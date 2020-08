Avis aux médias - L'AMC tient sa 153e Assemblée annuelle de manière virtuelle





OTTAWA, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Le 23 août, l'Association médicale canadienne (AMC) tiendra sa 153e Assemblée générale annuelle (AGA) et les élections au Conseil général (CG) de manière virtuelle. L'AGA permettra aux membres de faire part de leur point de vue sur des questions d'intérêt, de se renseigner sur les activités de l'AMC et d'accueillir la nouvelle présidente, la Dre Ann Collins.

L'AMC tiendra cette assemblée de manière virtuelle et encourage les membres et les intervenants à s'inscrire au plus tard le 18 août à 20 h (HE). Tous les travaux de l'Assemblée seront diffusés en direct, y compris les élections au CG.

QUOI : 153e Assemblée générale annuelle

Rapport annuel et élections au Conseil général.

Discours d'adieu du président de 2019-2020, le D r Sandy Buchman.

Discours inaugural de la présidente de 2020-2021, la D re Ann Collins.

Sandy Buchman. Discours inaugural de la présidente de 2020-2021, la D Ann Collins. Séance de questions dirigée avec la présidente du Conseil d'administration de l'AMC, la Dre Suzanne Strasberg, le président de l'AMC, le Dr Sandy Buchman, et le porte-parole et représentant du Québec au Conseil de l'AMC, le Dr Abdo Shabah.



QUAND : Le dimanche 23 août de 12 h 30 à 15 h (HE)



COMMENT : Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à relationsmediatiques@amc.ca.

Les membres de l'AMC, les intervenants et les membres du grand public intéressés peuvent s'inscrire en ligne.

À propos de l'AMC

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 16:33 et diffusé par :