Le CP publie une déclaration sur les changements climatiques et réitère son engagement en faveur du développement durable

CALGARY, AB, le 30 juill. 2020 /CNW/ - La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (TSX : CP) (NYSE : CP) a publié sa première déclaration publique sur les changements climatiques. La déclaration reconnaît les effets de la hausse des températures mondiales et expose l'engagement du CP à poursuivre les efforts pour en atténuer les conséquences.

La déclaration soutient les objectifs de l'Accord de Paris et du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui visent à limiter l'augmentation de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour soutenir cette initiative, le CP établira un objectif de réduction des émissions basé sur la science afin d'orienter son action en matière de climat.

« Le CP reconnaît l'importance d'utiliser l'énergie de manière efficace et de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement, a déclaré Keith Creel, président et chef de la direction du CP. Notre entreprise s'est engagée à en faire plus, et grâce à des investissements ciblés dans la technologie et l'innovation, nous continuerons à être un leader du secteur en matière de développement durable. Nous relèverons le défi des changements climatiques avec le même engagement de service et d'excellence que la famille CP apporte à tout ce que nous faisons. »

Le CP s'aligne en permanence sur des initiatives reconnues qui rassemblent les gouvernements, l'industrie et les fournisseurs, comme le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). En adoptant un cadre de travail promu par le GIFCC, le CP a réalisé une analyse détaillée des scénarios possibles de réchauffement climatique afin d'explorer pleinement l'éventail des risques et opportunités potentiels liés aux changements climatiques auxquels l'organisation est confrontée, aujourd'hui et à l'avenir. Par ce travail, le CP entend intégrer les risques liés au climat dans ses mécanismes de gestion des risques d'entreprise et continuer à développer des stratégies d'atténuation et d'adaptation.

Le CP se concentre depuis longtemps sur des initiatives d'économie d'énergie comme élément central de ses pratiques de développement durable. Depuis 1990, le CP a amélioré le rendement énergétique de ses locomotives de plus de 40 % grâce à de nombreux programmes et initiatives différents visant à améliorer l'économie de carburant et à réduire les émissions atmosphériques. L'application de pratiques de pointe, l'utilisation d'outils émergents et l'établissement de relations dans toute la chaîne de valeur et à l'échelle du secteur industriel resteront essentiels alors que le CP s'attaque aux défis des changements climatiques.

Le CP participe au CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project) depuis plus de dix ans, en divulguant systématiquement ses émissions annuelles, ses progrès réalisés dans les pratiques visant à améliorer la gestion des gaz à effet de serre et ses initiatives en cours en matière d'efficacité énergétique.

Pour en savoir plus sur les pratiques et les initiatives du CP en matière de développement durable et de responsabilité sociale, visitez le site sustainability.cpr.ca (en anglais seulement).

Note sur l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables concernant les activités, les priorités et les plans de CP pour l'établissement et la réalisation de certains objectifs en matière d'environnement et de développement durable pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'information prospective contient des mots comme « engagement », « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « avoir pour cible », « devrait » ou autres mots similaires qui sous-entendent des perspectives ou des résultats futurs. L'information prospective peut également comporter, mais sans s'y limiter, des déclarations sur des attentes, des croyances, des projets, des buts, des objectifs, des renseignements sur les hypothèses et des énoncés au sujet de possibles événements futurs, conditions et résultats des activités ou du rendement. Le lecteur est invité à ne pas tabler outre mesure sur l'information prospective parce que les résultats réels pourraient être très différents de ceux indiqués ou présumés dans l'information prospective. Les renseignements de nature prospective ne sont pas garants du rendement futur.

De par sa nature, l'information prospective comprend de nombreuses hypothèses ainsi que certains risques et éléments incertains qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des renseignements de nature prospective. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'information prospective comprennent, sans en exclure d'autres, le rendement énergétique des chemins de fer et des activités du CP, la capacité du CP à mettre en oeuvre certaines initiatives, notamment des objectifs d'émissions, des analyses de scénarios, des stratégies d'atténuation des risques, des changements de la gestion des risques de l'entreprise et des mécanismes internes de tarification du carbone, les investissements futurs et la disponibilité d'outils et de technologies de réduction des émissions de carbone, y compris par l'intermédiaire du programme de modernisation du parc du CP et des mises à niveau technologiques, les effets des investissements existants et prévus, et la capacité du CP à travailler avec les gouvernements et des tiers pour atténuer les répercussions du changement climatique, ainsi que des facteurs supplémentaires détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » et au « Rapport de gestion - Information prospective » des rapports annuels et trimestriels du CP sur les formulaires 10-K et 10-Q, respectivement, y compris le rapport annuel du CP sur le formulaire 10-K pour la période terminée le 31 décembre 2019 et le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période terminée le 30 juin 2020.

L'information prospective contenue dans ce communiqué de presse est produite en date d'aujourd'hui. L'information prospective est fondée sur les attentes, les estimations et les projections actuelles. Or, il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres formes d'énoncés prospectifs concernant le CP ne se concrétisent pas. Le CP ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d'une autre façon l'information prospective, ou les hypothèses et les risques pour l'avenir qui pourraient avoir un effet sur cette information, par suite de données nouvelles, d'événements futurs ou d'autres éléments, sauf s'il y est tenu par la loi.

À propos du Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques et une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP. CP-IR

