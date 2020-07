Fonds régions et ruralité - Appel de projets 2020-2021 pour la région de l'Outaouais

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux de lancer officiellement le premier appel de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR). Pour 2020-2021, une somme...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Seven Aces Limited Symbole à la Bourse de croissance TSX : ACES Les titres : Non Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 09 h 25...