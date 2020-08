Xinhua Silk Road : une ville de l'est de la Chine attire les investisseurs en créant un environnement commercial sain





BEIJING, 10 août 2020 /PRNewswire/ -- Huai'an, la ville-préfecture de la province du Jiangsu, dans l'Est de la Chine, étudie les moyens de développer les objets de service de son mécanisme « service à 101 pour cent » depuis les grandes entreprises et projets vers l'ensemble des acteurs du marché, afin de créer une écologie économique plus dynamique.

En tant que marque du gouvernement, soigneusement bâtie par la ville au cours des dernières années, le mécanisme « service à 101 pour cent » a pour objectif de fournir un pour cent supplémentaire de service aux investisseurs, tout en satisfaisant aux exigences légales des investisseurs, à 100 pour cent.

Grâce à ce mécanisme, près de 200 unités et services administratifs de Huai'an aident les entreprises à résoudre au maximum leurs difficultés afin de promouvoir le développement d'entreprises de manière efficace.

La ville n'a jamais cessé d'attirer des investisseurs, même lorsqu'il a fallu affronter la pandémie de COVID-19. Elle a pris différentes mesures pour faire avancer la promotion des investissements pendant la période de prévention et de contrôle de l'épidémie.

Les dirigeants municipaux ont maintenu les interactions et échanges mensuels avec des investisseurs et des entrepreneurs, afin de les aider à résoudre les problèmes liés au développement des investissements et des affaires.

Le bureau commercial de la ville a publié une lettre destinée aux investisseurs internationaux ; celle-ci a été rédigée en chinois, en anglais, en japonais et en coréen, afin de présenter les politiques préférentielles pour les entreprises et l'environnement commercial de qualité de Huai'an, dans le but de renforcer leur confiance pour investir dans la ville.

En mars cette année, Cai Lixin, chef du Parti de la ville de Huai'an, a conduit une délégation pour visiter Yum China Holdings, Inc. (Yum China, NYSE : YUMC), Red Star Macalline Group Co., Ltd., Sinochem International Corporation (600500 SH.) et d'autres entreprises renommées pour la promotion de l'investissement.

Le 10 juillet dernier, Yum China, une importante société de restauration chinoise, a grâce à cela signé un accord avec Huai'an en vue d'installer son centre d'approvisionnement du nord du Jiangsu dans la ville. Cela permettra de stimuler le développement du secteur alimentaire de Huai'an.

Un groupe de travail résident a également été créé dans la Zone de développement économique et technologique de Huai'an, pour aider les entreprises à reprendre le travail et la production même en pleine épidémie, notamment en permettant aux entreprises d'organiser des tests par scanner et des tests d'acide nucléique et de réserver des hôtels pour l'observation médicale du personnel étranger.

Ces efforts ont été couronnés de succès. Entre les mois de janvier et de juin cette année, 47 nouveaux projets à financement étranger, représentant un investissement extérieur de 1,27 milliard de dollars US se sont installés à Huai'an et parmi ces fonds, 480 millions de dollars US ont déjà été reçus.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/315404.html

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 18:35 et diffusé par :