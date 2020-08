La nouvelle gamme de moniteurs offre des fonctionnalités de pointe pour une meilleure expérience utilisateur





TORONTO, le 10 août 2020 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a dévoilé sa dernière gamme de moniteurs à commutation en plan (IPS) conçus pour faciliter le multitâche et accroître le rendement au travail et le confort tout en offrant une expérience de jeu ultra-rapide. Les moniteurs IPS 2020, soit les modèles UltraGearmc de LG et UltraWidemc de LG ainsi que le nouveau moniteur ergonomique UltraFinemc, sont offerts au Canada cet été. De plus, un cadeau attrayant est offert à l'achat de certains modèles.

Tous les modèles prennent en charge la technologie HDR pour produire des images claires et des couleurs riches afin que les utilisateurs voient même les moindres détails. Du montage aux jeux vidéo, les utilisateurs profitent de vitesses supérieures et d'une expérience utilisateur virtuelle immersive.



Les clients qui achètent certains moniteurs UltraWidemc sélectionnés de LG (modèles 34WL750-B, 34WN750, 34WL75C-B, 38WN75-C, 49WL95C-W) et certains moniteurs UltraFinemc et moniteurs ergonomiques UltraFinemc (modèles 27UL650, 27UL850, 32UN880, 27QN880) de LG entre le 1er août et le 6 septembre 2020 chez les détaillants participants recevront également une paire d'écouteurs sans fil TONE Free de LG (modèle HBS-FN6). Les 200 premiers clients qui achètent le nouveau moniteur de jeu UltraGearmc de 27 pouces (modèle 27GN950) recevront, avec leur achat, un exemplaire numérique pour l'ordinateur du jeu très attendu Assassins Creedmd Valhalla, dont le lancement est prévu le 17 novembre 2020.

Moniteur UltraWidemc de LG (modèles 34WL750-B, 34WN750, 34WL75C-B, 38WN75-C, 49WL95C-W) - Conçu pour les créateurs de contenu

La gamme de moniteurs UltraWidemc 2020 de LG est conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la création en mettant à leur disposition de grands postes de travail modernes qui conviennent parfaitement aux longues heures de montage et de création.

Le moniteur IPS UltraWidemc de 34 pouces est doté d'un écran large qui facilite le travail dans plusieurs fenêtres, tandis que la prise en charge de la technologie HDR rehausse l'expérience de visionnement du contenu. Il est doté de la technologie FreeSyncmc Radeon, d'un stabilisateur de noir, du mode de jeu, de la synchronisation à action dynamique et d'un socle qui s'installe en un clic permettant d'ajuster la hauteur et l'inclinaison pour un confort optimal.

Le moniteur UltraWidemc QHD+ incurvé de 38 pouces (modèle 38WN95C) donne aux utilisateurs la liberté de percevoir des détails impeccables dans tous les angles sur un écran spacieux et ultra-large offrant un format d'image 21:9. Les monteurs peuvent utiliser plusieurs programmes simultanément tout en réalisant le montage de plusieurs séquences sans avoir à agrandir ou à réduire la ligne de temps. Doté de la technologie IPS Nano, ce moniteur peut afficher le contenu HDR avec des couleurs plus riches et plus précises pour une expérience de visionnement plus vraie que nature.

Les utilisateurs peuvent profiter de mouvements fluides, peu importe la tâche, grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, à un temps de réponse de 1 ms sur l'écran IPS et à la compatibilité avec la technologie G-SYNC. Ils peuvent aussi gérer facilement les tâches et les fichiers entre tous les appareils grâce à la connectivité Thunderbolt 3.

Les moniteurs UltraWidemc de LG sont désormais offerts chez un détaillant près de chez vous.

Moniteur ergonomique UltraFinemc de LG (modèles 32UN880, 27QN880) - Conçu pour les professionnels

La nouvelle gamme de moniteurs ergonomiques UltraFinemc de LG prend vie autour de vous : un espace de travail novateur pour favoriser la concentration et diminuer la fatigue. En raison du travail à la maison, les moniteurs sont devenus un outil essentiel pour réaliser nos tâches. Une bonne posture est importante pour évacuer le stress du corps et améliorer le rendement global, c'est pourquoi un poste de travail confortable et ergonomique est un élément indispensable à tout bureau à domicile.i Les moniteurs ergonomiques UltraFinemc de LG s'installent facilement et rapidement sur la plupart des postes de travail grâce à leur étau en C et ils s'ajustent aux besoins individuels par le réglage de l'inclinaison, du pivotement et de la rotation.

Les moniteurs ergonomiques UltraFinemc de LG seront offerts chez votre détaillant local au début d'août.

Moniteur de jeu UltraGearmc de LG (modèles 38GN950, 27GN950) - Conçu pour les joueurs

Que vous soyez un débutant ou un joueur invétéré, le moniteur de jeu UltraGearmc de 27 pouces de LG (modèle 27GN950), tout premier écran 4K IPS de 1 ms, vous permet de rester dans l'action. Parfait pour les jeux à fort contenu graphique, le moniteur de jeu UltraGearmc de LG est officiellement compatible avec la technologie G-Sync et homologué par NVIDIA, et prend en charge le format HDR 600 de VESA pour une expérience de jeu fluide. L'écran IPS Nano offre une incroyable qualité d'image et une commande des mouvements rapides et fluides pour éviter les effets de déchirement et les retards d'affichage. Le moniteur UltraGearmc de LG possède une capacité unique d'affichage d'un large éventail de couleurs tout en offrant des taux de rafraîchissement ultra-rapides. L'équipement de jeu est propulsé au niveau supérieur grâce à l'éclairage sphérique 2.0 qui modifie l'ambiance pendant le jeu.

Le moniteur UltraGearmc modèle 27GN950 de LG sont offerts en précommande dès maintenant chez un détaillant près de chez vous. Le modèle de 38 pouces (modèle 38GN950) sera en vente dès l'automne.

Pour plus de détails sur les produits et les offres, veuillez visiter le www.lg.com/ca_fr.

À propos de la division des moniteurs et des écrans commerciaux de LG Electronics

LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des moniteurs, des ordinateurs personnels, de l'affichage numérique et des écrans commerciaux, et offre une meilleure expérience client aux entreprises du monde entier. LG est fière d'être le seul fournisseur d'écrans commerciaux OLED au Canada. Des moniteurs UltraWidemc de LG, avec un format d'image de 21:9, aux moniteurs IPS de LG qui offrent un contraste et des détails de couleurs incroyables, LG s'engage à offrir des solutions pratiques et efficaces à un vaste public, y compris dans les secteurs du commerce de détail, de l'administration publique, de l'hôtellerie, de l'éducation et du transport. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com .

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr .

i Ferreira, J. (22 mai 2020). Vous travaillez à domicile? Comment améliorer l'ergonomie de votre bureau à domicile. Tiré de https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/working-from-home-how-to-make-your-makeshift-office-more-ergonomic-1.4947406

