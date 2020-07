Le gouvernement du Canada appuie l'innovation en Colombie-Britannique





Le financement de DEO permettra de soutenir jusqu'à 1 000 bons emplois locaux dans les collectivités de toute la province

VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises du secteur des technologies de la Colombie-Britannique n'ont jamais connu une crise économique comme celle qu'a provoquée la pandémie de COVID-19. Même les entrepreneurs chevronnés vivent dans l'incertitude alors qu'ils réévaluent leurs budgets, redéfinissent leurs stratégies de commercialisation et préparent leurs prévisions à l'égard des flux de trésorerie. Au cours des derniers mois, le gouvernement du Canada a pris des mesures énergiques pour aider ces entreprises à conserver leurs employés, à payer leur loyer et à avoir accès à des capitaux pour couvrir leurs coûts. Au fur et à mesure de la réouverture de notre économie, le gouvernement fédéral continue de faire d'importants investissements pour soutenir le secteur des technologies de la Colombie-Britannique.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui un soutien fédéral de 2 950 000 $ pour aider les entreprises du secteur des technologies de la Colombie-Britannique à atténuer les conséquences de la COVID-19. Ce financement profitera à 2 500 entreprises innovatrices et soutiendra jusqu'à 1 000 emplois. Jusqu'à la moitié de ces entreprises appartiennent à des femmes, des jeunes ou des Autochtones ou sont dirigées par ceux-ci. Ce financement provient du Fonds d'aide et de relance régionale de 304 millions de dollars destiné aux entreprises de l'Ouest, annoncé par la ministre Joly le 13 mai 2020.

Soutien fédéral pour aider le secteur des technologies de la Colombie-Britannique à prendre de l'expansion et favoriser la croissance économique à l'échelle de la province

Alors que les entreprises technologiques de la Colombie-Britannique évaluent et gèrent les répercussions de la COVID-19, ce financement les aidera à soutenir le nouveau BC Technology Sector Resiliency Program, élaboré et mis en oeuvre par Innovate BC en partenariat avec le BC Acceleration Network (BCAN), son réseau provincial d'accélérateurs et d'incubateurs d'entreprises. Ce programme permettra d'étendre les ressources et les services consultatifs existants à l'échelle de la Colombie-Britannique afin de soutenir les entrepreneurs du secteur des technologies qui démarrent et développent leurs entreprises, en mettant l'accent sur la formation, les conseils et les ressources destinés à les aider à se remettre des effets de la COVID-19.

Innovate BC collaborera aussi avec le BCAN et d'autres organisations pour élargir le programme novateur de réponse numérique à la situation économique « Digital Economic Response » (DER3) à l'ensemble de la province. Initialement piloté par l'Innovation Island Technology Association de Nanaimo, le programme DER3 fournit une expertise opérationnelle et technique personnalisée aux entreprises qui souhaitent renforcer leur capacité numérique. Le financement de DEO permettra de créer un réseau de soutien intégré qui proposera à plus de 900 entreprises des formations, des outils et des conseils sur mesure. Ce soutien essentiel les aidera à passer à l'économie numérique ou à étendre leur couverture numérique en leur offrant les outils dont ils ont besoin pour répondre aux restrictions physiques et pénétrer de nouveaux marchés. Plus tôt cette année, DEO a accordé un montant de 100 000 dollars à l'Innovation Island Technology Association aux fins de l'élaboration du programme DER3.

Citations

« Les entreprises novatrices sont les moteurs de notre croissance future, et cet investissement est un vote de confiance dans l'avenir du secteur des technologies de la Colombie-Britannique. Notre message est clair : nous avons été là pour vous grâce à des mesures immédiates, nous sommes là pour vous maintenant que notre économie rouvre et nous allons nous en sortir, ensemble. Nous travaillons avec vous pour soutenir de bons emplois locaux et aider le secteur des technologies de la Colombie-Britannique à revenir en force ».

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, et ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le secteur des technologies de la Colombie-Britannique a démontré sa résilience pendant la pandémie de COVID-19. Ce financement permet à Innovate BC de soutenir davantage d'entreprises technologiques afin d'accélérer leurs activités, de se développer sur le marché mondial et de créer des emplois permettant de subvenir aux besoins de familles. Ce programme sera d'une importance capitale au moment où nous travaillons tous à une reprise économique qui profitera à tous. »

- L'honorable Michelle Mungall, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de la Compétitivité de la Colombie-Britannique

« Ce financement fédéral permettra à Innovate BC et à notre réseau de partenaires provinciaux de fournir un soutien direct aux entreprises locales qui sont aux prises avec les répercussions économiques de la COVID-19. Grâce à ce programme, les entreprises de la Colombie-Britannique auront accès à des services de formation, de mentorat et de consultation qui leur permettront de conserver leurs emplois et de s'assurer que les entreprises de la province sont préparées à la résilience et à la réussite. »

- Raghwa Gopal, président et directeur général, Innovate BC

Faits en bref

Le secteur des technologies est essentiel à la prospérité et à la diversité des activités économiques de la Colombie-Britannique, représentant des revenus annuels de 15,7 milliards de dollars (soit 7 % du produit intérieur brut de la province) et 114 000 emplois (soit 5,2 % de l'effectif de la province).

Innovate BC est une société d'État du gouvernement de la Colombie-Britannique. Il finance des programmes de soutien à l'entrepreneuriat dans la province. Innovate BC a pour objectif de soutenir les entreprises en démarrage et les entrepreneurs du secteur des technologies par l'intermédiaire de programmes, de commandites et de concours qui facilitent la commercialisation des technologies.

Innovate BC collaborera avec des partenaires du BCAN, dont les organisations suivantes :

Accelerate Okanagan



Foresight CAC



entrepreneurship@UBC



Innovation Central Society



Innovation Island Technology Association



Kamloops Innovation Centre



Kootenay Association of Science and Technology



New Ventures BC



VentureLabs



Victoria Innovation, Advanced Technology and Entrepreneurship Council

De plus, Innovate BC assurera la mise en oeuvre du programme en collaboration avec les organisations suivantes :

BC Tech Association



Launch Academy



CDL-West

