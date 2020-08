Clinique Ovo se joint à The Fertility Partners Inc.





Expansion de la plateforme d'une nouvelle entreprise en santé

TORONTO, le 5 août 2020 /CNW/ - The Fertility Partners (TFP) a annoncé aujourd'hui s'être associé à la clinique ovo de Montréal, élargissant considérablement la base d'un réseau pancanadien de cliniques de fertilité.

The Fertility Partners collabore avec des cliniques de fertilité de calibre international pour faciliter l'échange des meilleures pratiques médicales, stratégiques et opérationnelles et promouvoir les activités de recherche et développement, de même que pour offrir du soutien et un large éventail d'outils administratifs. L'objectif de TFP est d'obtenir les meilleurs résultats cliniques à l'échelle mondiale, d'acquérir une réputation internationale d'excellence et d'offrir une expérience exceptionnelle aux employés de même qu'aux patients. Le modèle de partenariat de TFP encourage les médecins et leurs équipes à se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, soit d'offrir des soins et des services de fertilité de la plus haute qualité.

«?Nous sommes honorés de faire équipe avec la clinique ovo. Grâce à sa position de chef de file de la médecine de la reproduction au Québec et à ses six établissements répartis dans la province, la clinique ovo jouit d'une excellente réputation en ce qui concerne la qualité des soins aux patients, et est devenue l'une des cliniques de recherche en fertilité les plus respectées au pays. Nous admirons leur approche axée sur les patients et nous sommes persuadés que la clinique ovo renforcera considérablement notre plateforme en vue de notre croissance à venir?», mentionne le Dr Andrew Meikle, fondateur, PDG et président exécutif de TFP. Le Dr Al Yuzpe, médecin-chef de TFP, ajoute : «?ce partenariat confirme notre engagement mutuel envers des soins de qualité supérieure. Nous partageons une mission commune, soit celle d'élargir l'accès à des traitements de fertilité pour les patients du Québec, d'allouer davantage de ressources en recherche et développement, et de fournir des programmes de soins encore plus complets, de façon à offrir une expérience optimale à nos patients.?»

The Fertility Partners est fier de sa culture d'entreprise qui met le patient au premier plan et qui encourage la collaboration, l'inclusion et la transparence. La clinique ovo conservera un niveau élevé d'indépendance et d'autonomie clinique, tout en bénéficiant du soutien et de la gamme de services offerts par sa nouvelle société mère.

«?Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de The Fertility Partners pour offrir des avantages à long terme tant à nos employés qu'à nos patients, et pour consolider notre position de chef de file en matière de fertilité, de dépistage prénatal et d'analyses médicales?», explique le Dr François Bissonnette, directeur médical de la clinique ovo. Il ajoute : «?nous voyons [dans ce partenariat] une occasion unique de partager les meilleures pratiques en vue d'améliorer les résultats cliniques de nos patients et de collaborer à des activités de recherche et développement avec d'autres cliniques de fertilité de premier plan.?»

À propos de The Fertility Partners : The Fertility Partners (TFP) est une nouvelle entreprise qui se lance dans la création d'un réseau nord-américain de cliniques de fertilité reconnues. TFP vise à devenir le partenaire commercial de calibre international de choix pour les spécialistes de la FIV et de la médecine prénatale. Ceci dans le but d'obtenir les meilleurs résultats cliniques, d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'offrir une expérience exceptionnelle pour les patients. TFP offre un soutien administratif et un environnement médical, scientifique, professionnel et commercial collaboratif et synergique à ses cliniques partenaires. Pour de plus amples informations, visitez www.thefertilitypartners.com.

À propos de clinique ovo : Depuis sa création en 2003, la clinique ovo a offert une gamme complète de services en santé reproductive à plus de 90 000 patients, notamment en fertilité, en dépistage prénatal, en analyses médicales, en conservation de cellules souches de sang de cordon et en santé féminine, par l'intermédiaire de son établissement principal situé à Montréal et de six cliniques satellites situées dans la grande région de Montréal, à Québec et à Mont-Laurier. Pour de plus amples informations, visitez www.cliniqueovo.com.

