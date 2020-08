Huawei dépasse Samsung et devient numéro un des expéditions mondiales de smartphones





Huawei a détrôné Samsung pour devenir le leader du marché mondial du smartphone au T2 2020, selon les dernières recherches du service de suivi du marché de Counterpoint. C'est au T2 2020 que le marché mondial du smartphone a enregistré le ralentissement le plus important de son histoire (-24 %) pour atteindre 271,4 millions d'unités.

Le directeur associé de Counterpoint Research, Tarun Pathak, a déclaré : « Huawei a été capable de réaliser cet exploit grâce à la situation unique du marché résultant de l'épidémie de COVID-19. La Chine, le marché le plus vaste de Huawei, est en train de vivre sa reprise économique, contrairement à d'autres marchés comme l'Europe, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Les expéditions de smartphones en Chine ont diminué de 17 % en glissement annuel, c'est-à-dire une réduction moins drastique que dans le reste du monde, où la régression s'est chiffrée à 28 % en glissement annuel. Huawei a continué sur sa lancée en Chine en profitant de la reprise. L'entreprise règne désormais sur près de la moitié (47 %) du marché chinois, et ce seul pourcentage représente 71 % des expéditions de Huawei. Ses expéditions sur les marchés hors Chine ont en revanche baissé de 29 % en glissement annuel. Huawei a obtenu de bons résultats sur certains marchés d'Europe de l'Est comme la Russie et l'Ukraine. Il sera toutefois difficile pour Huawei de maintenir cette position dominante lors de la reprise des marchés hors Chine. »

S'exprimant à propos de cette dynamique de marché, l'analyste de recherche de Counterpoint Varun Mishra a affirmé : « L'impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du smartphone a été plus marqué au deuxième trimestre qu'au premier. Le plus vaste marché de smartphone du monde, la Chine, a connu un meilleur sort. En conséquence, le pays a représenté près d'un tiers (31 %) des expéditions mondiales de smartphones pendant cette période, soit son niveau le plus élevé depuis le T2 2017. Néanmoins, malgré la chute à un très faible seuil des détections quotidiennes de cas de COVID-19 en Chine, le marché du smartphone ne fonctionne qu'à 85 % de ses capacités pré-épidémiques, ce qui indique que les clients continuent à user de prudence. »

Et M. Mishra d'ajouter : « Les expéditions de smartphones ont enregistré des améliorations chaque mois du trimestre, avec un rebond de 34 % en juin par rapport à mai. Certains marchés comme l'Inde ont retrouvé leurs niveaux pré-épidémiques en juin grâce à la croissance de la demande. Il s'agit d'un signe positif alors que la reprise se profile à l'horizon. »

