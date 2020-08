La Banque Scotia nommée meilleure banque d'Amérique du Nord au chapitre de l'innovation dans les services bancaires numériques par le magazine The Banker





TORONTO, le 4 août 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a été nommée meilleure banque d'Amérique du Nord au chapitre de l'innovation dans les services bancaires numériques en 2020 par The Banker, une publication du Financial Times. Ce prix souligne l'excellence en technologie financière et les stratégies novatrices que déploient les banques dans leur virage essentiel vers le numérique.

« En 2017, la Banque Scotia s'est engagée à devenir un leader des services bancaires numériques. Depuis, nous avons réuni une équipe gagnante, donné la priorité à l'expérience client et créé une des meilleures applications bancaires sur le marché. À la Banque, quand on se donne un objectif, on l'atteint », se réjouit Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « Ce prix est la preuve que nous avons investi aux bons endroits, pour la Banque et pour nos clients. Merci du fond du coeur à nos employés, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. »

« Bravo à la Banque Scotia pour avoir remporté les honneurs de la meilleure banque d'Amérique du Nord au chapitre de l'innovation dans les services bancaires numériques », souligne Joy Macknight, rédactrice en chef du Banker. « De toute évidence, ses investissements dans la transformation numérique ont payé pendant la pandémie. La Banque a su répondre rapidement aux besoins de ses clients et les aider à passer en ligne, ce qui lui vaut maintenant cette récompense régionale. »

« Au cours des cinq dernières années, la Banque Scotia est devenue un chef de file mondial des services bancaires numériques en misant sur une stratégie unifiée, exécutée par ses usines numériques dans cinq marchés clés : le Canada, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou », explique Ignacio « Nacho » Deschamps, chef, Opérations internationales et Transformation numérique à la Banque Scotia. « Je suis fier que la Banque ait su exploiter ses données et ses capacités analytiques pour accélérer le passage au numérique, lancer les bons produits au bon moment, renforcer ses assises financières et offrir aux clients une expérience en ligne vraiment exceptionnelle. »

Quelques faits marquants sur la transformation de la Banque :

La Banque Scotia a recruté des gens très talentueux dans ses cinq usines numériques, au Canada , au Mexique, au Chili, en Colombie et au Pérou, renforçant sa position enviable dans les Amériques.

, au Mexique, au Chili, en Colombie et au Pérou, renforçant sa position enviable dans les Amériques. Elle a attiré plus de 1 000 professionnels des technologies parmi les meilleurs, issus des quatre coins du monde, créant un des lieux de travail les plus attrayants de l' Ontario .

. En 2019, elle a lancé une application de services bancaires mobiles primée au Canada .

. Toujours accessible, la Banque Scotia est arrivée en tête du classement de l'étude de J.D. Power de 2020 sur la satisfaction envers les services bancaires en ligne au Canada .

. Chaque jour, elle sert deux millions de Canadiens grâce à ses produits rapides, simples et sûrs.

Pendant la pandémie, par le truchement de son réseau de succursales et de sa filiale Tangerine, elle a apporté un soutien financier à plus de 315 000 clients en Canada , essentiellement par les canaux numériques. Dans les pays de l'Alliance du Pacifique, la Banque a traité en un temps record 2,5 millions de demandes d'aide, dont 80 % par voie électronique1.

____________________ 1 Reports demandés par les clients seulement.

Après avoir posé de solides fondations technologiques dans les dernières années, la Banque s'est mise en tête d'accélérer sa transformation numérique, et ses équipes ont mis les bouchées doubles pendant la crise de la COVID-19. Les équipes de conception, d'analyse de données, de produits et d'ingénierie de la Banque ont trouvé des solutions, souvent en collaboration avec des collègues à l'étranger, qui ont amélioré l'expérience des clients, atténué les contrecoups de la pandémie, généré de nouveaux revenus et transformé notre façon de travailler. Ainsi, la Banque a pu éviter certains coûts au moment où les transactions migraient vers les canaux numériques.

Le prix décerné par The Banker, remis de façon virtuelle le 3 août 2020, salue deux choses : les investissements de la Banque dans la technologie et les services numériques, et sa détermination à offrir une expérience client simple et fluide.

