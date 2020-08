Subaru Legacy 2020 nommée au palmarès Wards des 10 Meilleures expériences-utilisateurs





Subaru reçoit un prix 10 Meilleures expériences-utilisateurs selon Wards pour une quatrième fois de suite

Reconnue pour son système multimédia convivial

Technologie d'aide à la conduite la plus performante parmi tous les véhicules évalués

Saluée pour l'intégration intuitive des téléphones intelligents

MISSISSAUGA, ON, le 7 août 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est fier d'annoncer que la Legacy 2020 a été nommée au palmarès Wards 2020 des 10 Meilleures expériences-utilisateurs pour ses dispositifs embarqués intuitifs et conviviaux, notamment pour la connectivité, l'infodivertissement, les commandes et la technologie d'aide à la conduite.

La Legacy 2020 est le quatrième modèle Subaru d'affilée à figurer au palmarès Wards des 10 Meilleures expériences-utilisateurs, précédée par l'Outback l'an dernier, l'Ascent en 2018 et l'Impreza en 2017.

Wards, fournisseur de calibre mondial publiant des données et des analyses sur l'industrie automobile, a évalué 18 véhicules dans le cadre de cette cinquième compétition annuelle. Les rédacteurs ont évalué les véhicules en fonction de la convivialité des technologies à bord.

Au centre du tableau de bord de la Legacy se trouve un nouvel écran tactile haute résolution de 11,6 po de style tablette, le plus grand et le plus évolué jamais offert par Subaru. À bord de toutes les versions, sauf la version Convenience, le centre d'information intégré à écran de 11,6 po donne accès à des commandes tactiles pour le son, la climatisation et les réglages du véhicule ainsi qu'à CarPlayMD d'Apple et AndroidMC Auto pour les téléphones intelligents compatibles. Comme sur un téléphone intelligent, les icônes d'application figurant à l'écran tactile peuvent être déplacées et configurées selon les goûts de l'utilisateur. Les versions Limited et de gamme supérieure incluent aussi le système multimédia avec navigation GPS à activation vocale sur écran de 11,6 po.

La sécurité étant une priorité absolue, cette toute nouvelle berline de septième génération est équipée de série de la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSightMD qui agit comme une deuxième paire d'yeux pour le conducteur. À l'aide de deux caméras montées au-dessus du rétroviseur, EyeSight détecte les obstacles dans la trajectoire du véhicule et réagit en conséquence. La technologie EyeSight inclut désormais le régulateur de vitesse adaptatif évolué avec aide au centrage dans la voie. Cette fonction aide à maintenir le véhicule dans la voie en circulation lourde et à vitesse élevée.

Exclusif dans le segment et piloté par un logiciel de reconnaissance faciale et sa propre caméra infrarouge proche, le système d'alerte aux distractions DriverFocus reconnaît les signes de fatigue ou de manque d'attention et fournit des alertes sonores et visuelles en guise d'avertissement au conducteur et aux passagers.

Parmi les autres technologies d'aide à la conduite livrables, mentionnons les phares directionnels à DEL, le freinage automatique en marche arrière, la détection des angles morts avec aide au changement de voie et dispositif d'alerte de trafic transversal et l'affichage de surveillance EyeSight avec affichage tête haute.

Cette berline intermédiaire se décline en six versions, à savoir Convenience, Touring, Limited, Premier, Limited GT et Premier GT et son prix de départ est fixé à 26 395 $.

Au sujet de WardsAuto

Fournisseur de calibre mondial, WardsAuto publie des données et des analyses sur l'industrie automobile depuis plus de 90 ans. Basée à Southfield (MI) et propriété d'Informa, WardsAuto fournit une perspective avant-gardiste sur tous les aspects de l'industrie automobile, du centre technique à la salle d'exposition, en passant par l'usine. Parmi les services offerts, mentionnons les ressources et la suite d'outils de communication de données personnalisables de grande qualité sur wardsintelligence.com/subscriptions, les conférences WardsAuto Interiors et User Experience (UX), le sommet WardsAuto Engine & Propulsion, des magazines et bulletins numériques, ainsi que les conférences Wards Intelligence Outlook and Focus. À titre de filiale d'Informa Tech, notre mission consiste à réunir l'ensemble des acteurs des industries technologiques et automobiles afin de stimuler l'avenir de nos industries. Pour vous abonner à WardsAuto et participer aux événements, rendez-vous à http://www.wardsauto.com. (En anglais seulement)

Au sujet d'Informa Tech

Informa Tech encourage le milieu technologique à concevoir, bâtir et exploiter un monde numérique meilleur avec comme mission de stimuler le réseautage et d'informer et de former les membres de la communauté grâce à des recherches, de la formation, des événements et du contenu de grande qualité. Informa Tech intervient dans dix secteurs du marché, à savoir l'automobile, l'intelligence artificielle, les composants et les équipements, la cybersécurité, l'informatique d'entreprise, les jeux, les marchés verticaux, l'internet des objets, les médias et le divertissement et les fournisseurs de services. Avec Informa Tech, nous sommes fiers d'offrir un accès inégalé aux décideurs dans les secteurs des technologies, en ayant recours à plus de 100 marques établies dans les domaines de la recherche, de l'information, de la formation et du réseautage.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

