Les technologies améliorées aident les commerçants et les plateformes de commerce électronique à offrir une expérience de diffusion continue en direct plus intelligente





Le noyau de services mobiles (HMS) de Huawei, y compris le moteur de réalité augmentée (AR) et HiAI ainsi que la technologie 5G et IA procurent ensemble une solution de diffusion continue en direct plus efficace, plus intelligente et plus nette.

SHENZHEN, Chine, 6 août 2020 /CNW/ - Le webinaire des développeurs Huawei a eu lieu aujourd'hui pour dévoiler une solution en direct et améliorée pour le commerce électronique.

Alors que les ventes du commerce électronique mondial sont passées de 2,39 mille milliards $ en 2018 pour atteindre 3,46 mille milliards $ en 2019[i] et que plus de détaillants et de consommateurs se tournent vers les services de diffusion continue en ligne pour vendre et acheter, on prévoit que le commerce électronique en direct représentera une fraction plus importante du secteur de la vente au détail. La solution innovante de Huawei est conçue pour aider les développeurs à exploiter davantage d'occasions dans le domaine du commerce électronique, qui croît rapidement, et pour permettre aux commerçants de produire des expériences supérieures de diffusion continue en direct de façon plus simple, plus rapide et plus immersive.

La diffusion continue en direct a un taux de conversion de la clientèle beaucoup plus important en comparaison au commerce électronique traditionnel, et elle est beaucoup plus efficace pour la réalisation de ventes et la fidélisation de la clientèle. « La pandémie nous contraint, en tant que consommateurs, à modifier nos comportements en raison du confinement et des restrictions. La demande en ligne est florissante et une plus grande variété de produits et de catégories y sont offerts. Le numérique est devenu l'activité principale de tous les types d'industries », soutient Roosevelt Nascimento, responsable des produits et de la veille stratégique à Dafiti et l'un des porte-parole de l'événement.

Avec cette solution sophistiquée de diffusion continue en direct, l'ensemble de virtualisation d'appareil de Huawei permet aux dispositifs munis d'une caméra de faire office de caméra supplémentaire pour le téléphone intelligent, mais aussi de passer aisément d'une caméra à l'autre par un seul clic depuis le téléphone hôte. Les produits sont présentés depuis plusieurs angles et de manière intéressante. La technologie est rentable et peut facilement être utilisée à l'aide d'un seul appareil.

La solution intègre également HUAWEI HiAI pour accroître l'expérience de diffusion continue en direct relative au commerce électronique en permettant les ventes fondées sur des scénarios. Grâce au traitement en temps réel de l'arrière-plan, les remplacements de l'arrière-plan numérique sont rendus possibles selon différents scénarios, offrant à l'auditoire des démonstrations de produits à la fois naturelles et intuitives.

Avec les capacités de réalité augmentée de Huawei intégrées à la diffusion continue en direct, les produits peuvent être présentés avec une clarté accrue. À titre d'exemple, la structure interne des téléphones intelligents peut être montrée pour mettre en évidence la qualité de la fabrication ainsi que le design et ses détails.

Qui plus est, les interruptions provoquées par le gel de l'écran étant gênantes durant la diffusion continue en direct, les capacités accrues de Huawei sur les plans de la 5G et du Wi-Fi peuvent réduire la latence et augmenter la vitesse de téléchargement afin d'assurer une expérience de diffusion continue en direct plus rapide et plus fiable.

Ces technologies s'assemblent pour rendre la diffusion continue en direct pour le commerce électronique plus réalisable, plus avancée et plus professionnelle pour les utilisateurs au quotidien.

On a aussi annoncé le « Programme pilote de collaboration » lors du webinaire, lequel vise à soutenir les développeurs souhaitant ardemment créer des solutions de diffusion continue en direct plus sophistiquées. Huawei financera cinq partenaires mondiaux et les aidera à débloquer davantage d'occasions d'affaires dans le domaine de la diffusion continue en direct pour le commerce électronique grâce au noyau HMS novateur.

L'événement est la plus récente manifestation de l'engagement de Huawei, qui veut créer un écosystème permettant aux développeurs d'ouvrir de nouvelles portes, et qui aidera les consommateurs des produits Huawei et les utilisateurs de l'AppGallery à réaliser des expériences uniques et plus innovatrices https://www.youtube.com/playlist?list=PL0neYAtOrM68KQHOrcfLAIL7cQmFaYnZM.

