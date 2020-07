L'utilisation du Qumu Cloud atteint des niveaux records à l'heure où les entreprises continuent de limiter les déplacements, d'encourager le télétravail et de virtualiser les événements





Qumu, le principal fournisseur de la technologie EVaaS (Enterprise Video as a Service, EVaaS)tm pour l'entreprise intelligente, a annoncé que l'utilisation de sa plateforme nuagique de technologie vidéo, leader du marché, avait atteint des niveaux records au cours du deuxième trimestre 2020. La société rapporte que le trafic via sa plateforme nuagique a régulièrement dépassé les 8 millions de visiteurs au cours du trimestre, alors que l'impact de la COVID-19 sur les entreprises continuait d'évoluer. Ce bond représente une augmentation de 360 % de l'utilisation de la plateforme par rapport à la fin du premier trimestre 2020.

« Beaucoup prévoyaient qu'il faudrait des années avant que les initiatives de transformation numérique au niveau entreprise ne se concrétisent pleinement, mais dans les faits elles sont arrivées du jour au lendemain », a déclaré TJ Kennedy, président et chef de la direction de Qumu. « Ce changement fondamental dans l'utilisation de la vidéo pour les communications internes et externes a entraîné une adoption rapide de la technologie parmi les organisations novices dans le domaine de la vidéo, ainsi qu'une expansion significative au sein des entreprises qui disposaient déjà d'une plateforme. »

Qumu joue un rôle clé en aidant les organisations à assurer le maintien de leurs activités alors qu'elles continuent de restreindre les déplacements, d'encourager le télétravail et de virtualiser les événements. Élément incontournable de la technologie d'entreprise, Qumu étend les fonctionnalités des outils de collaboration d'entreprise populaires tels que Zoom, Webex et Teams en ajoutant une échelle illimitée, une sécurité de niveau entreprise et une diffusion en libre-service ? permettant ainsi à quiconque au sein d'une organisation d'organiser et de mener facilement des réunions, des événements et des diffusions sécurisés, avec parfois des milliers, voire des dizaines de milliers de visiteurs en direct.

« Les entreprises du monde entier continuent d'investir dans l'infrastructure vidéo, car elles sont témoins des économies et de l'efficacité qu'entraîne la réduction considérable des voyages d'affaires et une meilleure connexion de la main-d'oeuvre », a ajouté M. Kennedy. « Et lorsque les bureaux traditionnels rouvriront, la vidéo aura consolidé sa place en tant que moyen prépondérant de communication et d'engagement. Chez Qumu, nous sommes heureux d'être à l'avant-garde de ce qui est devenu une transformation radicale dans la façon dont les organisations gèrent la communication et donc, leurs résultats. »

Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont les entreprises utilisent la vidéo pour remplacer la communication en personne sont invitées à lire le dernier livre blanc de Qumu intitulé Beyond Uncertain Times: Video Communication as the New Standard (Par delà les temps incertains : la communication vidéo comme nouvelle norme) disponible sur le site Internet de Qumu.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 20:20 et diffusé par :