Jubilant Biosys Limited annonce sa fusion avec Jubilant Chemsys Limited





BANGALORE, Inde, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Biosys Limited (« Biosys »), filiale à 100 % de Jubilant Life Sciences Limited, a annoncé aujourd'hui l'accomplissement de sa fusion avec sa société soeur Jubilant Chemsys Limited, basée à Noida, en Inde. Les deux entités combinées opéreront désormais sous le nom de Jubilant Biosys Limited.

Cette fusion permettra de simplifier les opérations et d'offrir aux clients un accès à une marque unique proposant un large éventail de services en matière de découverte, de développement de nouveaux médicaments de recherche (IND), de recherche et de développement de produits (PR&D) ainsi que de développement en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Biosys avait d'ores et déjà annoncé des investissements importants destinés à la construction d'installations de recherche modernes à Greater Noida et à Bangalore, en Inde, afin de répondre aux demandes croissantes des clients relatives à ses services fonctionnels (chimie médicinale et synthétique, biologie structurelle, métabolisme des médicaments et pharmacocinétique, extrapolations biologiques et conformes aux BPF) et, en particulier, à ses services intégrés de découverte de médicaments.

Marcel Velterop, président de Jubilant Biosys Limited et de la division CDMO (développement et fabrication sous contrat), a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir réalisé cette fusion et de centraliser nos investissements pour la croissance dans le but d'étendre les capacités en matière de chimie et les capacités intégrées de découverte de médicaments. Cela nous permet de clarifier la situation vis-à-vis des clients et de mieux tenir notre promesse '4D' consistant à accélérer le processus de découverte en numérisant davantage nos activités et notre flux d'informations. »

À propos de Jubilant Biosys Limited :

Jubilant Biosys, filiale à 100 % de Jubilant Life Sciences Ltd et basée à Bangalore, propose des services de recherche et de développement sous contrat destinés aux innovateurs mondiaux du secteur pharmaceutique. Biosys fait preuve d'une grande expertise dans les services fonctionnels tels que la biologie, le métabolisme des médicaments et pharmacocinétique (DMPK), la toxicologie, la chimie médicinale ainsi qu'en matière de recherche et de développement de produits (PR&D) et de capacités d'extrapolation conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) jusqu'à la phase II. Forte d'une expérience avérée dans la réalisation de plus de 75 programmes intégrés dans divers domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les troubles métaboliques, les douleurs et inflammations, le système nerveux central, la société se développe dans le domaine des maladies rares. Sa société soeur, TrialStat Solution Inc., offre une plateforme de saisie électronique des données (EDC) avancée visant à accélérer la saisie et le traitement des données lors d'essais cliniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.jubilantbiosys.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/821405/Jubilant_Biosys_Logo.jpg

