La Banque Nationale verse 100 000 $ afin de soutenir les personnes touchées par les explosions de Beyrouth





MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce un don de 100 000 $ au Fonds de secours : crise humanitaire au Liban de la Croix-Rouge canadienne, afin de venir en aide aux personnes touchées par les explosions survenues à Beyrouth.

Les membres du public qui souhaiteraient faire un don à la campagne de la Croix-Rouge canadienne peuvent le faire à partir du site Web de l'organisme. Les détenteurs de cartes de crédit de la Banque Nationale peuvent aussi utiliser leurs points récompenses pour faire un don à partir de la plateforme en ligne Récompenses à la carte de la Banque.

« Nous sommes touchés par les événements s'étant produits tout récemment à Beyrouth au Liban, un pays qui fait déjà face à une situation difficile, notamment sur le plan économique. Plusieurs de nos employés, de nos clients et de nos partenaires sont issus de la communauté libanaise. Nos pensées sont avec les gens affectés de près ou de loin par ces événements », a affirmé Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

