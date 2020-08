BMO parmi quelques banques américaines à offrir des comptes numériques gérés avec Google Pay





Une version mobile d'abord pour soutenir la croissance de BMO aux États-Unis en continuant de cibler les nouveaux clients de dépôt numérique

CHICAGO, le 3 août 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il fait équipe avec Google pour lancer des comptes bancaires en version mobile d'abord qui seront offerts aux clients américains et pourront être gérés avec Google Pay. BMO est l'une des huit banques à lancer la nouvelle offre aux États-Unis.

La nouvelle plateforme associera le savoir-faire de Google dans la création d'expériences utilisateur intuitives à la sécurité d'une banque réputée pour offrir une nouvelle façon de gérer l'argent avec des informations financières et des outils de budgétisation.

« Cette collaboration avec Google est une nouvelle étape fantastique de la stratégie de croissance de BMO, a déclaré Ernie (Erminia) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Google Pay nous permet d'atteindre de nouveaux clients et d'étendre la marque BMO plus largement grâce à une plateforme qui aide les clients à réaliser de réels progrès financiers. Nous recherchons en permanence des partenariats de cette nature qui nous permettent d'accélérer notre croissance grâce à l'innovation centrée sur le client. »

BMO a rapidement étendu l'acquisition de dépôts numériques aux États-Unis, ouvrant des comptes en ligne dans les 50 états pour la première fois et augmentant l'ensemble des dépôts de 9 pour cent, un sommet pour le secteur bancaire en 2019.

« Google est ravi de collaborer avec BMO pour offrir une nouvelle expérience numérique conçue pour répondre aux besoins financiers en constante évolution d'une nouvelle génération de clients, s'est réjoui Felix Lin, vice-président des écosystèmes de paiement chez Google. BMO a été choisie parce que c'est une banque très respectée qui a démontré sa capacité à offrir des services financiers numériques novateurs centrés sur le client. »

Le compte de chèques numérique s'ajoutera à l'infrastructure bancaire existante de BMO et les comptes seront assurés par la FDIC. Google fournira des expériences utilisateur et des informations financières intuitives à l'avant-plan.

« Être en mesure de soutenir la vie financière de nos clients dans plus d'endroits numériques où ils passent leur temps est important pour les aider à réussir, a indiqué Brett Pitts, chef des stratégies numériques, BMO Groupe financier. La collaboration pour lancer ce nouveau produit numérique de BMO accélère notre capacité à fournir des conseils financiers à nos clients et constitue une étape novatrice dans l'évolution de la façon dont nous les servons. »

Le moment du lancement de ces comptes et des détails supplémentaires seront annoncés à une date ultérieure.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 987 milliards de dollars au 30 avril 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de BMO Harris Bank

BMO Harris Bank offre un large éventail de produits et de solutions bancaires aux particuliers par l'intermédiaire de son réseau de plus de 500 succursales et d'un accès gratuit à plus de 40 000 guichets automatiques aux États-Unis. L'équipe des services bancaires aux entreprises de BMO Harris Bank propose à ses clients de l'ensemble des États-Unis une combinaison d'expertise sectorielle, de connaissance du marché local et de focalisation sur le marché des moyennes entreprises. Pour plus de renseignements sur BMO Harris Bank, veuillez consulter la fiche descriptive de la société . Les comptes sont sujets à une approbation de crédit. BMO Harris Bank N.A. Membre de la FDIC. BMO Harris Bank fait partie de BMO Groupe financier, un fournisseur de services financiers hautement diversifiés disposant d'un actif de 987 milliards de dollars canadiens au 30 avril 2020.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 3 août 2020 à 09:00 et diffusé par :