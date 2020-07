Developing Telecoms explique comment la connectivité aide à lutter contre le COVID-19 en Afrique





Developing Telecoms a participé au Sommet pour un monde meilleur Huawei de cette semaine, un événement qui a examiné l'impact du COVID-19 à travers le monde, et a analysé comment les TIC et les technologies 5G peuvent minimiser les perturbations et lutter contre le virus tout en soutenant les activités commerciales.

MTN, l'un des partenaires de Huawei lors du sommet, un groupe panafricain et du Moyen-Orient dont le siège se trouve en Afrique du Sud et qui propose des services vocaux, de données, numériques et financiers à une base de plus de 250 millions de clients, a exposé sa stratégie BRIGHT composée de 6 piliers : Best Network, Returns, Ignite Commercial Performance, Growth in Digital and Data, Hearts and Minds et Technology Excellence. Cela aide MTN à atteindre l'objectif de 300 millions d'abonnés d'ici 2022, parmi lesquels 200 millions seront des utilisateurs de données et 100 millions seront des utilisateurs des services numériques.

Durant le sommet, Bernice Samuels de MTN a montré comment MTN a considéré l'apparition du COVID-19 comme une crise économique et humanitaire en plus d'une crise sanitaire, et a été en mesure de tirer parti de ses ressources et de sa présence très rapidement pour apporter de l'aide sur ses marchés.

MTN a introduit des mesures de soulagement financier pour soutenir ses employés éprouvant des difficultés financières, et des mesures de travail à domicile pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise et l'accompagnement de ses clients. Tous les centres de contact et d'appel ont été équipés de boîtes à outils pour le travail à domicile afin de maintenir des niveaux de service ininterrompus.

Pour les clients, l'objectif était triple :

Communiquer autour de la sécurité, de la prévention et pour empêcher la stigmatisation sociale des personnes infectées ; Apporter une assistance sous la forme de SMS ou de trafic ou quotas gratuits pour les établissements d'enseignement lorsqu'ils étaient fermés, offrir un soutien au personnel hospitalier et permettre des transferts d'argent P2P gratuits ; Répondre aux besoins plus larges en rapport avec l'approvisionnement en fournitures essentielles.

MTN a par ailleurs noué un partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en juin, dans le but d'améliorer la capacité des gouvernements à effectuer des évaluations des besoins mesurant l'efficacité de leurs communications, mais aussi de compléter et d'appuyer les dépistages de la population.

Le numérique est toujours considéré comme un élément disrupteur, et les changements puissants venant du numérique sont parfois vus comme déconcertants et chaotiques. Developing Telecoms pense que la pandémie de COVID-19 a montré que cela est faux. Non seulement le numérique est un puissant moyen pour offrir commodité, sécurité, accès, personnalisation et efficacité, mais il peut également contribuer à combattre la crise.

Developing Telecoms s'attend à ce que MTN continue de travailler avec Huawei pour accélérer la capacité de transformation numérique, permettant à leurs clients de profiter des avantages d'une vie moderne numérique connectée.

À propos de Developing Telecoms

Developing Telecoms est le plus important portail d'information en ligne pour les télécoms sur les marchés émergents, fournissant des actualités et informations dans le domaine des télécommunications aux équipes de direction, aux décideurs chez les opérateurs réseau et dans les gouvernements et aux utilisateurs finaux. Developing Telecoms, c'est 2,2 millions de pages consultées et plus de 760 000 internautes par an. Sa newsletter hebdomadaire sur les marchés émergents compte plus de 40 000 abonnés. Developing Telecoms publie tout un éventail de rapports spéciaux concernant les télécoms sur les marchés émergents, traitant de sujets comme la 5G, l'IdO, les villes intelligentes et la connectivité sur le dernier kilomètre.

