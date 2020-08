Invitation aux médias - Annonce d'une aide financière gouvernementale octroyée à la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois





SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, QC, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse, le 13 août prochain, au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, procèderont à une annonce.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées de la mairesse de la Municipalité de

Saint-Félix-de-Valois, Mme Audrey Boisjoly. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Afin d'éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation physique, il est demandé aux journalistes de confirmer leur présence au préalable en écrivant à l'adresse courriel medias@mamh.gouv.qc.ca, et ce, avant le 13 août à 9 h.

Avis COVID-19 : Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. De plus, il est à noter que le port du masque ou du

couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Jeudi 13 août 2020



Heure : 9 h 30



Lieu : Mairie 600, chemin de Joliette

Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0

