Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juillet 2020

La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal

TORONTO, le 5 août 2020 /CNW/ -Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de juillet 2020 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha) et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Juillet 2020 Juin 2020 Juillet 2019 Volume 15 989 714 257 17 529 266 123 9 898 098 370 Valeur 174 287 559 828 $ 229 085 207 892 $ 132 880 406 677 $ Opérations 24 378 465 30 742 390 19 587 047







Moyennes quotidiennes





Volume 726,8 M 796,8 M 449,9 M Valeur 7 922,2 M$ 10 413,0 M$ 6 040,0 M$ Opérations 1 108 112 1 397 381 890 320

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 112 832 652 701 79 487 195 528 +42,0 Valeur 1 520 287 345 382 $ 1 112 565 042 986 $ +36,6 Opérations 221 753 109 153 390 359 +44,6







Moyennes quotidiennes





Volume 762,4 M 540,7 M +41,0 Valeur 10 272,2 M$ 7 568,5 M$ +35,7 Opérations 1 498 332 1 043 472 +43,6

Bourse de Toronto



Juillet 2020 Juin 2020 Juillet 2019 Volume 8 062 848 155 11 383 756 205 5 874 216 837 Valeur 157 162 320 840 $ 208 785 719 740 $ 117 156 658 320 $ Opérations 20 666 019 26 741 333 16 478 265 Indice composé S&P/TSX à la fermeture ^ 16 169,20 15 515,22 16 406,56







Moyennes quotidiennes





Volume 366,5 M 517,4 M 267,0 M Valeur 7 143,7 M$ 9 490,3 M$ 5 325,3 M$ Opérations 939 365 1 215 515 749 012

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 73 283 520 238 49 942 346 735 +46,7 Valeur 1 374 784 454 775 $ 994 358 870 715 $ +38,3 Opérations 193 849 955 130 664 547 +48,4







Moyennes quotidiennes





Volume 495,2 M 339,7 M +45,7 Valeur 9 289,1 M$ 6 764,3 M$ +37,3 Opérations 1 309 797 888 874 +47,4

Bourse de croissance TSX *



Juillet 2020 Juin 2020 Juillet 2019 Volume 6 432 645 523 4 449 927 469 2 975 083 828 Valeur 2 726 945 296 $ 1 740 469 357 $ 1 401 868 916 $ Opérations 1 357 766 898 516 664 236 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture ^ 721,24 620,13 591,66







Moyennes quotidiennes





Volume 292,4 M 202,3 M 135,2 M Valeur 124,0 M$ 79,1 M$ 63,7 M$ Opérations 61 717 40 842 30 193

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 28 786 063 579 22 662 641 964 +27,0 Valeur 10 186 450 586 $ 12 101 919 650 $ -15,8 Opérations 5 457 563 5 604 196 -2,6







Moyennes quotidiennes





Volume 194,5 M 154,2 M +26,2 Valeur 68,8 M$ 82,3 M$ -16,4 Opérations 36 875 38 124 -3,3

Bourse Alpha TSX



Juillet 2020 Juin 2020 Juillet 2019 Volume 1 494 220 579 1 695 582 449 1 048 797 705 Valeur 14 398 293 692 $ 18 559 018 795 $ 14 321 879 441 $ Opérations 2 354 680 3 102 541 2 444 546







Moyennes quotidiennes





Volume 67,9 M 77,1 M 47,7 M Valeur 654,5 M$ 843,6 M$ 651,0 M$ Opérations 107 031 141 025 111 116

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume 10 763 068 884 6 882 206 829 +56,4 Valeur 135 316 440 021 $ 106 104 252 621 $ +27,5 Opérations 22 445 591 17 121 616 +31,1







Moyennes quotidiennes





Volume 72,7 M 46,8 M +55,3 Valeur 914,3 M$ 721,8 M$ +26,7 Opérations 151 659 116 474 +30,2

Bourse de Montréal



Juillet 2020 Juin 2020 Juillet 2019 Volume (contrats dérivés) 6 815 952 10 585 226 7 977 995 Intérêt en cours (contrats) 7 700 280 8 171 302 7 112 742

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Volume (contrats) 73 073 937 66 592 631 +9,7 Intérêt en cours (contrats) 7 700 280 7 112 742 +8,3

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 juillet 2020. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de juillet aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque de commerce déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

