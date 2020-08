Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal contribue au développement du logement social dans l'arrondissement de Ville-Marie





MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry, sont fiers d'annoncer que la Ville de Montréal viendra en aide à l'organisme Vilavi Québec pour le développement d'une maison de chambres dans l'arrondissement de Ville-Marie. La Ville de Montréal accordera une subvention exceptionnelle de près de 294 000 $ afin d'appuyer le développement de ce projet de logement social.

Cette nouvelle maison de chambres, dont le financement proviendra du programme AccèsLogis Québec, aidera à répondre aux besoins de personnes en situation d'itinérance. « Notre administration s'est engagée à soutenir financièrement des projets de logement social porteurs et essentiels, comme celui-ci. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, il est plus que jamais nécessaire de venir en aide aux personnes en situation ou à risque d'itinérance », a indiqué Robert Beaudry.

La confirmation de financement de la Ville permet au projet de passer à l'étape de l'engagement conditionnel et à l'achat du terrain. L'objectif est de lancer les travaux en 2021.

En plus d'assurer le maintien d'une offre résidentielle saine et diversifiée, ce projet, développé avec l'appui du groupe de ressources techniques Atelier Habitation Montréal, contribuera à consolider la trame urbaine de l'îlot où il s'implante.

À propos de Vilavi

Vilavi est un organisme sans but lucratif engagé auprès des personnes vulnérables dans le cadre de programmes résidentiels et externes de prévention et de traitement des dépendances et de logements sociaux avec soutien communautaire. Vilavi a pour mission de mettre en oeuvre des actions et des programmes visant à contribuer à l'autonomie des personnes et au progrès social.

À propos d'AccèsLogis

Les projets AccèsLogis Québec sont réalisés grâce à des contributions conjointes de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Montréal. De plus, l'Entente-Cadre Réflexe Montréal, signée par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en décembre 2016, reconnaît le statut particulier de la métropole et prévoit le transfert à la Ville des budgets et de la responsabilité relatifs au développement de l'habitation.

