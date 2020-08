La première poursuite en justice fédérale en raison de l'éclosion de salmonelle en Oregon causée par des oignons est déposée





PORTLAND, Oregon, 4 août 2020 /CNW/ - Jory Lange, avocat national spécialisé en salmonelle, et David Sugerman, avocat bien connu de Portland en matière de protection des consommateurs, ont déposé la première poursuite en justice fédérale en raison de l'éclosion de salmonelle en Oregon causée par des oignons. Il s'agit de la première poursuite en justice fédérale des États-Unis en raison de l'éclosion de salmonelle causée par des oignons, et de la première en Oregon. Pas moins de 71 personnes de cet État ont contracté la salmonelle lors d'un épisode collectif qui a indisposé au moins 396 personnes aux États-Unis et 120 personnes au Canada. Au moins 76 personnes ont été hospitalisées aux États-Unis et au Canada.

Le cabinet d'avocats The Lange Law Firm, PLLC souligne que davantage de poursuites en justice en raison de la salmonelle seront vraisemblablement déposées. « Ce qui est inquiétant à propos de cette éclosion, c'est que, en tant que consommateurs, rien n'indique que les oignons que nous achetons sont sûrs. Il est impossible de goûter, de sentir ou de voir la bactérie Salmonella. Les oignons contaminés par la bactérie Salmonella sont susceptibles de ressembler aux autres oignons ainsi que de sentir et de goûter comme ceux-ci. Voilà pourquoi il est essentiel que les entreprises qui fabriquent et vendent nos aliments, plus particulièrement des aliments prêts à consommer comme des oignons, veillent à ce qu'ils soient sûrs avant de les vendre », déclare Jory Lange, avocat national spécialisé en intoxication alimentaire attribuable à la salmonelle.

Thompson International rappelle des oignons

Thompson International a rappelé des oignons le 31 juillet 2020. Le rappel visait l'ensemble des oignons rouges, des oignons blancs, des oignons jaunes et des oignons jaunes sucrés expédiés par Thompson International entre le 1er mai et le 1er août 2020. Les oignons ont été vendus sous des noms de marque différents, y compris : Thompson International, Thompson Premium, Kroger, Food Lion, Utah Onions, Onions 52, Hartley's Best, Imperial Fresh, Majestic, Tender Loving Care et El Competidor.

Indemnisation relative à la salmonelle

Celles et ceux ayant été infectés par la salmonelle après avoir consommé des aliments contaminés par la bactérie Salmonella pourraient avoir droit à une indemnité. Si vous souhaitez en savoir plus sur le dépôt d'une demande d'indemnisation pour la salmonelle, veuillez consulter le site Web du cabinet d'avocats Lange, www.MakeFoodSafe.com, ou composez le 833.330.3663.

À propos de l'équipe juridique :

Jory Lange, du cabinet The Lange Law Firm, PLLC, est l'un des avocats spécialisés en salmonelle les plus connus des États-Unis. M. Lange a aidé des familles de l'Oregon, de l'Utah, de la Californie, du Montana, du Michigan, du Wyoming et d'autres États du pays. David Sugerman est un avocat bien connu de Portland en matière de protection des consommateurs qui travaille depuis des décennies pour défendre les droits des habitants de l'Oregon.

Une copie de la plainte est disponible sur demande.

Personnes-ressources

The Lange Law Firm, PLLC

Jory D. Lange Jr.

www.MakeFoodSafe.com

Candess Zona-Mendola

833.330.3663

candess@jorylange.com

SOURCE The Lange Law Firm

Communiqué envoyé le 4 août 2020 à 15:11 et diffusé par :