Imago BioSciences reçoit de l'Agence européenne des médicaments l'accès au programme PRIME pour l'étude IMG-7289 (bomédemstat) dans la myélofibrose?





Imago BioSciences, Inc. (« Imago »), une société biopharmaceutique privée au stade clinique qui développe des traitements innovants pour les maladies myéloïdes, a annoncé aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accordé l'accès à son programme PRIME (PRIority MEdicines) pour l'IMG-7289 (bomédemstat), un inhibiteur de la déméthylase-1 spécifique de la lysine (LSD1), pour le traitement des patients à risque intermédiaire-2 et à haut risque atteints de myélofibrose qui sont devenus intolérants, résistants ou non éligibles à un inhibiteur de Janus Kinase (JAK). L'IMG-7289 est en cours d'évaluation dans un essai clinique ouvert de phase 2 (www.myelofibrosisclinicalstudy.com) pour le traitement de la myélofibrose avancée, un cancer de la moelle osseuse qui interfère avec la production de cellules sanguines.

L'initiative PRIME a été lancée par l'EMA en 2016 pour fournir un soutien proactif et renforcé aux développeurs de médicaments prometteurs en vue d'accélérer leur évaluation et d'atteindre plus rapidement les patients. Pour être éligible au programme PRIME, un médicament doit répondre à un besoin médical non satisfait et présenter un bénéfice clinique potentiel au vu des données d'essai précoces. La myélofibrose est un cancer évolutif dans lequel la moelle osseuse est progressivement remplacée par un tissu fibreux de type cicatriciel qui nuit à la production de cellules sanguines et pour lequel les options de traitement sont limitées.

« Nous sommes ravis de recevoir la désignation PRIME pour l'IMG-7289, notre premier inhibiteur de LSD1 en phase clinique », a déclaré Hugh Young Rienhoff, Jr., MD, PDG d'Imago BioSciences. « Nous comptons collaborer étroitement avec l'EMA pour optimiser nos plans de développement et offrir l'IMG-7289 aux patients le plus rapidement possible. La myélofibrose reste un besoin médical majeur non satisfait et l'IMG-7289 représente une nouvelle option potentielle pour les patients qui ne bénéficient pas du traitement standard actuel.?»

L'EMA a examiné les données non cliniques et cliniques de l'IMG-7289 issues de l'étude de phase 2 en cours, qui ont démontré des améliorations au niveau des scores des symptômes, des volumes de rate, de l'anémie et de la fibrose médullaire. Les données présentées au 25e congrès annuel de l'Association européenne d'hématologie (AEH) ont démontré que l'IMG-7289 était bien toléré sans toxicités dose-limitante ni problèmes de sécurité d'emploi. L'étude de phase 2b recrute activement des patients aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE.

À propos de l'IMG-7289 (bomédemstat)?

L'IMG-7289 est une petite molécule inventée et développée par Imago BioSciences, qui inhibe la déméthylase-1 spécifique à la lysine (LSD1 ou KDM1A), une enzyme qui se révèle essentielle pour la maturation des cellules sanguines et vitale pour les cellules néoplasiques souches/progénitrices de la moelle osseuse. Dans des études non cliniques, l'IMG-7289 a démontré une efficacité antitumorale in vivo robuste en tant qu'agent unique et en combinaison avec d'autres agents chimiothérapeutiques dans une gamme de tumeurs malignes myéloïdes, y compris la leucémie et les néoplasmes myéloprolifératifs tels que la myélofibrose. L'IMG-7289 est un agent expérimental en cours d'évaluation dans plusieurs essais cliniques en cours (Identifiants ClinicalTrials.gov : NCT03136185, NCT04254978, NCT04262141, NCT04081220). L'IMG-7289 a reçu la désignation de médicament orphelin et de procédure d'évaluation accélérée de la FDA pour le traitement de la myélofibrose et de la thrombocytémie essentielle, et la désignation de médicament orphelin pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë.

À propos d'Imago BioSciences

Imago BioSciences est une société biopharmaceutique privée de stade clinique axée sur la découverte et le développement de nouvelles thérapies anticancer ciblant les enzymes épigénétiques. Imago a développé une série de composés qui modifient l'activité et la fonction de LSD1, une enzyme épigénétique essentielle pour la fonction des cellules souches cancéreuses et la maturation et la fonction des cellules sanguines. Imago fait progresser le développement clinique de son premier inhibiteur de LSD1, IMG-7289, pour le traitement des néoplasmes myéloïdes, y compris la myélofibrose, la thrombocytémie essentielle et la polyglobulie vraie. Imago BioSciences est soutenue par des investisseurs stratégiques et en capital-risque de premier plan, notamment un fonds géré par Blackstone Life Sciences, Frazier Healthcare Partners, Omega Funds, Amgen Ventures, MRL Ventures Fund, HighLight Capital, Pharmaron, Greenspring Associates et Xeraya Capital. La société est basée à South San Francisco, en Californie. Pour plus d'informations, consultez www.imagobio.com et suivez-nous sur Twitter @ImagoBioRx, Facebook et LinkedIn.

