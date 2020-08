La Patient Safety Movement Foundation, l'American Society of Anesthesiologists, le Leapfrog Group et l'International Society for Quality in Health Care unissent leurs forces pour la campagne de la Journée mondiale de la sécurité des patients...





Aujourd'hui, quatre grandes organisations mondiales dédiées à la lutte contre les décès évitables dus à des erreurs médicales ont annoncé leur partenariat pour co-organiser le programme #uniteforsafecare, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients (17 septembre 2020).

En juin, la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) avait annoncé la vaste campagne baptisée #uniteforsafecare qui sensibilise aux améliorations à apporter dans l'ensemble du système, pour garantir de meilleurs résultats en termes de thérapies et de sécurité des patients. En association avec la Société américaine des anesthésiologistes (American Society of Anesthesiologists, ASA), le Leapfrog Group et la Société internationale pour la qualité des soins de santé (International Society for Quality in Health Care, ISQua), la PSMF va pouvoir organiser une série de programmes comprenant ce qui suit : un défi physique virtuel pour sensibiliser au problème ; une collaboration avec NEXT, la conférence annuelle de la National Association for Healthcare Quality ; une démonstration en personne à Washington, D.C., et un événement virtuel gratuit, destiné au public et aux personnes ayant subi des erreurs, des préjudices ou même des décès, survenus à eux-mêmes ou à leurs proches.

« En tant que première spécialité médicale à défendre la sécurité des patients, et en tant que médecins en première ligne traitant les patients atteints de COVID-19, nous savons par expérience à quel point il est essentiel d'assurer la sécurité des travailleurs de la santé », a déclaré Mary Dale Peterson, présidente de l'ASA, MSHCA, FACHE, FASA. « Il s'agit d'un problème particulièrement urgent. Disposer d'équipements de protection personnelle appropriés, et adopter des stratégies de gestion du stress et du bien-être renforcera la sécurité des travailleurs de la santé, favorisant ainsi la sécurité des patients et de meilleurs résultats thérapeutiques. Nous sommes heureux de participer à cet effort pour faire progresser la sécurité dans les soins de santé. »

« L'accent mis par le Leapfrog Group sur les énormes avancées en matière de qualité et de sécurité des soins de santé américains nécessite une action audacieuse », a indiqué Leah Binder, présidente-directrice générale du Leapfrog Group. « Alors que notre société lutte contre la pandémie de coronavirus, la sécurité des travailleurs de la santé et des patients n'a jamais été aussi importante. Nous sommes heureux de nous joindre à la Fondation du mouvement pour la sécurité des patients, dans le cadre de notre lutte pour des soins de santé meilleurs et plus sûrs pour tous. »

« La sécurité des patients commence quand on assure la sécurité physique et psychologique de tout le personnel médical qui peut alors accorder la priorité à la sécurité dans tout ce qu'ils font », a ajouté le Dr Peter Lachman, PDG d'ISQua. « Nous devons travailler ensemble pour accélérer les changements et apprendre à réduire les dommages. L'ISQua travaillera avec tous les partenaires du monde entier pour atteindre cet objectif. »

« C'est un honneur que de s'associer à des organisations aussi remarquables que le Leapfrog Group, l'ASA et l'ISQua en ce moment crucial pour la sécurité des patients et des travailleurs de la santé », a souligné le Dr David B. Mayer, PDG de la Patient Safety Movement Foundation.

Le public est maintenant invité à RSVP pour participer à l'événement virtuel gratuit #uniteforsafecare qui se tiendra sur YouTube Live le 17 septembre en suivant cette URL : https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/uniteforsafecare-virtual-event/

À propos de la Patient Safety Movement Foundation

Chaque année, plus de 200 000 personnes meurent inutilement dans les hôpitaux américains. Dans le monde, 4,8 millions de vies sont perdues de la même manière. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) est une organisation mondiale à but non lucratif, dont le but est de mettre fin aux décès évitables dus à des erreurs hospitalières. La PSMF réunit de manière inédite les patients et leurs défenseurs, les prestataires de soins de santé, les sociétés de technologie médicale, le gouvernement, les employeurs et les payeurs du privé, dans le but d'oeuvrer pour la même cause. Dans toutes ses actions, depuis ses Solutions réalisables pour la sécurité des patients, jusqu'à son engagement envers l'open data, en passant par son Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, et plus encore, la PSMF continuera de se battre jusqu'à atteindre son objectif de zéro décès.

Pour en savoir plus, consultez le site www.patientsafetymovement.org.

À propos de la Société américaine des anesthésiologistes

Fondée en 1905, l'American Society of Anesthesiologists (ASA) est une société éducative de recherche, et scientifique, comptant plus de 54 000 membres, et organisée pour élever et maintenir les normes de la pratique médicale de l'anesthésiologie. L'ASA s'engage à s'assurer que les médecins anesthésiologistes évaluent et supervisent les soins médicaux des patients avant, pendant et après la chirurgie, afin de fournir les soins de la plus haute qualité et les plus sûrs que chaque patient mérite. Pour en savoir plus sur le domaine de l'anesthésiologie, consultez l'American Society of Anesthesiologists, en ligne à l'adresse suivante : asahq.org.

À propos du Leapfrog Group

Fondé en 2000 par de grands employeurs et d'autres acheteurs, le Leapfrog Group est une organisation nationale à but non lucratif, en faveur de mesures fondamentales visant l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de santé américains. La célèbre enquête Leapfrog sur les hôpitaux, et la nouvelle enquête Leapfrog sur les centres de santé ambulatoires (Ambulatory Surgery Center, ASC) collectent et rendent compte de manière transparente des performances des hôpitaux et des ASC, ce qui permet aux acheteurs de trouver les soins de la plus haute valeur, tout en fournissant aux consommateurs les informations vitales dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Le Leapfrog Hospital Safety Grade, autre importante initiative de Leapfrog, attribue des notes aux hôpitaux en fonction de leur dossier de sécurité des patients, ce qui aide les consommateurs à se protéger et à protéger leur famille contre les erreurs, les blessures, les accidents et les infections. Pour en savoir plus, consultez le site www.leapfroggroup.org.

À propos de l'International Society for Quality in Health Care (ISQua, ou Société internationale pour la qualité des soins de santé)

L'International Society for Quality in Health Care (ISQua) est une communauté à but non lucratif, composée de membres qui proposent divers initiatives et programmes. L'ISQua a pour mission d'inspirer et de favoriser l'amélioration de la santé, de la sécurité et de la qualité des soins thérapeutiques dans le monde entier. En rejoignant l'ISQua, vous investissez en vous-même, en plus de changer la qualité des soins de santé à travers le monde. Nous encourageons une communauté mondiale de professionnels de santé, passionnés, unis par un seul objectif commun : des soins thérapeutiques plus sûrs. Le vaste réseau ISQua de professionnels de santé couvre plus de 70 pays et 6 continents. Ayant pris l'engagement d'améliorer la sécurité des patients, l'ISQua s'impose de placer la sécurité des patients au coeur de la prestation des soins de santé. Rejoignez l'ISQua pour améliorer vos connaissances, construire votre réseau et faire entendre votre voix. https://www.isqua.org/

