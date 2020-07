Le gouvernement du Canada annonce un financement pour deux destinations touristiques clés du Manitoba





Deux attractions emblématiques du Manitoba s'efforcent d'accueillir les visiteurs en toute sécurité grâce au soutien de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

WINNIPEG, MB, le 31 juill. 2020 /CNW/ - Cet été, les Manitobains sont invités à explorer leur propre province comme jamais auparavant. Qu'ils emmènent la famille à La Fourche - le lieu de rencontre traditionnel de Winnipeg - ou qu'ils se rendent à Churchill pour explorer la capitale mondiale de l'ours blanc, les Manitobains sont encouragés à « visiter la région » et à profiter de tout ce que leur province a à offrir.

En pleine croissance, l'industrie touristique manitobaine connaît une année sans précédent. Situées à plus de 1 700 km l'une de l'autre, aux extrémités opposées de la province, la Forks Renewal Corporation et la Chambre de commerce de Churchill ressentent toutes deux l'incidence majeure de la COVID-19 sur les secteurs des voyages et du tourisme. Pour cette raison, le gouvernement du Canada a mis en place d'importantes mesures pour aider les entreprises touristiques à maintenir leurs employés en poste, à payer leur loyer, à obtenir l'accès à des capitaux et à aider les Canadiens à découvrir leur pays cet été.

Un soutien fédéral pour assurer la sécurité des visiteurs aux destinations manitobaines et aider le tourisme local à revenir en force

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé un soutien fédéral de 600 000 dollars pour deux des principales destinations touristiques du Manitoba : La Fourche à Winnipeg et la ville de Churchill.

Cet investissement soutiendra l'industrie du tourisme et les nombreux Manitobains qui y travaillent. À Winnipeg, la Forks Renewal Corporation recevra 500 000 dollars pour aider à maintenir 1 500 emplois, stabiliser les activités et contribuer aux mesures de sécurité dans le cadre d'une reprise progressive. La Chambre de commerce de Churchill recevra 100 000 dollars, ce qui permettra à 80 employés de 50 entreprises de bénéficier d'un soutien pour les aider à se conformer aux directives en matière d'éloignement physique, à faire des demandes de programmes de rétablissement et à accueillir de nouveau les visiteurs dans le Nord du Manitoba.

Le 28 juillet 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de plus de 95 millions de dollars pour les entreprises de l'Ouest qui ont été touchées par la pandémie. Ce soutien a déjà aidé plus de 1 760 entreprises, dont plusieurs dans l'industrie du tourisme du Manitoba. Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour que l'industrie du tourisme du Manitoba puisse maintenir de bons emplois à l'échelle locale et demeurer une destination touristique prometteuse au coeur du continent.

Citations

« Des ours blancs de Churchill à l'excellente cuisine et à la culture dynamique de La Fourche, le Manitoba a quelque chose à offrir à chacun. Les entreprises touristiques du Manitoba - et les personnes dont la subsistance en dépend - ont été durement touchées par la COVID-19. Notre message est clair : nous avons été là pour vous en prenant des mesures immédiates, nous sommes là pour vous maintenant que notre économie reprend, et nous allons surmonter cette période difficile ensemble. Nous travaillons avec vous pour maintenir de bons emplois à l'échelle locale et aider le tourisme manitobain à revenir en force. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le Manitoba regorge de villes et de villages dynamiques, de superbes attractions naturelles et de cultures diverses et possède une histoire empreinte de fierté. Depuis des années, La Fourche et la ville de Churchill ont non seulement contribué à attirer des visiteurs dans notre province, mais ont également servi de moteurs économiques importants pour notre industrie touristique. Notre gouvernement reconnaît que l'industrie touristique a été particulièrement touchée par la pandémie de COVID-19, et des mesures de soutien fédérales feront en sorte que ce secteur demeure fort et résilient, tout en soutenant les emplois qui en dépendent. Cet été, nous encourageons les Manitobains à découvrir ce que leurs propres régions et collectivités ont à offrir et à visiter les attractions locales en découvrant notre province. »

- L'honorable Daniel Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital et ministre des Affaires du Nord

« Le secteur du tourisme et des voyages a été gravement touché et a grandement besoin d'aide. Ce financement pour La Fourche et la Chambre de commerce de Churchill témoigne de l'importance que le gouvernement du Canada accorde au soutien aux entreprises et aux entrepreneurs pour qu'ils puissent poursuivre leurs activités, payer leurs employés et accueillir les visiteurs en toute sécurité au Manitoba. Nous sommes déterminés à aider les petites entreprises dans leurs efforts pour se rétablir et prospérer pendant cette pandémie. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (DEO) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

Faits en bref

En 2017, le tourisme a contribué au PIB du Manitoba à hauteur de 3 %. Les recettes d'exportation de l'industrie s'élevaient à 686,2 millions de dollars, et le nombre total d'emplois dans le secteur du tourisme dans la province s'élevait à 20 618.

à hauteur de 3 %. Les recettes d'exportation de l'industrie s'élevaient à 686,2 millions de dollars, et le nombre total d'emplois dans le secteur du tourisme dans la province s'élevait à 20 618. La Fourche attire plus de 4 millions de visiteurs par an et génère environ 190 millions de dollars en retombées économiques directes et indirectes.

La ville de Churchill est la destination nordique la plus populaire du Manitoba auprès des visiteurs. Chaque année, 530 000 personnes se rendent dans le Nord du Manitoba . En 2017, la ville de Churchill a généré environ 36,9 millions de dollars en dépenses annuelles directes attribuables au tourisme.

