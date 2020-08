Postes Canada lance un concours pour mettre en valeur les petites entreprises





Jusqu'à 15 000 $ en prix offerts à des entreprises canadiennes inspirantes

TORONTO, le 6 août 2020 /CNW/ - Afin de poursuivre leurs activités durant la situation liée à la COVID-19, les petites entreprises de partout au Canada ont dû se transformer. Postes Canada lance le concours Les belles histoires de petites entreprises afin de célébrer les petites entreprises d'ici qui ont su s'adapter à ces circonstances exceptionnelles.

Ainsi, les propriétaires de petites entreprises sont invités à nous faire part de leurs histoires de résilience et de réussite, en décrivant les initiatives et modifications apportées à leur plan d'affaires afin de survivre à la COVID-19, soutenir leurs collectivités et se préparer à la reprise de leurs activités.

Les lots offerts comprennent des crédits pour les services de colis de Postes Canada et les services Marketing IntelliposteMC, une exposition sur les médias numériques et sociaux de Postes Canada, de la publicité et une exposition médiatique sur des canaux payants à l'échelle nationale et une séance d'encadrement avec un membre expert du jury du concours.

Ce concours s'adresse aux entreprises canadiennes dont les ventes brutes annuelles ne dépassent pas cinq millions de dollars. Toute petite entreprise est admissible et a une chance de gagner.

Les candidatures doivent être soumises sur le site postescanada.ca/belleshistoires du 4 au 26 août 2020. Les 15 finalistes seront annoncés le 15 octobre tandis que les gagnants seront connus le 30 octobre 2020. Un jury composé d'experts de divers secteurs du marché des petites entreprises sélectionnera cinq finalistes pour chacune des catégories, puis un grand gagnant et deux gagnants d'un deuxième prix dans chaque catégorie.

Voici les catégories de l'édition 2020 du concours Les belles histoires de petites entreprises :

Du traditionnel au virtuel - Ces entreprises ont adapté leurs modèles d'entreprise. Elles sont passées du magasin physique au commerce électronique, ont créé de nouvelles sources de revenus, ont changé leurs tactiques de marketing ou se sont adaptées aux réalités de l'ère numérique. Elles ont évolué pour soutenir leur croissance à la lumière des changements marqués et permanents dans les habitudes et les attentes des consommateurs.

Solidarité et entraide - Cette catégorie regroupe les entreprises qui savent que faire le bien est bon pour les affaires. Elles ont aidé les autres, et les événements récents ont alimenté leur élan de solidarité. Elles ont peut-être changé leurs services ou développé de nouveaux produits à cause de la COVID-19. Ces entreprises sont fières de soutenir les autres, de renforcer leurs liens avec leurs communautés et d'investir dans notre avenir.

Persévérance et résilience - Cette catégorie vise les entreprises qui travaillent sans relâche pour poursuivre leurs activités en prouvant qu'elles ont l'étoffe pour persévérer et surmonter les défis auxquels elles sont confrontées. Elles ont une longueur d'avance et font face à tout ce qui se présente à elles avec coeur et détermination. Tout au long de la crise, elles ont gardé leur attitude positive envers leurs employés, leur clientèle et leur communauté. Elles se frayent un chemin à travers les obstacles pour en ressortir encore plus gagnantes.

Pour obtenir plus de renseignements sur le concours et les prix, et pour soumettre une candidature en ligne, consultez le site postescanada.ca/belleshistoires.

