionnaires, de sorte que les frais de vente ont considérablement diminué. Notre bilan s'est amélioré de façon significative depuis la clôture du dernier exercice, avec une réduction importante au niveau des stocks et de la dette globale. Je suis extrêmement reconnaissant envers nos employés à travers le monde qui ont démontré leur engagement sans équivoque à l'égard de Dorel en contribuant directement à la réduction de nos coûts au deuxième trimestre et qui ont continué à travailler dans nos installations qui ont adopté des protocoles de sécurité renforcés,?» a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

1 Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez consulter la rubrique intitulée «?Mesures financières non conformes aux PCGR?» à la fin du présent communiqué.

Sommaire de l'information financière (non audité) Deuxièmes trimestres clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2020 2019 Variation $ $ % Produits 723 953 669 982 8,1% Bénéfice net 11 132 2 796 298,1% Par action ? De base 0,34 0,09 277,8% Par action ? Dilué 0,34 0,09 277,8% Bénéfice net ajusté1 15 648 6 317 147,7% Par action ? De base1 0,48 0,19 152,6% Par action ? Dilué1 0,48 0,19 152,6% Nombre d'actions en circulation ? Nombre de base, moyenne pondérée 32 488 106 32 443 758 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 878 768 32 798 069 Sommaire de l'information financière (non audité) Six mois clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2020 2019 Variation $ $ % Produits 1 304 708 1 295 542 0,7% Perte nette (46 689) (5 477) (752,5%) Par action ? De base (1,44) (0,17) (747,1%) Par action ? Diluée (1,44) (0,17) (747,1%) Bénéfice net ajusté1 2 043 12 108 (83,1%) Par action ? De base1 0,06 0,37 (83,8%) Par action ? Dilué1 0,06 0,37 (83,8%) Nombre d'actions en circulation ? Nombre de base, moyenne pondérée 32 487 117 32 441 549 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 487 117 32 441 549

Dorel Sports

Deuxièmes trimestres clos les 30 juin (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 285 636 241 029 18,5% Profit brut 67 423 23,6% 49 771 20,6% 35,5% Profit opérationnel 26 841 9,4% 10 095 4,2% 165,9% Profit opérationnel ajusté1 27 148 9,5% 10 095 4,2% 168,9% Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 473 824 425 573 11,3% Profit brut 103 244 21,8% 89 030 20,9% 16,0% Profit opérationnel 26 230 5,5% 14 596 3,4% 79,7% Profit opérationnel ajusté1 26 620 5,6% 14 596 3,4% 82,4%

La division a maintenu sa dynamique positive et enregistré un cinquième trimestre consécutif de croissance accompagnée d'une rentabilité record. Le chiffre d'affaires a atteint 285,6 millions de dollars US, en hausse de 44,6 millions de dollars US, soit 18,5 %, par rapport à l'an dernier. Si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change, le chiffre d'affaires sur une base comparable1 a augmenté d'environ 21,1 %. La forte performance des unités d'exploitation Cycling Sports Group (CSG) et Pacific Cycle a été contrebalancée par un recul à l'unité d'exploitation Caloi en raison d'une baisse du chiffre d'affaires attribuable essentiellement à la fermeture prolongée des magasins imposée par les autorités du Brésil pour contrer la COVID-19.



La demande pour tous les types de bicyclettes a bondi de manière importante et cette demande a été soutenue tout au long du trimestre alors que les consommateurs ont cherché des moyens de prendre l'air tout en préservant leur santé après des semaines de confinement en raison de la COVID-19. Les ventes en ligne ont été particulièrement robustes et l'activité d'achat s'est déplacée vers le commerce électronique au plus fort de la pandémie. Les ventes ont été ralenties par une pénurie d'approvisionnement de certains modèles malgré la reprise des activités des fournisseurs asiatiques en février. Par conséquent, les stocks en main ont fortement chuté, ce qui a contribué à la réduction globale des stocks de Dorel durant le trimestre. Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est élevé à 473,8 millions de dollars US, ce qui représente une progression de 48,3 millions de dollars US, ou 11,3 %, par rapport à l'an dernier.

Le profit opérationnel s'est chiffré à 26,8 millions de dollars US, contre 10,1 millions de dollars US un an plus tôt. Si l'on exclut les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté s'est établi à 27,1 millions de dollars US, en hausse de 17,1 millions de dollars US, soit 168,9 %, par rapport à l'exercice précédent. Les unités d'exploitation CSG et Pacific Cycle ont enregistré une forte hausse de leur profit opérationnel grâce à l'accroissement de la demande pour les bicyclettes, tandis que l'unité d'exploitation Caloi a subi une perte opérationnelle en raison d'un certain nombre de facteurs, dont la fermeture prolongée des magasins et la suspension des activités à son usine durant les mois d'avril et mai. Pour les six premiers mois de l'exercice, le profit opérationnel a atteint 26,2 millions de dollars US, comparativement à 14,6 millions de dollars US un an auparavant. Si l'on exclut les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté s'est établi à 26,6 millions de dollars US, ce qui représente une progression de 12,0 millions de dollars US, ou 82,4 %, par rapport au précédent exercice.

Perspectives de la division Dorel Sports

En se fondant sur les tendances actuelles, la demande pour les bicyclettes devrait demeurer robuste tout au long de la saison estivale. La persistance des contraintes d'approvisionnement ralentira les ventes, mais la direction s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le profit opérationnel ajusté demeurent robustes au troisième trimestre. À l'heure actuelle, la volatilité dans l'industrie des bicyclettes causée par la pandémie, l'évolution des niveaux de la demande ainsi que l'impact possible sur les fluctuations saisonnières des ventes de bicyclettes, rendent plus difficile l'établissement de prévisions au-delà du troisième trimestre.

Dorel Maison

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Deuxièmes trimestres clos les 30 juin (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 260 674 207 448 25,7% Profit brut 34 785 13,3% 29 552 14,2% 17,7% Profit opérationnel 18 608 7,1% 14 071 6,8% 32,2% Profit brut ajusté1 37 015 14,2% 29 552 14,2% 25,3% Profit opérationnel ajusté1 21 383 8,2% 14 071 6,8% 52,0% Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 458 086 418 212 9,5% Profit brut 59 285 12,9% 59 193 14,2% 0,2% Profit opérationnel 28 898 6,3% 28 524 6,8% 1,3% Profit brut ajusté1 61 515 13,4% 59 193 14,2% 3,9% Profit opérationnel ajusté1 31 673 6,9% 28 524 6,8% 11,0%

La division Dorel Maison a enregistré le meilleur trimestre de son histoire alors que tant son chiffre d'affaires que son profit opérationnel ajusté ont atteint des niveaux records. Le chiffre d'affaires au deuxième trimestre s'est élevé à 260,7 millions de dollars US, ce qui représente une progression de 53,2 millions de dollars US, ou 25,7 %. Les ventes réalisées par le biais du commerce électronique ont augmenté de manière substantielle et ont représenté 68 % des ventes brutes totales de la division, comparativement à 60 % lors de l'exercice précédent. Le trimestre a démarré en force alors que les consommateurs, soumis au confinement et au télétravail, ont choisi de magasiner pour des articles visant à améliorer leur espace de vie. Les achats initiaux portaient sur des catégories de produits de Dorel liées aux bureaux à domicile et au divertissement, mais au fil du trimestre, les ventes ont augmenté dans la plupart des catégories de produits de la division qui offrent un bon rapport qualité-prix, principalement attribuables aux ventes de lits et de futons. Tout comme à la division Dorel Sports, les niveaux des stocks ont considérablement baissé, et les problèmes d'approvisionnement ont ralenti les ventes de certains articles. Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a atteint 458,1 millions de dollars US, en hausse de 39,9 millions de dollars US, soit 9,5 %, par rapport à l'an dernier.



Le profit opérationnel s'est établi à 18,6 millions de dollars US, comparativement à 14,1 millions de dollars US l'an dernier. Si l'on exclut les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté s'est élevé à 21,4 millions de dollars US, en hausse de 7,3 millions de dollars US, ou 52,0 %. Les coûts d'entreposage et de distribution se sont améliorés d'un exercice sur l'autre grâce à des ventes records et des gains de productivité résultant des réductions de stocks. Au deuxième trimestre, les stocks ont chuté pour s'établir à 108,1 millions de dollars US, ce qui représente une baisse de 109,9 millions de dollars US par rapport à la période correspondante du précédent exercice et un recul de 76,9 millions de dollars US par rapport aux niveaux des stocks à la clôture de l'exercice 2019. Pour les six premiers mois de l'exercice, le profit opérationnel est resté essentiellement stable à 28,9 millions de dollars US, comprativement à celui de 28,5 millions de dollars US dégagé un an auparavant. Si l'on exclut les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté pour la période de six mois a atteint 31,7 millions de dollars US, ce qui représente une hausse de 3,1 millions de dollars US, ou 11,0 %, par rapport à l'an dernier.

Perspectives de la division Dorel Maison

Les ventes en juillet ont été comparables à celles enregistrées en juin, qui avaient légèrement ralenti par rapport aux niveaux exceptionnellement élevés observés au cours des deux premiers mois du trimestre. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive au troisième trimestre et, par conséquent, le chiffre d'affaires et le profit opérationnel devraient être robustes. Aux niveaux actuels de la demande, des pénuries de stocks pourraient freiner les ventes à court terme, mais malgré cela, les perspectives pour la division Dorel Maison demeurent très positives.

Dorel Produits de puériculture

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Deuxièmes trimestres clos les 30 juin (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 177 643 221 505 (19,8%) Profit brut 42 491 23,9% 58 086 26,2% (26,8%) (Perte) profit opérationnel(le) (1 224) (0,7%) 2 350 1,1% (152,1%) Profit brut ajusté1 42 577 24,0% 59 043 26,7% (27,9%) Profit opérationnel ajusté1 950 0,5% 6 596 3,0% (85,6%) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 372 798 451 757 (17,5%) Profit brut 88 703 23,8% 119 219 26,4% (25,6%) Perte opérationnelle (47 433) (12,7%) (4 758) (1,1%) (896,9%) Profit brut ajusté1 88 789 23,8% 120 607 26,7% (26,4%) (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e)1 (909) (0,2%) 13 885 3,1% (106,5%)

Le chiffre d'affaires s'est établi à 177,6 millions de dollars US au deuxième trimestre, en recul de 43,9 millions de dollars US, soit 19,8 %, par rapport à la même période l'an dernier. Si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change, le chiffre d'affaires sur une base comparable a fléchi d'environ 16,8 %. La COVID-19 a commencé à affecter les résultats de la division en février, mais l'impact le plus sévère a été subi en avril. À l'exception des États-Unis, où les grands clients sont demeurés ouverts pendant la pandémie, la plupart des marchés ont subi les répercussions négatives des fermetures des magasins de détail. Dans les marchés où les magasins ont rouvert en mai, les ventes ont commencé à se redresser, une tendance qui s'est poursuivie en juin. Le Chili et le Pérou font exception, les magasins de vente au détail détenus par Dorel étaient fermés pendant la majeure partie du trimestre, et plusieurs demeurent encore fermés. Les ventes ont été bonnes au Brésil considérant l'impact négatif qu'a présentement la pandémie de la COVID-19 sur l'économie de l'Amérique du Sud, et plus de 80 % des ventes du trimestre ont été réalisées en ligne. Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est établi à 372,8 millions de dollars US, en baisse de 79,0 millions de dollars US, ou 17,5 %, par rapport à l'an dernier.



La perte opérationnelle s'est élevée à 1,2 million de dollars US au deuxième trimestre, contre un profit opérationnel de 2,4 millions de dollars US l'an dernier. Si l'on exclut les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté s'est établi à 1,0 million de dollars US, en recul de 5,6 millions de dollars US, ou 85,6 %, par rapport au précédent exercice. En raison du ralentissement des affaires, des efforts considérables ont été déployés dans le but de réduire les coûts liés aux effectifs, ainsi que les dépenses discrétionnaires dans l'ensemble de la division, ce qui a permis d'atténuer en partie l'importante baisse des ventes durant le trimestre. Pour les six premiers mois de l'exercice, la perte opérationnelle s'est élevée à 47,4 millions de dollars US, comparativement à 4,8 millions de dollars US un an auparavant. L'unité d'exploitation Dorel Juvenile Europe a comptabilisé une perte de valeur du goodwill de 43,1 millions de dollars US au premier trimestre à la suite de la révision de ses hypothèses à l'égard des résultats et des flux de trésorerie projetés. Si l'on exclut la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration, la perte opérationnelle ajustée s'est établie à 0,9 million de dollars US pour les six premiers de l'exercice, comparativement à un profit opérationnel ajusté de 13,9 millions de dollars US l'an dernier, ce qui représente une baisse de 14,8 millions de dollars US, ou 106,5 %.

Perspectives de la division Dorel Produits de puériculture

Le chiffre d'affaires de la division Dorel Produits de puériculture a commencé à s'améliorer au cours des mois de mai et de juin, et cette tendance s'est poursuivie en juillet. Les ventes au détail dans les grands marchés de l'Europe et des États-Unis sont plus élevées que l'an dernier. L'Amérique du Sud a toutefois rebondi moins fortement. Le Chili et le Pérou demeurent en deçà des niveaux habituels du fait que les points de vente au détail demeurent fermés et que les options de commerce électronique sont limitées. Globalement, la division devrait continuer d'enregistrer une amélioration de son profit opérationnel ajusté dans la deuxième moitié de l'exercice.

Autres

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles durant le trimestre se sont chiffrés à 120,0 millions de dollars US, dont une tranche de 116,5 millions de dollars US provient de la réduction des stocks, bien qu'à l'avenir les stocks devraient augmenter du fait que les niveaux actuels sont trop bas pour soutenir la croissance future et répondre à l'augmentation de la demande des consommateurs.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020, le taux d'imposition effectif de Dorel s'est élevé à 57,2 % comparativement à 63,7 % lors de la même période l'an dernier. Si l'on exclut l'impôt sur les frais de restructuration, le taux d'imposition ajusté1 de Dorel au deuxième trimestre s'est établi à 49,9 % en 2020 contre 47,1 % en 2019. Pour la période de six mois close le 30 juin 2020, le taux d'imposition effectif de Dorel s'est établi à (65,2) %, comparativement à 317,4 % lors de la même période l'an dernier. Si l'on exclut l'impôt sur la perte de valeur du goodwill ainsi que sur les frais de restructuration, le taux d'imposition ajusté de Dorel depuis le début de l'exercice s'est élevé à 90,5 % en 2020, comparativement à 42,8 % en 2019. La variation des taux d'imposition effectifs et des taux d'imposition ajustés d'un exercice sur l'autre pour le deuxième trimestre et la période de six mois s'expliquent en grande partie par la non-comptabilisation d'économies fiscales liées à des pertes fiscales et des différences temporaires, l'évolution de la provenance géographique des bénéfices de la Société, de même que la réévaluation par la direction de la recouvrabilité d'actifs d'impôt différé à la lumière de l'impact potentiel de la pandémie de la COVID-19 sur les activités de la Société. La variation du taux d'imposition effectif d'un exercice sur l'autre pour la période de six mois s'explique également par l'impact de la comptabilisation de la perte de valeur du goodwill non déductible au premier trimestre.

Perspectives

«?Deux de nos trois divisions ont bénéficié financièrement des répercussions de la pandémie de la COVID-19. Les consommateurs ont opté pour les bicyclettes et le mobilier de maison de Dorel, en choisissant nos marques de grande notoriété et nos produits qui offrent un rapport qualité-prix exceptionnel. Nos capacités avancées de commerce électronique nous ont permis de livrer nos produits de manière fiable et efficace aux consommateurs finaux de nos trois divisions,?» a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

«?À court terme, cette dynamique favorable devrait se poursuivre, mais il y a beaucoup d'inconnues et de risques. Les impacts du ralentissement de l'économie et de la hausse du chômage, ainsi que la manière dont ces facteurs vont influencer les consommateurs de nos produits sont difficiles à mesurer à l'heure actuelle. La possibilité d'une détérioration de la conjoncture économique provoquée par une deuxième vague de coronavirus signifie que les habitudes de magasinage actuelles pourraient de nouveau changer.

Enfin, je souhaite réitérer à l'ensemble de nos employés à quel point nous leur sommes reconnaissants pendant cette période et que leur sécurité demeure au sommet de nos priorités,?» a conclu M. Schwartz.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés complets au 30 juin 2020 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com , et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l'innovation et la qualité de ses produits ainsi qu'à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s'ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Dorel, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 8 900 employés qui oeuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué certaines mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière («?IFRS?») et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS.

Le présent communiqué comprend les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Les termes et définitions des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent communiqué sont les suivants :

Chiffre d'affaires sur une base comparable et chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté

Chiffre d'affaires sur une base comparable : Croissance des produits par rapport à la période précédente, en excluant l'incidence des fluctuations des taux de change Chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté : Croissance des produits par rapport à la période précédente, en excluant l'incidence des fluctuations des taux de change et l'impact de la cession des activités liées aux vêtements de performance (Sugoi)

Dorel estime que ces mesures fournissent aux investisseurs une meilleure comparabilité de l'évolution de ses produits en leur présentant la croissance des produits de façon uniforme d'une période à l'autre.

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d'exclure la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration

Coût des produits vendus ajusté : Coût des produits vendus excluant les frais de restructuration Profit brut ajusté : Profit brut excluant les frais de restructuration Profit opérationnel ajusté : Profit opérationnel excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration Bénéfice avant impôts sur le

résultat ajusté : Bénéfice avant impôts sur le résultat excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration Charge d'impôts sur le résultat ajusté : Charge d'impôts sur le résultat excluant l'incidence fiscale de la perte de valeur du goodwill ainsi que des frais de restructuration Taux d'imposition ajusté : Taux d'imposition excluant l'incidence fiscale de la perte de valeur du goodwill ainsi que des frais de restructuration Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) : Bénéfice net (perte nette) excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration, déduction faite des impôts Bénéfice (perte) par action ajusté(e) de base et dilué(e) : Bénéfice (perte) par action de base et dilué(e) calculé(e) en fonction du bénéfice net (de la perte nette) ajusté(e)

Dorel estime que l'information financière ajustée fournit aux investisseurs des renseignements supplémentaires pour leur permettre de mesurer sa performance financière en excluant certains éléments qui, de l'avis de la Société, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d'une période à l'autre. De ce fait, Dorel considère que l'information financière ajustée aide les investisseurs à analyser ses résultats et sa performance financière. L'information financière ajustée est également utilisée par la direction pour évaluer la performance financière de la Société et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des «?énoncés prospectifs?» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives à l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de Dorel, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l'essentiel, aux attentes de Dorel telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu'un énoncé prospectif se matérialisera ou, s'il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre le contexte d'exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu'il pourrait ne pas être opportun d'utiliser ces énoncés prospectifs à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

la conjoncture économique générale;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d'approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d'approvisionnement de Dorel en raison de la pandémie de la COVID-19;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d'un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité civile produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l'interprétation ou l'application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

l'éclosion de crises de santé publique, comme la pandémie en cours de la COVID-19, susceptibles d'avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de Dorel et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect par Dorel des clauses financières restrictives des conventions relatives à ses effets non garantis de premier rang, à ses crédits bancaires renouvelables et à son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts relatifs, tous des éléments qui pourraient subir les effets préjudiciables de la pandémie de la COVID-19;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l'information;

des changements survenus aux hypothèses servant à l'évaluation du goodwill et d'autres actifs incorporels, ainsi que la possibilité d'une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans le futur; et

l'absence de certitude que Dorel déclarera des dividendes dans le futur.

Ces facteurs de risque et d'autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d'avoir des répercussions. D'autres risques et incertitudes dont Dorel n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action

Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR :

Chiffre d'affaires sur une base comparable et chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté :

Deuxièmes trimestres clos les 30 juin Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de puériculture

Dorel Sports 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 % % % % % % % % Augmentation (diminution) des produits 8,1 7,5 25,7 14,4 (19,8 ) 1,9 18,5 7,4 Incidence des fluctuations des taux de change 2,0 2,1 0,1 0,2 3,0 3,7 2,6 2,0 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable 10,1 9,6 25,8 14,6 (16,8 ) 5,6 21,1 9,4 Incidence de la cession des activités liées aux vêtements de performance (SUGOI) - 0,6 - - - - - 1,7 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté 10,1 10,2 25,8 14,6 (16,8 ) 5,6 21,1 11,1





Six mois clos les 30 juin Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de

puériculture Dorel Sports 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 % % % % % % % % Augmentation (diminution) des produits 0,7 2,4 9,5 12,0 (17,5 ) (2,0 ) 11,3 (1,3 ) Incidence des fluctuations des taux de change 1,9 2,5 0,1 0,1 3,0 4,5 2,5 2,6 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable 2,6 4,9 9,6 12,1 (14,5 ) 2,5 13,8 1,3 Incidence de la cession des activités liées aux vêtements de performance (SUGOI) - 0,7 - - - - - 1,9 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté 2,6 5,6 9,6 12,1 (14,5 ) 2,5 13,8 3,2

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d'exclure la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration :

Dorel ? Résultats consolidés

Deuxièmes trimestres clos les 30 juin 2020

2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 723 953 100,0 - 723 953 100,0 669 982 100,0 - 669 982 100,0 Coût des produits vendus 579 254 80,0 (2 316 ) 576 938 79,7 532 573 79,5 (957 ) 531 616 79,3 PROFIT BRUT 144 699 20,0 2 316 147 015 20,3 137 409 20,5 957 138 366 20,7 Frais de vente 41 969 5,8 - 41 969 5,8 56 197 8,4 - 56 197 8,4 Frais généraux et administratifs 50 309 6,9 - 50 309 6,9 47 452 7,1 - 47 452 7,1 Frais de recherche et de développement 7 792 1,1 - 7 792 1,1 9 576 1,4 - 9 576 1,4 Perte de valeur sur les créances clients 3 520 0,5 - 3 520 0,5 456 0,1 - 456 0,1 Frais de restructuration 2 940 0,4 (2 940 ) - - 3 289 0,4 (3 289 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 38 169 5,3 5 256 43 425 6,0 20 439 3,1 4 246 24 685 3,7 Frais financiers 12 185 1,7 - 12 185 1,7 12 733 1,9 - 12 733 1,9 BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 25 984 3,6 5 256 31 240 4,3 7 706 1,2 4 246 11 952 1,8 Charge d'impôts sur le résultat 14 852 2,1 740 15 592 2,1 4 910 0,8 725 5 635 0,9 Taux d'imposition 57,2% 49,9% 63,7% 47,1% BÉNÉFICE NET 11 132 1,5 4 516 15 648 2,2 2 796 0,4 3 521 6 317 0,9 BÉNÉFICE PAR ACTION De base 0,34 0,14 0,48 0,09 0,10 0,19 Dilué 0,34 0,14 0,48 0,09 0,10 0,19 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 488 106 32 488 106 32 443 758 32 443 758 Dilué - moyenne pondérée 32 878 768 32 878 768 32 798 069 32 798 069





Six mois clos les 30 juin

2020 2019 Perte de valeur du goodwill et % des frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 1 304 708 100,0 - 1 304 708 100,0 1 295 542 100,0 - 1 295 542 100,0 Coût des produits vendus 1 053 476 80,7 (2 316 ) 1 051 160 80,6 1 028 100 79,4 (1 388 ) 1 026 712 79,2 PROFIT BRUT 251 232 19,3 2 316 253 548 19,4 267 442 20,6 1 388 268 830 20,8 Frais de vente 89 427 6,9 - 89 427 6,9 108 911 8,4 - 108 911 8,4 Frais généraux et administratifs 91 137 7,0 - 91 137 7,0 96 088 7,5 - 96 088 7,5 Frais de recherche et de développement 17 534 1,3 - 17 534 1,3 19 149 1,5 - 19 149 1,5 Perte de valeur sur les créances clients 6 527 0,5 - 6 527 0,5 452 - - 452 - Frais de restructuration 4 248 0,4 (4 248 ) - - 17 255 1,2 (17 255 ) - - Perte de valeur du goodwill 43 125 3,3 (43 125 ) - - - - - - - (PERTE) PROFIT OPÉRATIONNEL(LE) (766 ) (0,1 ) 49 689 48 923 3,7 25 587 2,0 18 643 44 230 3,4 Frais financiers 27 494 2,1 - 27 494 2,1 23 068 1,8 - 23 068 1,8 (PERTE) BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (28 260 ) (2,2 ) 49 689 21 429 1,6 2 519 0,2 18 643 21 162 1,6 Charge d'impôts sur le résultat 18 429 1,4 957 19 386 1,4 7 996 0,6 1 058 9 054 0,7 Taux d'imposition (65,2)% 90,5% 317,4% 42,8% (PERTE) BÉNÉFICE NET(TE) (46 689 ) (3,6 ) 48 732 2 043 0,2 (5 477 ) (0,4 ) 17 585 12 108 0,9 (PERTE) BÉNÉFICE PAR ACTION De base (1,44 ) 1,50 0,06 (0,17 ) 0,54 0,37 Dilué(e) (1,44 ) 1,50 0,06 (0,17 ) 0,54 0,37 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 487 117 32 487 117 32 441 549 32 441 549 Dilué - moyenne pondérée 32 487 117 32 885 165 32 441 549 32 793 698

Dorel Sports



Deuxièmes trimestres clos les 30 juin

2020 2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 285 636 100,0 - 285 636 100,0 241 029 100,0 - 241 029 100,0 Coût des produits vendus 218 213 76,4 - 218 213 76,4 191 258 79,4 - 191 258 79,4 PROFIT BRUT 67 423 23,6 - 67 423 23,6 49 771 20,6 - 49 771 20,6 Frais de vente 18 744 6,6 - 18 744 6,6 21 832 9,0 - 21 832 9,0 Frais généraux et administratifs 18 167 6,3 - 18 167 6,3 16 135 6,7 - 16 135 6,7 Frais de recherche et de développement 1 290 0,5 - 1 290 0,5 1 477 0,6 - 1 477 0,6 Perte de valeur sur les créances clients 2 074 0,7 - 2 074 0,7 232 0,1 - 232 0,1 Frais de restructuration 307 0,1 (307 ) - - - - - - - PROFIT OPÉRATIONNEL 26 841 9,4 307 27 148 9,5 10 095 4,2 - 10 095 4,2





Six mois clos les 30 juin

2020 2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 473 824 100,0 - 473 824 100,0 425 573 100,0 - 425 573 100,0 Coût des produits vendus 370 580 78,2 - 370 580 78,2 336 543 79,1 - 336 543 79,1 PROFIT BRUT 103 244 21,8 - 103 244 21,8 89 030 20,9 - 89 030 20,9 Frais de vente 37 369 7,9 - 37 369 7,9 41 187 9,7 - 41 187 9,7 Frais généraux et administratifs 32 255 6,9 - 32 255 6,9 30 670 7,2 - 30 670 7,2 Frais de recherche et de développement 2 502 0,5 - 2 502 0,5 2 699 0,6 - 2 699 0,6 Perte (reprise) de valeur sur les créances clients 4 498 0,9 - 4 498 0,9 (122 ) - - (122 ) - Frais de restructuration 390 0,1 (390 ) - - - - - - - PROFIT OPÉRATIONNEL 26 230 5,5 390 26 620 5,6 14 596 3,4 - 14 596 3,4

Dorel Maison

Deuxièmes trimestres clos les 30 juin 2020 2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 260 674 100,0 - 260 674 100,0 207 448 100,0 - 207 448 100,0 Coût des produits vendus 225 889 86,7 (2 230 ) 223 659 85,8 177 896 85,8 - 177 896 85,8 PROFIT BRUT 34 785 13,3 2 230 37 015 14,2 29 552 14,2 - 29 552 14,2 Frais de vente 5 965 2,3 - 5 965 2,3 6 923 3,3 - 6 923 3,3 Frais généraux et administratifs 8 501 3,2 - 8 501 3,2 7 273 3,5 - 7 273 3,5 Frais de recherche et de développement 973 0,4 - 973 0,4 1 274 0,6 - 1 274 0,6 Perte de valeur sur les créances clients 193 0,1 - 193 0,1 11 - - 11 - Frais de restructuration 545 0,2 (545 ) - - - - - - - PROFIT OPÉRATIONNEL 18 608 7,1 2 775 21 383 8,2 14 071 6,8 - 14 071 6,8





Six mois clos les 30 juin

2020 2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 458 086 100,0 - 458 086 100,0 418 212 100,0 - 418 212 100,0 Coût des produits vendus 398 801 87,1 (2 230 ) 396 571 86,6 359 019 85,8 - 359 019 85,8 PROFIT BRUT 59 285 12,9 2 230 61 515 13,4 59 193 14,2 - 59 193 14,2 Frais de vente 11 672 2,5 - 11 672 2,5 13 285 3,2 - 13 285 3,2 Frais généraux et administratifs 15 696 3,4 - 15 696 3,4 14 791 3,6 - 14 791 3,6 Frais de recherche et de développement 2 161 0,5 - 2 161 0,5 2 442 0,6 - 2 442 0,6 Perte de valeur sur les créances clients 313 0,1 - 313 0,1 151 - - 151 - Frais de restructuration 545 0,1 (545 ) - - - - - - - PROFIT OPÉRATIONNEL 28 898 6,3 2 775 31 673 6,9 28 524 6,8 - 28 524 6,8

Dorel Produits de puériculture

Deuxièmes trimestres clos les 30 juin 2020

2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 177 643 100,0 - 177 643 100,0 221 505 100,0 - 221 505 100,0 Coût des produits vendus 135 152 76,1 (86 ) 135 066 76,0 163 419 73,8 (957 ) 162 462 73,3 PROFIT BRUT 42 491 23,9 86 42 577 24,0 58 086 26,2 957 59 043 26,7 Frais de vente 17 233 9,7 - 17 233 9,7 27 377 12,4 - 27 377 12,4 Frais généraux et administratifs 17 612 10,0 - 17 612 10,0 18 032 8,1 - 18 032 8,1 Frais de recherche et de développement 5 529 3,1 - 5 529 3,1 6 825 3,1 - 6 825 3,1 Perte de valeur sur les créances clients 1 253 0,7 - 1 253 0,7 213 0,1 - 213 0,1 Frais de restructuration 2 088 1,1 (2 088 ) - - 3 289 1,4 (3 289 ) - - (PERTE) PROFIT OPÉRATIONNEL(LE) (1 224 ) (0,7 ) 2 174 950 0,5 2 350 1,1 4 246 6 596 3,0





Six mois clos les 30 juin 2020 2019

Perte de valeur du goodwill et % des frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 372 798 100,0 - 372 798 100,0 451 757 100,0 - 451 757 100,0 Coût des produits vendus 284 095 76,2 (86 ) 284 009 76,2 332 538 73,6 (1 388 ) 331 150 73,3 PROFIT BRUT 88 703 23,8 86 88 789 23,8 119 219 26,4 1 388 120 607 26,7 Frais de vente 40 287 10,8 - 40 287 10,8 54 287 12,0 - 54 287 12,0 Frais généraux et administratifs 34 824 9,2 - 34 824 9,2 38 004 8,4 - 38 004 8,4 Frais de recherche et de développement 12 871 3,5 - 12 871 3,5 14 008 3,1 - 14 008 3,1 Perte de valeur sur les créances clients 1 716 0,5 - 1 716 0,5 423 0,1 - 423 0,1 Frais de restructuration 3 313 0,9 (3 313 ) - - 17 255 3,9 (17 255 ) - - Perte de valeur du goodwill 43 125 11,6 (43 125 ) - - - - - - - (PERTE) PROFIT OPÉRATIONNEL(LE) (47 433 ) (12,7 ) 46 524 (909 ) (0,2 ) (4 758 ) (1,1 ) 18 643 13 885 3,1

