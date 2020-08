Plan pour la rentrée scolaire - Travailler ensemble pour une rentrée sereine et sécuritaire





MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) et l'Association des comités de parents anglophones (EPCA) saluent les précisions et les ajustements du plan pour la rentrée scolaire annoncés aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Les éléments les plus importants pour les parents d'élèves sont :

Les communications claires, précises et cohérentes entre les écoles et les familles.

Le soutien et les outils nécessaires pour aider les parents à accompagner leurs enfants, surtout s'ils ne peuvent pas être en classe.

Des services éducatifs adéquats, adaptés et accessibles pour tous les élèves.

La situation pouvant évoluer rapidement, d'autres changements dans les consignes pourraient être nécessaires pour assurer la santé et le bien-être des élèves et du personnel des écoles. Les parents doivent être impliqués dans les décisions au sein des comités transitoires des centres de services scolaires, des futurs conseils d'administration et des conseils d'établissement.

« Nous avons eu le temps de bien faire les choses et nous demandons au ministre de s'assurer que les élèves et les parents demeurent au coeur des discussions », dit Katherine Korakakis, présidente de EPCA.

« Nous avons tous appris de notre expérience de l'école à distance au printemps dernier. Nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs », affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ est disponible pour travailler avec le ministre, le ministère et les partenaires de l'Éducation pour assurer une rentrée sereine et sécuritaire pour nos enfants. Il est essentiel que les décisions soient prises avant tout dans le meilleur intérêt des élèves, c'est la priorité des parents.

