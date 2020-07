Benigna Parfums sort un trio de parfums joyeux dans le cadre d'une nouvelle marque de niche de parfums de luxe. Une marque axée sur des senteurs mixtes et novatrices





MIAMI, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- À l'heure où le Covid-19 impacte le monde entier, et où l'humanité démontre sa volonté de surmonter les obstacles, comme l'a fait Benigna dans son enfance, vous apprécierez et nouerez aujourd'hui plus que jamais un lien avec ces parfums de luxe, qui vous apporteront joie, bonheur et harmonie en ces temps incertains.

Événement de lancement : un événement en hommage et en célébration du monde, à travers nos parfums raffinés, destiné à saluer l'esprit de résilience du monde en cette période sans précédent, aura lieu le 30 juillet à Paris, en France. Une diffusion en direct de l'événement de célébration aura également lieu sur Twitter, Instagram et Facebook @BenignaParfums. Rejoignez-nous et assistez à cette célébration à 19h00 (GMT+2) ou 13h00 (HE).

Benigna a collaboré avec la parfumeuse française primée Cécile Zarokian afin de retranscrire sa vision dans trois parfums sublimes, qui sont un hommage à l'aventure de sa propre vie. Créée de main de maître, cette collection se destine à celles et ceux qui recherchent une qualité supérieure, et qui souhaitent se distinguer véritablement. Des parfums élégants, qui saisissent toute la puissance de l'unicité, tout en racontant une histoire différente sur la peau de chacun.

Ces parfums mixtes de niche reflètent les souvenirs d'enfance de Benigna, et sa volonté de surmonter les obstacles de la vie - le tout dans la grâce, le travail acharné, l'ambition sans faille, et la conviction que le ciel lui-même n'est pas une limite. Ces parfums ont été créés pour celles et ceux qui aiment et recherchent la qualité supérieure et la distinction.

Toujours composés d'ingrédients rares de la plus haute qualité, ces senteurs résultent en formules exquises et luxueuses. Ces parfums durables et profonds sont renfermés dans un flacon rechargeable aux facettes de diamant, en cristal taillé à la main, orné de diamants Swarovski qui entourent son goulot recouvert d'or 24 carats.

À propos de Benigna Parfums

La marque est née d'une collaboration dynamique entre une jeune fille de la campagne, à la fois humble et ambitieuse, passionnée de fleurs, devenue à la fois ingénieur et pilote dans l'aérospatial, et la parfumeuse française de renommée mondiale Cécile Zarokian. À travers la rencontre des deux univers, ce partenariat a donné naissance à 3 parfums exceptionnels, composés d'ingrédients raffinés de la plus haute qualité.

Prix de vente au détail recommandé : 15ML - 75 $, 75ML - 340 $, offre découverte : 190 $, offre collection : 1 100 $

Tous les flacons de parfum sont rechargeables.

Démarche caritative : un pourcentage des bénéfices de Benigna Parfums est reversé à BeEagle Foundation, une organisation à but non lucratif qui oeuvre dans le domaine des sciences, technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) afin d'inspirer les jeunes filles du monde entier. @BeEagle_STEM

