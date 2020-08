La Banque Nationale dévoile les lauréates de la 11e édition du Programme de stages pour les femmes dans le secteur des marchés financiers





MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale est heureuse de dévoiler les trois lauréates de la 11e édition du Programme de stages pour les femmes dans le secteur des marchés financiers. Alexandria Harmon, Andrea Kilibarda et Danielle Shkiler ont reçu chacune un prix de 5 000 $ ainsi qu'une offre les invitant à entamer leur carrière dans le secteur des marchés financiers à la Banque Nationale.

Faits saillants



Les lauréates sont toutes inscrites à des programmes de premier ou de deuxième cycle dans une université canadienne :

Alexandria Harmon poursuit un baccalauréat en commerce à l'Université Saint Mary's. Elle se joindra au secteur Financement bancaire et corporatif à Toronto dans le cadre d'un stage d'été en 2021.

Andrea Kilibarda poursuit un baccalauréat en commerce à l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia . Elle se joindra au secteur Financement bancaire et corporatif à Montréal dans le cadre d'un stage d'été en 2021.

Danielle Shkiler poursuit une maîtrise en économie financière à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto . Elle participera au programme de rotation des marchés financiers en 2021.

Depuis de nombreuses années, la Banque Nationale met en place diverses mesures afin d'augmenter la représentation des femmes au sein de l'entreprise.



Citations

« À la Banque Nationale, promouvoir l'avancement professionnel des femmes est au coeur de nos priorités. Cette initiative, unique dans l'industrie bancaire au Canada, nous permet d'appuyer la relève féminine dans un secteur où les femmes sont souvent moins nombreuses. Toutes mes félicitations à Alexandria, à Andrea et à Danielle ! » a mentionné Laurent Ferreira, premier vice-président à la direction et cochef des Marchés financiers à la Banque Nationale.

« Notre programme mise sur le soutien personnalisé, la complicité et l'apprentissage afin de permettre aux participantes de s'épanouir et de nourrir leur intérêt pour la finance. Nous sommes fiers d'attirer des candidates talentueuses année après année et de faire une différence dans leur parcours professionnel. Nous avons très hâte d'accueillir les trois lauréates parmi nous ! » a ajouté Denis Girouard, premier vice-président à la direction et cochef des Marchés financiers à la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 317 milliards de dollars au 30 avril 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

