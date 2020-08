Invitation aux médias - Pelletée de terre pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers de Pont-Rouge





PONT-ROUGE, QC, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse le mardi 11 août en présence de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, du député de Portneuf, M. Vincent Caron, et du maire de la Ville de Pont-Rouge, M. Ghislain Langlais.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent s'inscrire auprès de Mme Audrey St-Pierre à l'adresse audrey.st-pierre@ville.pontrouge.qc.ca avant le mardi 11 août à midi.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mardi 11 août 2020



Heure : 14 h



Lieu : À l'arrière de l'hôtel de ville 189, rue Dupont

Pont-Rouge

En cas de pluie, l'événement se déroulera à la caserne actuelle située au 71, boulevard Notre-Dame.

Avis COVID-19 : Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place. Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque

