Un nouveau film qui met en lumière la menace croissante de pénurie d'eau dans le monde met en scène Agüero, Foden, Sterling et d'autres intégrants du Manchester City





Les stars du Manchester City, Sergio Agüero, Phil Foden et Raheem Sterling, se retrouvent dans un nouveau court-métrage émouvant qui vise à sensibiliser les fans de foot du monde entier sur la problématique de la crise mondiale de l'eau. Sortie à l'occasion de la Journée mondiale de la conservation de la nature, « The End of Football » est la dernière campagne de la société mondiale de technologie de l'eau, Xylem (NYSE:XYL) et du Manchester City, visant à sensibiliser l'immense quantité des supporters du Club aux enjeux croissants en matière d'approvisionnement en eau.

Pour de nombreux fans de football, la réalité de la pénurie d'eau n'est plus qu'une question de génération. Les dernières données des Nations unies estiment que près de 5 milliards de personnes dans le monde pourraient se trouver dans des régions souffrant de pénurie d'eau d'ici 20501. L'Agence britannique de protection de l'environnement prévoit qu'en raison de pressions croissantes telles que l'augmentation de la demande, les infrastructures vieillissantes et le changement climatique, certaines régions d'Angleterre pourraient manquer d'eau d'ici 2045 - un avertissement repris dans un récent rapport du Comité des comptes publics du Royaume-Uni sur l'approvisionnement en eau du pays2.

Le film « End of Football » , mettant en scène plusieurs footballeurs du Manchester City, a pour but de capter l'imagination des fans de foot en faisant la description d'un monde sans eau. Filmé à Etihad, le stade emblématique du club, la vidéo met en lumière l'impact négatif qu'un certain laisser-aller en consommation d'eau peut avoir sur la société, y compris dans le domaine du foot, en retraçant le parcours d'une fille fan du Manchester City.

Patrick Decker, président et directeur général de Xylem, a déclaré : « L'eau est l'épicentre de la santé humaine et de la durabilité de notre planète. Grâce à notre partenariat avec le City Football Group, nous nous efforçons de mobiliser la communauté mondiale afin qu'elle se joigne activement à nous pour sauvegarder cette précieuse ressource. Ensemble, nous avons une occasion exceptionnelle de renverser la tendance concernant des enjeux tels que la pénurie d'eau et les inondations et de construire un avenir sécuritaire en matière d'approvisionnement en eau ».

Pete Bradshaw, directeur de la durabilité au Manchester City, a déclaré : « Xylem fait un travail incroyable pour répondre aux questions de durabilité de l'eau et la ville de Manchester est fière de les soutenir dans cette nouvelle campagne ».

Joseph Vesey, vice-président senior et directeur du marketing chez Xylem, a ajouté : « Bien que la campagne "End of Football" ait été conçue et réalisée avant que la pandémie de coronavirus n'oblige la suspension temporaire des matchs de foot, le message qui sous-tend la campagne n'a jamais été aussi approprié. Avec le soutien du Club accompagné par ses légions de supporters, nous sommes en mesure d'élever le niveau de la conversation sur la conservation de l'eau et de créer un avenir plus durable pour tous ».

Les fans peuvent en apprendre davantage sur la conservation de l'eau en visitant le site du Manchester City « Water Hero Playbook », qui contient des gestes simples et quotidiens pour économiser de l'eau - ainsi que des conseils de fonctionnaires et d'industriels - afin de protéger notre avenir et celui du football.

Dans le cadre de son partenariat pluriannuel avec la ville de Manchester, Xylem s'est associé au club pour fournir des châteaux d'eau propres, une éducation en matière d'eau, d'assainissement et d'initiation à l'hygiène pour tous (en anglais, WASH) et une formation aux sports et au leadership destinée aux communautés du monde entier. En moins de deux ans, ce partenariat a déjà permis à plus de 10 000 enfants en Inde, en Thaïlande, en Chine, en Australie et aux États-Unis d'avoir un accès direct à l'eau potable et de recevoir une éducation WASH.

L'agence mondiale de marketing sportif SPORTFIVE et son agence de création partenaire, Brave, ont développé et produit la campagne « End of Football ». En tant qu'agence retenue par Xylem, SPORTFIVE aide depuis 2018 la société mondiale de technologie de l'eau et le Manchester City FC à sensibiliser le public sur un certain laisser-aller en consommation d'eau.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l'eau, qui s'est engagée à développer des solutions technologiques innovantes pour relever les enjeux mondiaux en matière d'eau. Les produits et services de l'entreprise permettent de déplacer, traiter, analyser, surveiller et restituer l'eau à l'environnement dans les services publics, les structures industrielles, résidentielles et commerciales. Xylem offre également un portefeuille de premier plan de compteurs intelligents, de technologies de réseau et de solutions d'analyse d'infrastructures avancées pour les services publics de distribution d'eau, d'électricité et de gaz. Plus de 16 000 employés dans cette entreprise apportent un grand savoir-faire en matière d'applications, en mettant l'accent sur l'identification de solutions complètes et durables. Basée à Rye Brook, New York, avec un chiffre d'affaires de 5,25 milliards de dollars en 2019, Xylem est présente dans plus de 150 pays grâce à plusieurs marques de produits leaders sur le marché. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site à l'adresse www.xylem.com.

À propos de Xylem Watermark

Xylem Watermark a lancé en 2008 son programme de citoyenneté d'entreprise avec pour objectif de protéger et de garantir l'approvisionnement en eau potable aux communautés du monde entier, mais aussi d'éduquer les gens sur les questions relatives à l'eau. En 2016, Xylem Watermark a lancé un programme de trois ans en faveur du bénévolat des employés à l'échelle mondiale visant à favoriser une croissance rapide de leur engagement en termes de création de valeur sociale au sein de nos communautés.

À propos du Manchester City Football Club

Le Manchester City FC est un club anglais en Premier League fondé initialement en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton. Il est devenu officiellement le Manchester City FC en 1894 et a remporté depuis la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, sacré six fois champion de la League, dont quatre titres de Premier League (2012, 2014, 2018, 2019), et six FA Cups. Le Manchester City FC fait partie des neuf clubs qui composent le City Football Group, avec notamment le New York City FC et le Melbourne City FC parmi ses clubs jumeaux.

Sous la conduite de Pep Guardiola, l'un des managers les plus décorés du football mondial, le Club disputera ses matches nationaux et de Ligue des champions de l'UEFA au stade Etihad, un stade spectaculaire de 55 000 places où City a élu domicile depuis 2003. Aujourd'hui, le stade est situé sur le Campus d'Etihad, qui comprend également la City Football Academy, un centre d'entraînement et de développement des jeunes à la pointe de la technologie situé au coeur de Manchester Est. Dotée d'un stade d'une capacité de 7 000 places, la City Football Academy est également l'endroit où le Manchester City Women's Football Club et l'Elite Development Squad s'entraînent quotidiennement et disputent leurs matches à domicile.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter le site à l'adresse www.mancity.com

À PROPOS DE SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence de marketing en partenariat mondial alimentée par l'expertise, l'expérience et l'accès privilégié d'un leader mondial dans les domaines du sport, du divertissement, des médias et du mode de vie.

Nous aidons les marques à s'engager auprès de leur public et de leurs fans dans le cadre de partenariats, car nous estimons que lorsque les gens s'impliquent dans des choses auxquelles ils tiennent vraiment, cela reste le meilleur moyen pour les marques de rester pertinentes et de générer un impact.

À propos de Brave

Brave est une agence de création primée qui minimise les risques liés aux décisions commerciales grâce à sa créativité courageuse , son expertise stratégique, ses progrès numériques, l'intelligence de ses données et son attitude. Nous faisons en sorte que les idées progressistes se sentent en sécurité - grâce à notre conviction que la créativité et les données sont complémentaires. Nous avons été les premiers à utiliser la biométrie grâce au développement de notre outil exclusif « Bravery Index ». Celui-ci nous a permis d'optimiser notre travail en nous permettant de tester, qualifier et valider émotionnellement nos campagnes pour avoir plus de chances de profiter d'un succès commercial.

En 2017, Brave a été racheté par SPORTFIVE, qui bénéficie d'une présence mondiale et d'un accès aux détenteurs de droits, aux talents, aux plateformes/diffuseurs OTT (streaming) et aux marques les plus recherchées au monde. Brave a participé à des événements prestigieux dans le monde entier, notamment les Lions de Cannes, la Semaine de la publicité, IAB Engage, Eurobest et Dubai Lynx. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Brave.co.uk.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 https://www.wateraid.org/uk/media/un-warns-around-5-billion-people-could-face-water-shortages-by-2050-wateraid-response

2 https://www.nao.org.uk/press-release/water-supply-and-demand-management/

