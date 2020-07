Les nouvelles antennes de TE Connectivity pour le Wi-Fi 6E permettent d'augmenter considérablement la bande passante des communications WLAN





Avec l'ajout d'un spectre de fréquences de 1 200 MHz à la nouvelle bande de 6 GHz, le Wi-Fi 6 fait place au Wi-Fi 6E

HARRISBURG, Pennsylvanie, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- TE Connectivity (TE), un leader mondial en matière de solutions de connectivité innovantes pour les applications informatiques et de réseau à haut débit, présente sa nouvelle gamme d'antennes pour le Wi-Fi 6E prenant en charge trois bandes de fréquences, dont la nouvelle bande de 6 GHz. Les antennes et l'expertise de TE en matière d'intégration exploitent la puissance du vaste spectre supplémentaire que constitue le Wi-Fi 6E. Elles permettent de créer de nouvelles applications et de nouveaux services, d'accroître la flexibilité du réseau, d'augmenter la vitesse et de réduire la latence des appareils terminaux et des applications.

Les bandes de fréquences Wi-Fi de 2,4 GHz et de 5 GHz sont actuellement largement utilisées. Le nombre croissant de dispositifs connectés a entraîné l'encombrement de ces bandes Wi-Fi existantes. La nouvelle bande de 6 GHz peut fournir la bande passante supplémentaire et les canaux plus larges généralement nécessaires. Les nouvelles antennes de TE pour les applications Wi-Fi 6E couvrent trois bandes : 2400-2483,5 MHz, 5150-5875 MHz et 5925-7125 MHz. En mesure de supporter 14 canaux supplémentaires de 80 MHz ou sept canaux supplémentaires de 160 MHz, la nouvelle bande de 6 GHz augmente fortement le nombre de canaux disponibles et offre un spectre propre contigu étendu pour les communications WLAN (réseaux locaux sans fil). La nouvelle gamme de produits comprend des antennes disponibles sur carte de circuits imprimés, carte de circuits imprimés câblée et circuit imprimé souple câblé. Ces antennes sont compatibles avec plusieurs normes sans fil et sont personnalisables en termes de longueur de câble et de types de connecteur, ce qui permet une mise sur le marché rapide et une grande souplesse lors de la conception de nouveaux systèmes. Les centres de compétence de TE en matière de fréquences radio sont en mesure de mettre au point des configurations d'antennes Wi-Fi 6E MIMO efficaces et d'optimiser le débit.

« Les réseaux sans fil ont de nombreuses répercussions sur nos vies : ils permettent d'être mobile à la maison et au travail et offrent de nouvelles solutions en matière de sûreté et de sécurité ; des maisons, des villes et des usines intelligentes ; des appareils médicaux et de santé ; et un large éventail d'appareils IdO émergents », a déclaré Han Sang Cheol, chef de produit de l'unité commerciale Données et appareils de TE. « Les compétences de TE en matière de conception et d'intégration d'antennes permettent d'optimiser les performances et le débit, rendant ainsi possible la prochaine génération d'applications et d'expériences, et ce, grâce à la réduction de l'encombrement, à l'accroissement de la vitesse et à la baisse de la latence que permettent d'obtenir le spectre supplémentaire et la bande passante plus large du Wi-Fi 6E. »

Pour en savoir plus sur les antennes Wi-Fi 6E de TE, cliquez ici.

