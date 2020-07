Green Hills Software accueille Argus Cyber Security au sein de son riche écosystème de partenaires automobiles





Ce partenariat fait suite à une collaboration fructueuse avec le client, au cours de laquelle le contrôle de l'intégrité des flux d'Argus (Control Flow Integrity), conjointement au compilateur optimisant C/C++ (Optimizing C/C++ Compiler) de Green Hills, commencera à protéger les véhicules sur la route en 2021

TEL-AVIV, Israël et SANTA BARBARA, Californie, 29 juillet 2020 /PRNewswire/-- Green Hills Software, le leader mondial de la sûreté et de la sécurité intégrées, et Argus Cyber Security, un leader mondial de la cybersécurité automobile, ont annoncé aujourd'hui l'adhésion d'Argus Cyber Security au sein de l'écosystème des meilleurs fournisseurs de technologies de Green Hills.

Ce partenariat fait suite à une collaboration fructueuse avec le client spécialisé dans l'automobile au sein de laquelle le produit de contrôle de l'intégrité des flux d'Argus a été intégré pour travailler conjointement avec le compilateur C/C++ leader du secteur de Green Hills Software. La solution commune consistera à sécuriser les unités de contrôle moteur (ECU) essentielles à la sécurité dans les véhicules d'un équipementier européen majeur à partir de l'année civile 2021. Alors que les véhicules dépendent de plus en plus des logiciels et de la connectivité, leur exposition aux cyberattaques augmente. En tirant profit des capacités de sécurité et de sûreté existantes du compilateur C/C++ de Green Hills, l'intégration du contrôle de l'intégrité des flux d'Argus prend en charge les appareils AUTOSAR classiques qui fonctionnent avec la gamme de processeurs Renesas RH850, offrant ainsi une protection contre les cyberattaques telles que les dépassements de mémoire tampon sans faux positifs.

« Avec l'optimisation du contrôle de l'intégrité des flux d'Argus pour le compilateur Green Hills, nous sommes parvenus à réduire la complexité et le temps nécessaire pour que les développeurs de logiciels automobiles améliorent la cybersécurité sur leurs plateformes », a déclaré M. Nir Rozen, VP Product Management, Argus Cyber Security.

« Nous sommes ravis de travailler avec Argus Cyber Security et de l'inviter à rejoindre notre riche écosystème de fournisseurs de technologies de premier ordre », a ajouté M. Chris Tubbs, Business Development Director EMEA, Green Hills Software.

Le contrôle de l'intégrité des flux d'Argus constitue une couche de l'offre de produits à plusieurs niveaux de protection des ECU connectées (Connected ECU Protection) et de protection des coeurs des ECU (Core ECU Protection) d'Argus. Conforme à la norme ISO 26262 ASIL B, le contrôle de l'intégrité des flux d'Argus protège également les ECU essentielles à la sécurité dans le véhicule, telles que le freinage, l'aide à la conduite automobile (ADAS) et bien plus encore, contre les cyberattaques. En outre, le contrôle de l'intégrité des flux d'Argus travaillera avec les ECU en exécutant les systèmes d'exploitation de haut niveau, AUTOSAR classique et les ECU en métal nu.

Les compilateurs de Green Hills dominent l'industrie de l'intégration en générant le code le plus rapide, le plus petit et le plus fiable depuis plus de 35 ans. Certifiés ISO 26262 ASIL D, ils sont largement utilisés dans les systèmes de sécurité et les ECU fonctionnant en métal nu, AUTOSAR classique, OSEK ou les systèmes d'exploitation de niveau supérieur. Les compilateurs Green Hill prennent en charge les extensions C, C++11, C++14, C++17, C++ intégrées et GNU C/C++ à travers une large gamme de processeurs.

À propos d'Argus Cyber Security

Argus, un leader mondial de la cybersécurité automobile, fournit des solutions éprouvées embarquées, des services professionnels et un centre d'opérations de sécurité automobile (ASOC) pour protéger des cyberattaques les voitures et les véhicules commerciaux connectés. Ses clients comprennent des constructeurs automobiles, leurs fournisseurs et des gestionnaires de parcs automobiles.

Actuellement en production, les produits et services d'Argus aident à prévenir, détecter et répondre aux cyberattaques ciblant les composants embarqués des véhicules, les réseaux et les parcs post-production. Les services professionnels d'Argus aident nos clients à se conformer aux directives et réglementations existantes, telles celles de la CEE-ONU WP.29, par le biais d'une suite de services de conseil personnalisés qui aident à intégrer les pratiques et les processus de cybersécurité dans l'ensemble du cycle de vie du produit. Les méthodes et solutions innovantes d'Argus sont basées sur des décennies de recherche en cybersécurité et automobile et ont abouti à plus de 66 brevets accordés et en instance.

Fondée en 2013, Argus est basée à Tel Aviv, en Israël, et possède des bureaux au Michigan, à Stuttgart, à Tokyo et en Corée. Argus est une filiale indépendante d'Elektrobit, un fournisseur de premier ordre de produits et services logiciels automobiles. Rendez-vous sur Argus Cyber Security à l'adresse https://www.argus-sec.com .

@ArgusSec | LinkedIn

À propos de Green Hills Software

Fondée en 1982, Green Hills Software est le leader mondial de la sûreté et de la sécurité intégrées. En 2008, INTEGRITY®-178 RTOS de Green Hills a été le premier et le seul système d'exploitation à être certifié par le NIAP (National Information Assurance Partnership comprised of NSA & NIST) pour traiter le système d'évaluation 6+, haute robustesse, le plus haut niveau de sécurité jamais atteint pour un logiciel. Nos solutions ouvertes d'architecture et de développement intégré s'adressent aux applications de haute fiabilité, de sécurité absolue et profondément intégrées pour les marchés militaires/avioniques, médicaux, industriels, automobiles, du réseautage, des biens de consommation et autres qui exigent des solutions certifiées par l'industrie. Le siège social de Green Hills Software est situé à Santa Barbara, en Californie, et le siège social européen est basé au Royaume-Uni. Découvrez le logiciel de Green Hills à l'adresse www.ghs.com.

Green Hills, le logo de Green Hills et INTEGRITY sont des marques commerciales ou des marques déposées de Green Hills Software, aux États-Unis et/ou dans le monde entier. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

